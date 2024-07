Porsche Panamera GTS 2025 từ 154.200 USD, “gìn giữ” động cơ V8 thuần túy

Porsche Panamera GTS 2025 mới được trang bị động cơ V8 thuần túy và không được trang bị hỗ trợ Hybrid. Quan trọng hơn, mẫu sedan thể thao còn có thiết lập khung gầm dành riêng cho từng phiên bản và những nét thể thao từ trong ra ngoài. Động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép với công suất 493 mã lực. Tuy nhiên, mẫu xe Porsche Panamera GTS thể thao này có công suất mạnh hơn 20 mã lực so với GTS trước đó. Theo Porsche, Panamera GTS mới có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây (Nhanh hơn -0,1 giây so với trước đây) và xe có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 303 km/h. Hơn nữa, trải nghiệm âm thanh động cơ của xe cũng trở nên ấn tượng hơn nhờ hệ thống ống xả thể thao tiêu chuẩn. Điểm nổi bật của GTS là những nâng cấp về khung gầm nhằm mục đích nâng cao khả năng đi trên đường và nâng cao cảm giác lái thích thú mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái khi lái xe. Xe còn được hiệu chỉnh thể thao hơn cho hệ thống treo khí nén tiêu chuẩn, hạ thấp 10 mm so với Panamera tiêu chuẩn cùng với các thanh chống lật được gia cố và tỷ lệ lò xo cơ bản thấp hơn. Mẫu xe còn được trang bị vi sai hạn chế trượt PTV Plus điều khiển điện tử. Ngoại thất của xe trở nên nổi bật với các biểu tượng GTS màu đen bổ sung cho các điểm nhấn màu Đen Satin-Matt của Gói thể thao tiêu chuẩn và các bộ đèn tối hơn. Thừa hưởng từ Turbo S E-Hybrid, xe được trang bị bộ mâm xe khóa trung tâm 21 inch màu Xám Anthracite tương phản với bộ cùm phanh màu đỏ. Để hoàn thiện vẻ ngoài, bốn ống xả thể thao tiêu chuẩn được hoàn thiện bằng màu đồng đen. Về nội thất, Porsche đã được trang bị nhiều chi tiết được làm bằng vật liệu Race-Tex đem lại vẻ thể thao cho hãng. Thương hiệu cũng đem tới hai gói nội thất dành riêng cho GTS với các điểm nhấn màu đỏ Carmine hoặc xám Slate Grey Neo Cùng với gói Matte Carbon Fiber có tính phí thêm, xe đã có sẵn để đặt hàng trước khi đến các đại lý ở Mỹ vào cuối quý 1 năm 2025. Giá xe Porsche Panamera 2025 khởi điểm được ấn định ở mức từ 154.200 USD chưa bao gồm các khoản phụ phí khác. Video: Trải nghiệm Porsche Panamera mới trên đường đua.

