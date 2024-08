QJMoto Fort 350 2024 - "sát thủ" Honda SH 350i giá chỉ 105 triệu đồng

Thương hiệu xe máy Trung Quốc QJMotor đã chính thức cho ra mắt mẫu xe tay ga Fort 350GT mới tại thị trường quê nhà. So với đời cũ, QJMotor Fort 350GT 2024 mới được nâng cấp toàn diện về hiệu suất và giá bán... Về ngoại hình, mẫu xe ga QJMotor Fort 350GT 2024 sở hữu thiết kế mạnh mẽ, kiểu dáng mặt trước của xe trông rất sắc sảo và thể thao. Việc bổ sung nhiều tùy chọn màu sơn khác nhau như bạc không gian, xám mecha và đen bầu trời đầy sao đáp ứng được nhu cầu cá nhân hóa của người dùng. Dù là những người trẻ theo đuổi thời trang và sự năng động hay những người trưởng thành yêu thích đề cao tính thực dụng đều có thể tìm thấy nét quyến rũ riêng ở chiếc maxi-scooter QJMotor Fort 350GT. QJMotor Fort 350GT trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 350cc, làm mát bằng nước và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử Bosch 8.0. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 33,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 35,2 Nm. Động cơ của Fort 350 2024 được đánh giá là mạnh mẽ hơn cả đối thủ Honda SH 350i đang bán ra tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam và hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị hay các chuyến du lịch đường dài. Xe cũng được bổ sung hệ thống giảm xóc KYB và hệ thống phanh Brembo mang đến cho người dùng trải nghiệm lái ổn định. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh đảm bảo mức độ an toàn của QJMotor Fort 350GT, mang lại sự tự tin cho người cầm lái. QJMotor Fort 350GT còn sở hữu nhiều trang bị hiện đại như kính chắn gió chỉnh điện, đồng hồ kỹ thuật số màn hình TFT đủ màu, chìa khóa thông minh Smartkey, hệ thống giám sát áp suất lốp,... giúp nâng cao cảm giác công nghệ cho chiếc xe, đồng thời đảm bảo tính an toàn và tiện nghi. Đặc biệt, thiết kế kính chắn gió chỉnh điện có thể tự do điều chỉnh góc theo nhu cầu của người lái, giúp giảm sức cản của gió và tiếng ồn một cách hiệu quả, đồng thời nâng cao sự thoải mái khi lái xe đường dài. Thiết kế không gian yên xe khá lớn và thanh đỡ thủy lực giúp việc lên xuống xe dễ dàng và thuận tiện hơn, đồng thời cung cấp không gian chứa đồ rộng rãi bên dưới yên xe. Mức giá xe QJMoto Fort 350 2024 so với thế hệ cũ chỉ còn 29.999 nhân dân tệ (khoảng 105 triệu đồng). Đây là một mức giá khá hấp dẫn so với những mẫu xe tay ga sử dụng động cơ dung tích 350cc. Video: Giới thiệu xe tay ga QJMoto Fort 350 2024.

