Đấu giá Dodge Charger Maximus của Dom trong Fast & Furious 7

Chiếc xe Dodge Charger Maximus được giới thiệu là một kiệt tác với phần khung gầm tinh chỉnh bởi Scott Spock Racing, đem lại kết cấu và độ cứng vượt trội hơn 400% cho với nguyên bản. Hơn nữa, phần body kim loại cũng hoàn hảo với độ dày hơn 5-inch so với ban đầu. Tổng thời gian hoàn thiện phần thân xe lên tới hơn 16,000 giờ. Đặc biệt hơn, nhà sản xuất đã quyết định không sơn vỏ để có thể “khoe mẽ” một bề mặt hoàn thiện bằng kim loại hết sức chỉn chu và khỏe khoắn. Bên dưới nắp capo là khối động cơ Hemi V8 Twin-turbo 9.4 lít được sáng chế và xây dựng bởi Tom Nelson, cùng lượng công suất hơn 2,250 mã lực, cho phép “con quái vật” thừa sức tăng tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong 1.8 giây và đạt 257 km/h trong 8 giây. Vậy liệu đây có thực sự là một chiếc hợp pháp để chạy trên đường? Hệ thống treo của xe cơ bắp Dodge Charger Maximus trang bị các lò xo với khả năng tùy chỉnh hoàn toàn với cách bố trí hình khối khoa học cùng các thanh cân bằng có thể điều chỉnh. Hệ thống phanh được thiết kế với phần đĩa to bản 14-inch và cụm phanh 6 piston. Ngoài ra xe cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo dựa trên GPS. Khoang nội thất cao cấp với lớp da ghế Ý và những tấm thảm dày dặn đến từ Đức cùng với khả năng cách âm, cách nhiệt ấn tượng, đem lại trải nghiệm thoải mái nhất cho người ngồi. Hệ thống âm thanh SSR cũng xuất hiện trong khi đài radio AM nguyên bản và màn hình IOS cảm ứng được gắn trên khu vực điều khiển trung tâm. Theo dự kiến, Maximus Charger sẽ còn nổi tiếng hơn nữa khi nằm trong kế hoạch sản xuất của bộ phim Fast & Furious phần 9 và 10 cũng như sẽ góp mặt trong game sắp ra mắt mang tên Forza Racing. Video: Chi tiết xe cơ bắp Mỹ của Dom trong Fast & Furious 7.

