Porsche Panamera 2024 bản hybrid mới, khởi điểm từ 2,83 tỷ đồng

Vào hồi tháng 11/2023, Porsche đã ra mắt mẫu Panamera thế hệ thứ 3 và cho biết rằng dải sản phẩm đợt này sẽ tập trung nhiều vào các bản cấu hình hybrid. Hãng xe Đức từng thực hiện nghiên cứu thị trường và nhận thấy tại một số khu vực nhất định trên thế giới, có đến 100% lượng xe Porsche Panamera bán ra thuộc những phiên bản có yếu tố điện hóa. Tại thời điểm ra mắt, Porsche chỉ cho công bố thông tin về những bản tiêu chuẩn gồm Panamera và Panamera 4, cùng với 1 bản hybrid duy nhất vào lúc đó là bản cao cấp Turbo E-Hybrid. Giờ đây, hãng đã tiết lộ thêm 2 bản nữa là Porsche Panamera 4 E-Hybrid và 4S E-Hybrid. Tại Mỹ, giá xe Porsche Panamera hybrid 2024 lần lượt 115.500 USD (tương đương 2,83 tỷ đồng) và 126.800 USD (3,11 tỷ đồng). Là những xe có cụm từ “E-Hybrid” trong tên gọi, những phiên bản này đều là xe hybrid sạc điện (PHEV), kết hợp động cơ xăng với mô-tơ điện và bộ pin có thể sạc lại từ nguồn điện bên ngoài. Tuy nhiên khác với bản Turbo E-Hybrid trang bị động cơ V8, Panamera 4 E-Hybrid và Panamera 4S E-Hybrid dùng động cơ V6 có dung tích 2.9L và công suất khác nhau tùy phiên bản. Theo đó, bản Panamera 4 E-Hybrid có công suất động cơ là 304 mã lực PS và tổng công suất toàn hệ thống đạt 470 mã lực PS cùng với mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Đối với Panamera 4S E-Hybrid, những thông số này lần lượt là 354 mã lực PS, 544 mã lực PS và mô-men xoắn 750 Nm. So với chính những phiên bản này ở thế hệ Panamera trước đây, chiếc 4 E-Hybrid mới có công suất trội hơn 8 mã lực PS nhưng mô-men xoắn giảm 50 Nm. Dù vậy, bản này vẫn có thể tăng tốc 0-100 km/h nhanh hơn thế hệ tiền nhiệm 0,3 giây khi chỉ cần khoảng thời gian 3,9 giây. Trong khi đó, Panamera 4S E-Hybrid đạt được khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây, không đổi so với thế hệ trước, mặc dù thông số công suất ít hơn mẫu cũ tới 16 mã lực PS. Những cải tiến đều tập trung vào mô-tơ điện được đặt bên trong hộp số ly hợp kép PDK. Thành phần này có thể sản sinh công suất tối đa 190 mã lực PS, hoàn toàn vượt trội so với mức 136 mã lực PS của Panamera E-Hybrid thế hệ trước. Các mẫu xe mới cũng được tận hưởng bộ pin 25,9 kWh, lớn hơn so với pin cũ chỉ có dung lượng 17,9 kWh. Porsche cho biết, tuy dùng pin lớn hơn nhưng thời gian cần để sạc đầy vẫn chỉ là 2,5 giờ giống như trước đây, nhờ việc hãng trang bị kèm theo xe bộ sạc có công suất 11 kW, giúp sạc nhanh hơn so với bộ sạc cũ chỉ 7 kW. Tuy nhiên hãng không tiết lộ thông số quãng đường xe có thể di chuyển được ở chế độ thuần điện. Đối với Panamera E-Hybrid và S E-Hybrid thế hệ trước, thông số này là 31 km. Lượng trang bị tùy chọn dành cho dòng Panamera vẫn dồi dào như mọi khi. Lần này còn có thêm một số hạng mục không có trong danh sách các tính năng tiêu chuẩn của các mẫu xe trước, bao gồm cửa đóng êm, ghế chỉnh 14 hướng, hệ thống sưởi vô lăng và Hỗ trợ chuyển làn đường. Bản 4 E-Hybrid được trang bị đèn LED Matrix của Porsche, cùm phanh màu đen và mâm 19 inch nhỏ gọn. Mẫu 4S E-Hybrid nổi bật về mặt này với mâm AeroDesign 20 inch và cùm phanh 10 piston màu đỏ, có thể đổi sang màu xanh axit. Nếu đặt mua gói phanh gốm carbon PCCB đầy đủ, xe phải nâng cấp mâm lên 21 inch. Lò xo khí nén 2 buồng và bộ giảm chấn thích ứng PASM là tiêu chuẩn trên cả hai mẫu xe, cùng với tùy chọn nâng cấp hệ thống treo Active Ride sử dụng bơm thủy lực chạy bằng điện để vận hành hành vi nén và phục hồi, giảm chuyển động của cơ thể khi xe vào cua gắt. Cả hai mẫu xe này đều sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng vào cuối tháng 3 và dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào mùa thu năm 2024. Video: Giới thiệu Porsche Panamera 2024 bản hybrid.

