Xe Honda Jazz 2020 "uống" chỉ từ 4,5 lít xăng/100 km

Vào hồi tháng 11 năm ngoái, hãng Honda đã chính thức ra mắt Jazz thế hệ mới tại thị trường Nhật Bản. Theo kế hoạch, Honda Jazz 2020 mới sẽ trình làng tại thị trường châu Âu vào mùa hè năm nay. Trước thời điểm đó, hãng Honda đã công bố một số thông tin chính thức của Jazz 2020 dành cho thị trường châu Âu. Điểm nhấn của Honda Jazz 2020 tại châu Âu chính là hệ truyền động hybrid với 2 mô-tơ điện mang tên e:HEV. Mới được phát triển dành cho mẫu xe hatchback cỡ B này, hệ thống e:HEV bao gồm 2 mô-tơ điện, động cơ xăng i-VTEC 1,5 lít, cụm pin lithium-ion và hộp số với cấp số cố định. Theo hãng Honda, hệ truyền động hybrid này tạo ra công suất tổng cộng 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Nhờ đó, Honda Jazz e:HEV 2020 mới có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 9,4 giây và đạt vận tốc tối đa 174 km/h. Ấn tượng hơn, Honda Jazz 2020 phiên bản hybrid chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 4,5 lít/100 km theo thử nghiệm chính thức tại Anh. Con số tương ứng của Honda Jazz Crosstar e:HEV 2020 mang kiểu dáng crossver là 4,8 lít/100 km. Xe được trang bị hệ thống an toàn Sensing tiêu chuẩn với tính năng nổi bật nhất là camera góc rộng phía trước. Khi mua Honda Jazz 2020 phiên bản hybrid, người dùng có thể chọn 1 trong 3 chế độ lái là EV Drive, Hybrid Drive và Engine Drive. Ở chế độ EV Drive, cụm pin lithium-ion sẽ trực tiếp cung cấp năng lượng cho mô-tơ truyền động. Ở chế độ Hybrid Drive, động cơ sẽ cung cấp năng lượng cho mô-tơ phát điện. Nguồn năng lượng này sau đó sẽ được chuyển tới mô-tơ truyền động. Trong khi đó, chế độ Engine Drive sẽ kết nối động cơ xăng trực tiếp đến bánh thông qua bộ ly hợp khóa biến mô. Theo hãng Honda, hai chế độ EV Drive và Hybrid sẽ giúp xe tiết kiệm xăng nhất khi chạy trong thành phố. Riêng chế độ Engine Drive lại phù hợp với việc chạy trên cao tốc. Bên trong Jazz 2020 sở hữu nội thất có nhiều nét tương đồng với xe điện Honda e. Sự tương đồng với Honda e được thể hiện qua vô lăng 2 chấu trước mặt người lái. Sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiện đại. Trên mặt táp-lô xuất hiện màn hình thông tin giải trí LCD cảm ứng 7 inch lớn hơn trước, nằm giữa cửa gió điều hòa trung tâm thanh mảnh. Ngoài ra, Honda Jazz 2020 còn có ghế trước thế hệ mới, được nhà sản xuất khẳng định sẽ giúp người ngồi bớt mệt mỏi khi đi đường dài. Trong khi đó, hàng ghế sau vẫn là loại Magic Seats như cũ nhưng được đệm dày hơn và lớn hơn để tăng cảm giác thoải mái. Những trang bị khác bao gồm kết nối WiFi và tính năng Android Auto/Apple CarPlay cho phép kết nối điện thoại thông minh với xe... Về ngoại hình, Honda Jazz thế hệ mới được trang bị cụm đèn pha lớn hơn trước, đi kèm projector hình vuông, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ U và lưới tản nhiệt Solid Wing đơn giản hóa. Ở phiên bản Crosstar, lưới tản nhiệt của Honda Jazz 2020 sẽ có thiết kế lớn hơn với 3 nan nằm ngang. Bên sườn của Honda Jazz 2020 xuất hiện đường dập gân kéo dài từ đầu xe đến đèn hậu. Thêm vào đó là cột A mỏng hơn một nửa so với thế hệ cũ, không chỉ cải thiện tầm nhìn mà còn đảm bảo cấu trúc an toàn hơn. Tương tự đầu xe, phần đuôi xe của Honda Jazz mới cũng có những đường kẻ gọn gàng, cộng thêm cụm đèn hậu nằm ngang mới với thiết kế mượt mà và cánh gió mui khá nhỏ. Video: Chi tiết Honda Jazz 2020 thế hệ mới.

