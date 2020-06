Ra mắt Honda Jazz 2020 mới, sát vách Việt Nam

Honda Jazz 2020 mới vừa ra mắt tại Trung Quốc và cho phép khách hàng đặt mua từ tháng 7 trước khi có mặt tại đại lý vào tháng 8. Mẫu xe hạng B này được ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm ôtô Tokyo vào năm ngoái, nó đã được bán tại quê nhà và thị trường châu Âu trước khi cập bến thị trường đông dân nhất thế giới. Đối với thị trường Trung Quốc, Honda Jazz thế hệ thứ 4 có 2 biến thể bao gồm Sport và Crosstar. Cả 2 biến thể này đều sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 129 mã lực, đi kèm là hộp số CVT kết nối với hệ dẫn động cầu trước. Mẫu crossover Honda Jazz mới này về tổng thể vẫn giữ nguyên đường nét như các phiên bản tại Nhật Bản và châu Âu, riêng phiên bản Sport có đôi chút khác biệt ở mặt ca-lăng phía trước. Điểm thay đổi này giúp chiếc xe trông thể thao và dữ tợn hơn các phiên bản khác. Phần đuôi của Honda Jazz tại Trung Quốc cũng được thiết kế lại vị trí đặt decal phản quang từ ngang thành dọc. Cụm đèn hậu vẫn được giữ nguyên. Ngoài những thay đổi về ngoại thất, Honda Jazz Sport ở Trung Quốc có nội thất không thay đổi quá nhiều so với Honda Jazz ở châu Âu. Hệ thống phanh tay điện tử đã được loại bỏ, thay vào đó là phanh tay cơ truyền thống. Khách hàng Trung Quốc cũng sẽ nhận được một màn hình giải trí đặc biệt theo quy định của quốc gia. Về trang bị an toàn, Honda Jazz 2020 sở hữu hệ thống an toàn Honda Sensing, đây là công nghệ hỗ trợ người lái hoạt động nhờ sự kết hợp giữa các cảm biến phía trước và camera gắn phía trong kính chắn gió. Video: Chi tiết Honda Jazz 2020 mới.

Honda Jazz 2020 mới vừa ra mắt tại Trung Quốc và cho phép khách hàng đặt mua từ tháng 7 trước khi có mặt tại đại lý vào tháng 8. Mẫu xe hạng B này được ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm ôtô Tokyo vào năm ngoái, nó đã được bán tại quê nhà và thị trường châu Âu trước khi cập bến thị trường đông dân nhất thế giới. Đối với thị trường Trung Quốc, Honda Jazz thế hệ thứ 4 có 2 biến thể bao gồm Sport và Crosstar. Cả 2 biến thể này đều sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 129 mã lực, đi kèm là hộp số CVT kết nối với hệ dẫn động cầu trước. Mẫu crossover Honda Jazz mới này về tổng thể vẫn giữ nguyên đường nét như các phiên bản tại Nhật Bản và châu Âu, riêng phiên bản Sport có đôi chút khác biệt ở mặt ca-lăng phía trước. Điểm thay đổi này giúp chiếc xe trông thể thao và dữ tợn hơn các phiên bản khác. Phần đuôi của Honda Jazz tại Trung Quốc cũng được thiết kế lại vị trí đặt decal phản quang từ ngang thành dọc. Cụm đèn hậu vẫn được giữ nguyên. Ngoài những thay đổi về ngoại thất, Honda Jazz Sport ở Trung Quốc có nội thất không thay đổi quá nhiều so với Honda Jazz ở châu Âu. Hệ thống phanh tay điện tử đã được loại bỏ, thay vào đó là phanh tay cơ truyền thống. Khách hàng Trung Quốc cũng sẽ nhận được một màn hình giải trí đặc biệt theo quy định của quốc gia. Về trang bị an toàn, Honda Jazz 2020 sở hữu hệ thống an toàn Honda Sensing, đây là công nghệ hỗ trợ người lái hoạt động nhờ sự kết hợp giữa các cảm biến phía trước và camera gắn phía trong kính chắn gió. Video: Chi tiết Honda Jazz 2020 mới.