Porsche Cayenne 2020 “lướt” 16.000 km rao bán 5,8 tỷ ở Hà Nội

Mới đây, một chiếc xe SUV hạng sang Porsche Cayenne đời 2020 bản tiêu chuẩn đã được rao bán giá 5,8 tỷ đồng tại sàn xe cũ Hà Nội sau khoảng hơn 16.000 km sử dụng. Mẫu xe sang Porsche Cayenne 2020 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm MLB giống với những mẫu SUV khác cùng công ty mẹ Volkswagen như Lamborghini Urus, Audi Q8, Bentley Bentayga,… Porsche Cayenne có phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt lớn, hốc hút gió lớn đậm chất thể thao cùng cụm đèn pha LED ma trận PDLS Plus cao cấp nhất bao gồm 84 đèn LED điều khiển độc lập có chức năng tự động điều chỉnh cường độ sáng hoặc tự động tắt. Cayenne phiên bản tiêu chuẩn sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.919 x 1.983 x 1.636 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.895 mm. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu có tên RS-Spyder kích thước 21 inch có giá hơn 238 triệu đồng. Bước đến phần đuôi xe, Cayenne trang bị cụm đèn hậu LED được nối liền bởi một dải LED tạo ấn tượng và tính nhận diện đặc trưng cho xe khi chạy buổi tối. Khi phanh, tất cả các dải LED chạy ban ngày sẽ đồng loạt sáng lên với tạo hình tương tự như ở đầu xe. Hệ thống ống xả tiêu chuẩn hình thang đặt đối xứng hai bên. Thiết kế nội thất Porsche Cayenne toát lên vẻ sang trọng, tràn ngập công nghệ hiện đại, đẳng cấp đúng chất xe sang nhưng rất dễ sử dụng nhờ cách bài trí tối giản. Chiếc xe này được trang bị nội thất bọc da hai màu đỏ/đen. Cụm vô-lăng ba chấu thể thao được thiết kế khá đẹp mắt, được bọc da và ốp carbon, tích hợp các nút bấm đa chức năng tiện lợi và cặp lẫy chuyển số. Gói “Sport Chrono” cung cấp núm tròn bố trí phía bên phải của vô-lăng để người lái có thể nhanh chóng chuyển đổi chế độ lái từ Normal sang Sport hay Sport Plus mà không cần phải vào màn hình trung tâm. Khu vực cần số mang thiết kế sang trọng với các nút bấm bấm cảm ứng trên bề mặt nhựa. Cần số bọc da với thiết kế hình chữ L mang đến sự êm ái và chắc chắn khi chuyển số. Bảng đồng hồ độc đáo mang đậm phong cách thể thao của Porsche: ở chính giữa là đồng hồ analog truyền thống biểu thị vòng tua máy, còn 2 bên là 2 màn hình kỹ thuật số cung cấp các thông tin hữu ích khác. Bên cạnh là màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn 12,3 inch được đặt tại trung tâm táp-lô, giao diện điều khiển rất tinh tế và trực quan, đẹp mắt. Toàn bộ ghế ngồi đều bọc da cao cấp, ghế trước chỉnh điện 8 hướng và có thiết kế thể thao ôm lưng người điều khiển, hạn chế sự mệt mỏi khi di chuyển lâu. Logo “Porsche” in dập nổi trên phần tựa đầu. Hàng ghế sau sở hữu tuỳ chọn ghế băng có thể ngồi được 3 người.Porsche Cayenne phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ tăng áp 3,0 lít V6, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp Tiptronic S, sản sinh công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Xe có khả tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 6,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 265 km/h. Video: Đánh giá và trải nghiệm PORSCHE CAYENNE 2020.

Mới đây, một chiếc xe SUV hạng sang Porsche Cayenne đời 2020 bản tiêu chuẩn đã được rao bán giá 5,8 tỷ đồng tại sàn xe cũ Hà Nội sau khoảng hơn 16.000 km sử dụng. Mẫu xe sang Porsche Cayenne 2020 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm MLB giống với những mẫu SUV khác cùng công ty mẹ Volkswagen như Lamborghini Urus, Audi Q8, Bentley Bentayga,… Porsche Cayenne có phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt lớn, hốc hút gió lớn đậm chất thể thao cùng cụm đèn pha LED ma trận PDLS Plus cao cấp nhất bao gồm 84 đèn LED điều khiển độc lập có chức năng tự động điều chỉnh cường độ sáng hoặc tự động tắt. Cayenne phiên bản tiêu chuẩn sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.919 x 1.983 x 1.636 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.895 mm. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu có tên RS-Spyder kích thước 21 inch có giá hơn 238 triệu đồng. Bước đến phần đuôi xe, Cayenne trang bị cụm đèn hậu LED được nối liền bởi một dải LED tạo ấn tượng và tính nhận diện đặc trưng cho xe khi chạy buổi tối. Khi phanh, tất cả các dải LED chạy ban ngày sẽ đồng loạt sáng lên với tạo hình tương tự như ở đầu xe. Hệ thống ống xả tiêu chuẩn hình thang đặt đối xứng hai bên. Thiết kế nội thất Porsche Cayenne toát lên vẻ sang trọng, tràn ngập công nghệ hiện đại, đẳng cấp đúng chất xe sang nhưng rất dễ sử dụng nhờ cách bài trí tối giản. Chiếc xe này được trang bị nội thất bọc da hai màu đỏ/đen. Cụm vô-lăng ba chấu thể thao được thiết kế khá đẹp mắt, được bọc da và ốp carbon, tích hợp các nút bấm đa chức năng tiện lợi và cặp lẫy chuyển số. Gói “Sport Chrono” cung cấp núm tròn bố trí phía bên phải của vô-lăng để người lái có thể nhanh chóng chuyển đổi chế độ lái từ Normal sang Sport hay Sport Plus mà không cần phải vào màn hình trung tâm. Khu vực cần số mang thiết kế sang trọng với các nút bấm bấm cảm ứng trên bề mặt nhựa. Cần số bọc da với thiết kế hình chữ L mang đến sự êm ái và chắc chắn khi chuyển số. Bảng đồng hồ độc đáo mang đậm phong cách thể thao của Porsche: ở chính giữa là đồng hồ analog truyền thống biểu thị vòng tua máy, còn 2 bên là 2 màn hình kỹ thuật số cung cấp các thông tin hữu ích khác. Bên cạnh là màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn 12,3 inch được đặt tại trung tâm táp-lô, giao diện điều khiển rất tinh tế và trực quan, đẹp mắt. Toàn bộ ghế ngồi đều bọc da cao cấp, ghế trước chỉnh điện 8 hướng và có thiết kế thể thao ôm lưng người điều khiển, hạn chế sự mệt mỏi khi di chuyển lâu. Logo “Porsche” in dập nổi trên phần tựa đầu. Hàng ghế sau sở hữu tuỳ chọn ghế băng có thể ngồi được 3 người. Porsche Cayenne phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ tăng áp 3,0 lít V6, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp Tiptronic S, sản sinh công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Xe có khả tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 6,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 265 km/h. Video: Đánh giá và trải nghiệm PORSCHE CAYENNE 2020.