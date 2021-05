Porsche Taycan 4S - “xe xanh” từ 5,7 tỷ của giới nhà giàu Việt

Porsche Taycan hoàn toàn mới là mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng Porsche. Tại Việt Nam, Taycan được bán ra với 3 phiên bản, bao gồm Taycan 4S, Taycan Turbo và Taycan Turbo S. Đi kèm với đó là mức giá từ 5,72 - 9,55 tỷ đồng. Trong đó, phiên bản 4S là bản tiêu chuẩn và có giá 5,72 tỷ đồng, chưa bao gồm các tuỳ chọn thêm. Đối với chiếc Porsche Taycan chạy điện trong bài viết này, chiếc xe này thuộc phiên bản 4S và đồng thời cũng là chiếc đầu tiên mang màu ngoại thất xanh da trời ở trong nước. Ở phần ngoại hình, Porsche Taycan sở hữu những đường nét thiết kế, ADN mang đặc trưng của Porsche như phần đầu xe rộng và phẳng, những đường viền cao cùng nóc xe vuốt nhẹ tạo nên một dáng vẻ thể thao, mềm mại. Chưa hết, dải đèn hậu LED kéo dài xuyên suốt đuôi xe cùng logo Porsche bên dưới cũng là một điểm nhấn khó bỏ qua trên Taycan. Porsche Taycan có chiều dài 4,963mm, rộng 1,966mm/2,144mm nếu tính cả gương và trục cơ sở 2,900mm. Để dễ so sánh, các số đo tương ứng của Tesla Model S là 4,980mm chiều dài, 1,964mm chiều rộng là trục cơ sở đạt 2,960mm. Có thể nói 2 mẫu xe này có kích thước tương đương. Nội thất của Taycan được Porsche thiết kế với tư duy tập trung vào người lái. Trong đó, màn hình thông tin giải trí trung tâm với kích thước 10,9 inch và màn hình hành khách tùy chọn kết hợp với nhau đã tạo nên một không gian thực sự công nghệ cao hi-tech, cung cấp cho chủ nhân tất cả thông tin cần thiết. Theo Porsche, hãng này đã sử dụng hệ thống khung gầm hoàn toàn mới trên Taycan. Từ đó, phân tích và đồng bộ hóa tất cả các hệ thống từ khung gầm tới các hệ thống như treo khí nén thích ứng cùng công nghệ ba buồng bao gồm điều khiển giảm xóc điện tử PASM, hệ thống ổn định điều khiển động cơ tùy chọn với hệ thống Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Trên phiên bản Porsche Taycan 4S tại Việt Nam, xe được trang bị 2 mô-tơ điện và sản sinh ra công suất 429 mã lực/640 Nm mô-men xoắn. Kèm theo đó là gói pin dung lượng 79,2 kWh và quãng đường di chuyển tối đa lên tới 460 km trong một lần sạc đầy. Khi kích hoạt chế độ Overboost và Launch Control, Porsche Taycan 4S có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 4 giây và tốc độ tối đa đạt 250 km/h. Video: Chi tiết siêu xe Porsche Taycan 4S "giá mềm".