Vào hồi tháng 11 năm ngoái, hãng Honda đã chính thức ra mắt Jazz thế hệ mới tại thị trường Nhật Bản. Theo kế hoạch, Honda Jazz 2020 mới sẽ trình làng tại thị trường châu Âu vào mùa hè năm nay. Trước thời điểm đó, hãng Honda đã công bố một số thông tin chính thức của Jazz 2020 dành cho thị trường châu Âu. Điểm nhấn của Honda Jazz 2020 tại châu Âu chính là hệ truyền động hybrid với 2 mô-tơ điện mang tên e:HEV. Mới được phát triển dành cho mẫu xe hatchback cỡ B này, hệ thống e:HEV bao gồm 2 mô-tơ điện, động cơ xăng i-VTEC 1,5 lít, cụm pin lithium-ion và hộp số với cấp số cố định. Theo hãng Honda, hệ truyền động hybrid này tạo ra công suất tổng cộng 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Nhờ đó, Honda Jazz e:HEV 2020 mới có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 9,4 giây và đạt vận tốc tối đa 174 km/h. Ấn tượng hơn, Honda Jazz 2020 phiên bản hybrid chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 4,5 lít/100 km theo thử nghiệm chính thức tại Anh. Con số tương ứng của Honda Jazz Crosstar e:HEV 2020 mang kiểu dáng crossver là 4,8 lít/100 km. Xe được trang bị hệ thống an toàn Sensing tiêu chuẩn với tính năng nổi bật nhất là camera góc rộng phía trước. Khi mua Honda Jazz 2020 phiên bản hybrid, người dùng có thể chọn 1 trong 3 chế độ lái là EV Drive, Hybrid Drive và Engine Drive. Ở chế độ EV Drive, cụm pin lithium-ion sẽ trực tiếp cung cấp năng lượng cho mô-tơ truyền động. Ở chế độ Hybrid Drive, động cơ sẽ cung cấp năng lượng cho mô-tơ phát điện. Nguồn năng lượng này sau đó sẽ được chuyển tới mô-tơ truyền động. Trong khi đó, chế độ Engine Drive sẽ kết nối động cơ xăng trực tiếp đến bánh thông qua bộ ly hợp khóa biến mô. Theo hãng Honda, hai chế độ EV Drive và Hybrid sẽ giúp xe tiết kiệm xăng nhất khi chạy trong thành phố. Riêng chế độ Engine Drive lại phù hợp với việc chạy trên cao tốc. Bên trong Jazz 2020 sở hữu nội thất có nhiều nét tương đồng với xe điện Honda e. Sự tương đồng với Honda e được thể hiện qua vô lăng 2 chấu trước mặt người lái. Sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiện đại. Trên mặt táp-lô xuất hiện màn hình thông tin giải trí LCD cảm ứng 7 inch lớn hơn trước, nằm giữa cửa gió điều hòa trung tâm thanh mảnh. Ngoài ra, Honda Jazz 2020 còn có ghế trước thế hệ mới, được nhà sản xuất khẳng định sẽ giúp người ngồi bớt mệt mỏi khi đi đường dài. Trong khi đó, hàng ghế sau vẫn là loại Magic Seats như cũ nhưng được đệm dày hơn và lớn hơn để tăng cảm giác thoải mái. Những trang bị khác bao gồm kết nối WiFi và tính năng Android Auto/Apple CarPlay cho phép kết nối điện thoại thông minh với xe... Về ngoại hình, Honda Jazz thế hệ mới được trang bị cụm đèn pha lớn hơn trước, đi kèm projector hình vuông, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ U và lưới tản nhiệt Solid Wing đơn giản hóa. Ở phiên bản Crosstar, lưới tản nhiệt của Honda Jazz 2020 sẽ có thiết kế lớn hơn với 3 nan nằm ngang. Bên sườn của Honda Jazz 2020 xuất hiện đường dập gân kéo dài từ đầu xe đến đèn hậu. Thêm vào đó là cột A mỏng hơn một nửa so với thế hệ cũ, không chỉ cải thiện tầm nhìn mà còn đảm bảo cấu trúc an toàn hơn. Tương tự đầu xe, phần đuôi xe của Honda Jazz mới cũng có những đường kẻ gọn gàng, cộng thêm cụm đèn hậu nằm ngang mới với thiết kế mượt mà và cánh gió mui khá nhỏ. Video: Chi tiết Honda Jazz 2020 thế hệ mới.