Ra mắt BMW 3-Series Gran Limousine G28 2023 từ hơn 1,6 tỷ đồng

Khác với xe bán tại Trung Quốc có hậu tố "L" trong tên gọi, phiên bản này ở Ấn Độ được kèm theo cái tên Gran Limousine rất hoành tráng. Đến nay, bản BMW 3-Series Gran Limousine G28 2023 mới lại tiếp tục nhận được hàng loạt cải tiến thú vị. Để phân biệt với 3-Series tiêu chuẩn thế hệ thứ 7 vốn có tên mã G20, BMW đặt cho phiên bản được kéo dài trục cơ sở tên mã là G28. Do vẫn là cùng một dòng xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ hạng sang nên BMW 3-Series Gran Limousine hạng sang sở hữu thiết kế ngoại thất không có khác biệt gì nhiều so với 3-Series tiêu chuẩn. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất chính là chiếc xe đã được kéo dài ra thêm ở khoang hành khách phía sau, từ đó đem lại cho người ngồi không gian rộng rãi hơn tương đương với những chiếc BMW 5-Series. Trên phiên bản G28 này, trục cơ sở của xe được kéo dài thêm 110 mm so với 3-Series G20 tiêu chuẩn, điều này đem tới cho người ngồi chỗ để chân rộng hơn khoảng 43 mm, đặc biệt là ở khu vực hàng ghế sau. Chiều dài tổng thể của chiếc xe ở mức 4.819 mm, gầm xe được nâng cao hơn so với phiên bản gốc khoảng 6 mm và hệ thống treo cũng đã được BMW tinh chỉnh để đem lại cảm giác êm ái hơn cho hành khách. Điều này giúp hành khách phía sau có thêm không gian để chân và dễ ra vào xe hơn. Khác với một số mẫu xe có phiên bản trục cơ sở dài như Mercedes-Benz E-Class, phiên bản 3-Series này sở hữu thiết kế ngoại thất với cột C hài hòa, không khác biệt gì so với nguyên bản. Có thể thấy dễ dàng một điều là phần cửa sau xe cũng đã được kéo dài so với phiên bản gốc. Sự khác biệt về chiều dài của phiên bản Gran Limousine so với bản gốc cần một sự tinh ý khi nhận diện bởi về thiết kế tổng thể không có nhiều chi tiết khác biệt. Hàng ghế sau của chiếc xe cũng được sửa đổi ở một số chi tiết nhằm đem tới sự thoải mái hơn dành cho hành khách phía sau. Một số chi tiết như góc nghiêng của ghế cũng được điều chỉnh lại, phần tựa đầu cũng được thiết kế lớn hơn giúp hành khách thư giãn tốt hơn, bệ tì tay ở giữa cũng được căn chỉnh lại nhằm đem lại cảm giác thoải mái. Với trang bị cửa sổ trời cỡ lớn kéo dài ở cả hai khoang cũng như cửa kính sau dài hơn, 3-Series Gran Limousine đem lại không gian thoáng đãng với ánh sáng tự nhiên. Bước sang đời 2023, toàn bộ những điểm mới của 3-Series Gran Limousine G28 đều giống như những gì từng được áp dụng cho 3-Series G20 vào tháng 5/2022. Ở ngoại thất, phần đèn chiếu sáng LED phía trước được thiết kế lại mảnh hơn. Đường gợn ở giữa đèn đã được loại bỏ, thay vào đó là thiết kế đèn chiếu sáng thông thường rõ ràng hơn. Các dải đèn LED chữ L của xe đã được đảo ngược, từ đây tạo vẻ mới lạ hơn cho chiếc sedan năng động. Lưới tản nhiệt quả thận của xe được sửa đổi với những đường nét vuông vắn hơn, các thanh tản nhiệt dày dặn hơn so với mẫu cũ.Bên trong nội thất xe được cập nhật hệ thống màn hình cong BMW Curved Display, bao gồm một màn hình thông tin người lái có kích thước 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm có kích thước 14,8 inch. Hệ điều hành BMW 8 phiên bản mới nhất đã cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói với Trợ lý ảo BMW.Trợ lý ảo hiện đã có thể mở và đóng cửa sổ, cửa sổ trời và điều chỉnh hệ thống kiểm soát điều hòa trong khoang nội thất bằng giọng nói tự nhiên. BMW cũng đã bổ sung thêm dải đèn LED chiếu sáng trong nội thất trên lưng hai ghế trước và những dải đèn này tạo sự kết nối liền mạch với những dải đèn trên hai bên bụng cửa. Nếu khách hàng lựa chọn thêm một số bộ phụ kiện, thương hiệu thậm chí có thể trang bị thêm giá đỡ iPad ở khoang sau để biến chiếc iPad thành một màn hình giải trí cho hành khách phía sau. Phần duy nhất không có gì thay đổi so với 3-Series G28 đời trước là các lựa chọn về động cơ. Tại Ấn Độ, 3-Series Gran Limousine G28 phiên bản 330i vẫn trang bị động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh 2.0L có công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, trong khi bản 320d dùng máy dầu tăng áp 2.0L 4 xy-lanh có công suâst 190 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Cả 2 đều đi kèm với hộp số tự động 8 cấp Steptronic Sport và hệ dẫn động cầu sau. Mức giá xe BMW 3-Series Gran Limousine G28 2023 tại Ấn Độ được bán khởi điểm từ 5,79 triệu rupee (tương đương 71.000 USD và 1,665 tỷ đồng). Hiện nay ngoài Trung Quốc và Ấn Độ thì chỉ có một số ít các quốc gia khác cũng đang phân phối chính hãng 3-Series bản trục cơ sở dài như Thái Lan hay Malaysia. Video: Xem chi tiết BMW 3-Series Gran Limousine G28 2023.

