“Qua” Vũ mang cặp Ferrari 360 Spider tiền tỷ tới Gumball 3000 2024

Trong 2 ngày là 14 và 15/9/2024, hành trình siêu xe Gumball 3000 2024 sẽ chính thức diễn ra tại Việt Nam với hơn 100 siêu xe góp mặt, trong số này, có tới 15 chiếc siêu xe Ferrari của Đặng Lê Nguyên Vũ được trưng bày. Những cái tên trong danh sách xe Ferrari tham dự Gumball 3000 2024 của Trung Nguyên sẽ khiến không ít người thích thú vì từ 360, 430, 458, 488, 599, F12 đến Roma. Thú vị hơn, 1 cặp siêu xe mui trần Ferrari 360 Spider của Đặng Lê Nguyên Vũ được đem ra trưng bày thay vì chỉ 1 chiếc, nhường suất cho các bản xe khác. 1 chiếc sẽ mang màu sơn bạc, đây là bộ áo đã được sơn lại, nguyên bản chiếc siêu xe mui trần Ferrari 360 Spider này có màu đỏ, còn xe mới lộ diện tham dự Gumball 3000 2024 sẽ để bộ áo chiến đỏ Rosso Corsa góp mặt. Siêu ngựa này cũng chỉ mới bàn giao cho "Qua" Vũ trong tháng 6 đầu năm nay. Ferrari 360 Spider đã được ra mắt tại Geneva Motor Show vào năm 2000 và nhanh chóng khiến các tay chơi trên thế giới mê mẫn với các đường nét thiết kế đẹp mắt, đầy lôi cuốn, hãng đã mang vào cho 360 Spider 1 chiếc mui mềm, có thể đóng hoặc mở trong thời gian gần 20 giây, quá trình thực hiện này chỉ thông qua 1 nút bấm. Chưa hết, Ferrari đã gia cố các ngưỡng cửa, làm cứng mặt trước của sàn xe và thiết kế lại khung kính chắn gió. Vách ngăn phía sau phải được làm cứng lại để loại bỏ tiếng ồn của động cơ từ cabin. Sự an toàn của hành khách được đảm bảo nhờ khung kính chắn gió chắc chắn và các thanh cuộn. Do sử dụng toàn bộ cấu trúc bằng nhôm nhẹ, Ferrari 360 Spider chỉ nặng hơn 60 kg so với bản coupe. Siêu xe Ferrari 360 Spider sử dụng khối động cơ V8, dung tích 3.6 lít như Ferrari 360 Modena. "Trái tim" này trên bản mui trần sản sinh công suất tối đa 395 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 373 Nm tại vòng tua máy 4.750 vòng/phút. Động cơ trên Ferrari 360 Spider sẽ kết hợp cùng hộp số 6 cấp F1, nhờ đó, siêu xe mui trần của Ferrari 360 Modena sẽ chỉ mất thời gian 4,5 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 288 km/h. Mức giá xe Ferrari 360 Spider đã qua sử dụng tại Việt Nam khoảng hơn 3,2 tỷ đồng. Video: Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Ferrari 360 Spider.

Trong 2 ngày là 14 và 15/9/2024, hành trình siêu xe Gumball 3000 2024 sẽ chính thức diễn ra tại Việt Nam với hơn 100 siêu xe góp mặt, trong số này, có tới 15 chiếc siêu xe Ferrari của Đặng Lê Nguyên Vũ được trưng bày. Những cái tên trong danh sách xe Ferrari tham dự Gumball 3000 2024 của Trung Nguyên sẽ khiến không ít người thích thú vì từ 360, 430, 458, 488, 599, F12 đến Roma. Thú vị hơn, 1 cặp siêu xe mui trần Ferrari 360 Spider của Đặng Lê Nguyên Vũ được đem ra trưng bày thay vì chỉ 1 chiếc, nhường suất cho các bản xe khác. 1 chiếc sẽ mang màu sơn bạc, đây là bộ áo đã được sơn lại, nguyên bản chiếc siêu xe mui trần Ferrari 360 Spider này có màu đỏ, còn xe mới lộ diện tham dự Gumball 3000 2024 sẽ để bộ áo chiến đỏ Rosso Corsa góp mặt. Siêu ngựa này cũng chỉ mới bàn giao cho "Qua" Vũ trong tháng 6 đầu năm nay. Ferrari 360 Spider đã được ra mắt tại Geneva Motor Show vào năm 2000 và nhanh chóng khiến các tay chơi trên thế giới mê mẫn với các đường nét thiết kế đẹp mắt, đầy lôi cuốn, hãng đã mang vào cho 360 Spider 1 chiếc mui mềm, có thể đóng hoặc mở trong thời gian gần 20 giây, quá trình thực hiện này chỉ thông qua 1 nút bấm. Chưa hết, Ferrari đã gia cố các ngưỡng cửa, làm cứng mặt trước của sàn xe và thiết kế lại khung kính chắn gió. Vách ngăn phía sau phải được làm cứng lại để loại bỏ tiếng ồn của động cơ từ cabin. Sự an toàn của hành khách được đảm bảo nhờ khung kính chắn gió chắc chắn và các thanh cuộn. Do sử dụng toàn bộ cấu trúc bằng nhôm nhẹ, Ferrari 360 Spider chỉ nặng hơn 60 kg so với bản coupe. Siêu xe Ferrari 360 Spider sử dụng khối động cơ V8, dung tích 3.6 lít như Ferrari 360 Modena. "Trái tim" này trên bản mui trần sản sinh công suất tối đa 395 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 373 Nm tại vòng tua máy 4.750 vòng/phút. Động cơ trên Ferrari 360 Spider sẽ kết hợp cùng hộp số 6 cấp F1, nhờ đó, siêu xe mui trần của Ferrari 360 Modena sẽ chỉ mất thời gian 4,5 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 288 km/h. Mức giá xe Ferrari 360 Spider đã qua sử dụng tại Việt Nam khoảng hơn 3,2 tỷ đồng. Video: Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Ferrari 360 Spider.