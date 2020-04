"Quái vật" Maximus 1000 độ từ Jeep Gladiator hơn 5 tỷ đồng

Hennessey sử dụng mẫu xe địa hình Jeep Gladiator 2020 làm nền tảng cho mẫu xe bán tải hạng nặng Maximus 1000 của mình. Hennessey đã tháo bỏ khối động cơ V6 Penastar 3.6 lít có công suất 285 mã lực và momen xoắn cực đại 352 Nm của Gladiator. Thay vào đó hãng độ này đã lắp động cơ Hellcat V8 6,2 lít siêu nạp vào để thay thế. Tuy nhiên sức mạnh này chưa là gì so với gói độ cao cấp nhất tên HPE1000 mà khách hàng có thể chi trả để sở hữu một chiếc Maximus 1000 có công suất lên đến 1000 mã lực và momen xoắn 1264 Nm. Tất cả sức mạnh sẽ được truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Để tối ưu hoá khả năng offroad, hệ thống treo mới của xe sẽ nâng chiếc xe cao thêm 6 inch (15,25cm) so với xe nguyên bản. Dàn chân của Maximus 1000 có cấu hình bao gồm bộ mâm mới, có kích thước 20 inch, được sơn đen nhám và bao bọc bởi lốp địa hình BFGoodrich A/T. Một số thay đổi khác của Hennessey dành cho xe địa hình Jeep Gladiator phải kể đến như hệ thống đèn LED, cản trước, sau được thiết kế lại. Bên trong, nội thất được bọc da với logo Hennessey được thêu trên tựa đầu ghế. Hennessey dự định sẽ xây dựng chỉ 24 chiếc Maximus. Giá xe bán tải Maximus sẽ từ 225.000 USD (tương đương 5 tỷ 283 triệu) và đi kèm với bảo hành ba năm hoặc 36.000 dặm. Mức giá này chênh lệch khá lớn so với Jeep Gladiator phiên bản Launch Edition có giá từ 60,815USD (1 tỷ 428 triệu) tại Mỹ. Ở Việt Nam, phiên bản Launch Edition này được nhập khẩu bởi một doanh nghiệp tư nhân với giá 3,7 tỷ đồng năm ngoái. Nhà sáng lập công ty, John Hennessey nói về trải nghiệm này: "Trải nghiệm trên một chiếc Jeep Gladiator 1000 mã lực trên cồn cát là một điều rất khác biệt. Maximus 1000 là một chiếc xe rất đặc biệt trong mọi điều kiện lái xe, cả on-road lẫn off-road”. Video: Ngắm Maximus 1000 độ từ Jeep Gladiator hơn 5 tỷ đồng.

