Porsche 930 Turbo “Qua” Vũ sở hữu có bản phục chế kịch độc

Porsche đã hợp tác với thương hiệu thời trang Aime Leon Dore có trụ sở tại New York để ra mắt một trong những chiếc Porsche 911 Turbo thế hệ 993 đẹp nhất từng được phục chế. Sáng tạo riêng này đánh dấu sự hợp tác thứ năm giữa Porsche và Aime Leon Dore, như một phần của dự án đang diễn ra nhằm thổi luồng sinh khí mới vào những mẫu xe Porsche 930 Turbo cổ điển với một chút phong cách thời trang. Trong quá trình chế tạo chiếc Porsche 993 Turbo đặc biệt này, Porsche đã sử dụng một số yếu tố từ Turbo S, bao gồm cả cánh gió sau lớn hơn. Bộ chia gió trước từ Turbo S cũng có mặt, cũng như hệ thống ống xả hiệu quả hơn. Màu sơn là Mulberry Green đặc biệt bắt mắt và có lẽ sẽ không đẹp trên một chiếc 911 mới, nhưng nó rất hợp với 993. Bánh xe 18 inch cùng màu cũng đã được bổ sung. Để hoàn thiện ngoại thất, Porsche đã thêm các chi tiết vàng bao gồm đề can cửa, vành bánh xe và kẹp phanh. Những điểm nhấn màu vàng này mang đến cho chiếc xe cảm giác sang trọng giản dị, mang đến cho nó nét riêng biệt mà không phô trương. Ngoại thất của xe đẹp tuyệt vời, nhưng nội thất có lẽ còn ngoạn mục hơn. Da màu nâu sẫm hiện được sử dụng trên nhiều bề mặt nội thất và được bổ sung thêm điểm nhấn bằng len cừu và ghế cứng. Thêm thảm trải sàn và thảm trải sàn màu nâu sẫm, tựa lưng ghế sơn màu Mulberry Green, logo Aime Leon Dore và Porsche trên vô lăng và tựa đầu, và không gian trông giống như một nơi khá đặc biệt để dành thời gian ngắm nó. Điểm nhấn của cabin là núm cần số bằng đồng thau và dòng chữ trên bệ cửa có nội dung 'một đội đến từ Queens với giấc mơ Mỹ'. Để trùng với sự kiện ra mắt chiếc 993 Turbo đặc biệt này, Aime Leon Dore sẽ tung ra bộ sưu tập với nhiều loại trang phục, bao gồm cả áo khoác da. Bộ sưu tập có sẵn từ ngày 22/11/2024 tại các cửa hàng và trên trang web của hãng. Porsche Design of America cũng sẽ bán một số mặt hàng trong bộ sưu tập tại cửa hàng Porsche Design ở Beverly Hills. Đây không phải là lần đầu tiên Porsche và Aime Leon Dore hợp tác để tái hiện những mẫu xe cổ điển. Các dự án trước đây bao gồm một chiếc Porsche 944 Turbo tinh xảo và một chiếc Porsche 911 Carrera thế hệ 964 được phục chế tuyệt đẹp. Mỗi chiếc xe là minh chứng cho tầm nhìn của bộ đôi này về sự kết hợp giữa nghề thủ công truyền thống với thiết kế hiện đại. Video: Giới thiệu bản độ Aimé Leon Dore Porsche 993 Turbo.

