Porsche 911 GT3 RS 2023 chào hàng các tay chơi Đông Nam Á

Thông qua sự kiện Porsche World Roadshow 2023 diễn ra tại Singapore, Porsche Singapore đã cho ra mắt chiếc 911 GT3 RS thế hệ 992 mới nhất. Như vậy, đảo quốc sư tử là thị trường đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á trình làng Porsche 911 GT3 RS 2023 mới. Siêu xe Porsche 911 GT3 RS được hãng xe Đức phát triển dựa trên nền tảng của 911 GT3 thế hệ 992. Ở thế hệ này, dòng 911 huyền thoại được bổ sung thêm 2 phiên bản mới là Sport Classic và Dakar. So với chiếc 911 GT3 ra mắt vào đầu năm 2021, Porsche đã thực hiện khá nhiều nâng cấp về thiết kế, nhằm tăng tính khí động học trên biến thể RS. Đầu tiên là nắp capo của Porsche 911 GT3 RS 2023 được trang bị bộ chia gió phía trước giúp phân chia luồng gió đi qua và bên dưới. Điều này giúp hướng không khí ra bên ngoài một cách chính xác. Hệ thống thông gió ở vòm bánh trước được cung cấp thông qua các lỗ thông hơi trên chắn bùn, giúp giảm lực cản của không khí tại khu vực bánh xe. Nhằm làm mát nhanh khoang động cơ, Porsche bổ sung 2 khe thoát gió chuyên dụng trên nắp khoang động cơ. Để làm được điều này, hãng xe đã phải hy sinh không gian khoang hành lý trên 911 GT3 RS. Ở phía trước, 911 GT3 RS được áp dụng cấu hình bộ tản nhiệt trung tâm từ các dòng xe đua 911 RSR hay 911 GT3 R, thay vì sử dụng thiết kế 3 bộ tản nhiệt riêng biệt như các mẫu 911 khác. Tiếp đến là cánh gió phía đuôi xe được trang bị hệ thống giảm lực cản (DRS - Drag Reduction System), đây là trang bị đầu tiên xuất hiện trên một chiếc Porsche. Với DRS, người lái có thể thay đổi góc nghiêng của cánh gió để phục vụ mục đích tăng tốc trên đường thẳng, hoặc có vai trò như một phanh gió bổ trợ. Ngay cả hệ thống treo của xe cũng được chú ý về mặt khí động học. Các thành phần của trục trước xương đòn kép được thiết kế với cấu hình hình giọt nước, một cách tiếp cận thường dành cho các ứng dụng đua xe thể thao cao cấp. Điều này giúp tăng lực xuống phía trước khoảng 40 kg ở tốc độ tối đa. Những thay đổi lớn về mặt thiết kế mang đến hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, ở tốc độ 200km/h, 911 GT3 RS tạo ra lực ép 409 kg xuống mặt đường. Con số này gấp đôi so với chiếc 911 đời 992 và gấp ba lần so với 911 GT3 hiện tại. Trong khi đó ở tốc độ 285 km/h, lực ép là 860 kg, nhiều hơn 60 kg so với McLaren Senna ở tốc độ 225 km/h. Porsche 911 GT3 RS được trang bị bộ mâm đa chấu siêu nhẹ kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau. Đi kèm lốp thể thao của Michelin có kích thước 275/35 ở phía trước và 335/30 ở phía sau. Hệ thống phanh tiêu chuẩn bao gồm cụm phanh đĩa 6 piston và đĩa phanh có đường kính 408 mm ở phía trước và 4 piston đường kính 390 mm ở phía sau. Phanh gốm Composite (PCCB) là trang bị tùy chọn. Bên trong cabin, 911 GT3 RS 2023 được hoàn thiện theo phong cách RS truyền thống, nội thất bọc da màu đen và da lộn sợi nhỏ Race-Tex. Xe được trang bị tiêu chuẩn gói Club Sport, bao gồm khung chống lật, ghế đua Full Bucket Seat bằng sợi carbon. Trọng tâm của khoang lái là vô lăng mới với các nút xoay, cho phép người lái điều chỉnh các cài đặt hệ thống treo. Khi được trang bị gói nâng cấp Weissach Package, Porsche 911 GT3 RS được bổ sung khung chống lật bằng sợi carbon, mâm đúc bằng hợp kim magnesium. Cùng với đó, các bộ phận như nắp ca-pô, nóc xe, cánh gió sau và ốp gương cũng được làm bằng sợi cacbon. Nằm dưới nắp capo là khối động cơ boxer 6 xy-lanh 4.0L, công suất tối đa 525 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm, trục cam được tinh chỉnh lại so với 911 GT3. Đi kèm động cơ này là hộp số PDK 7 cấp với tỷ số truyền ngắn hơn 911 GT3. Giá xe Porsche 911 GT3 RS 2023 chưa được công bố tại Singapore, tại thị trường Mỹ mẫu xe này có giá khởi điểm 223.800 USD Video: Giới thiệu chi tiết xe thể thao Porsche 911 GT3 RS 2023.

