Dân chơi Sài thành "khoe" Porsche 911 GT3 RS Miami Blue hơn 17 tỷ

Theo đó, chiếc Porsche 911 GT3 RS thàng hiếm trong bài được bắt gặp trước tiệm cà phê của khách sạn Intercontinental Sài Gòn, một địa điểm đã quá quen thuộc với dân mê xe khu vực miền Nam.Porsche 911 GT3 RS được đặt biệt danh là Xe đua đường phố và rất hiếm tại Việt Nam. Vào thời điểm mới về nước, giá xe Porsche 911 GT3 RS có mức niêm yết ở mức hơn 17 tỷ đồng. Porsche 911 GT3 RS 2019 là phiên bản hiệu suất cao của dòng xe thể thao huyền thoại 911, xe sở hữu những công nghệ dành riêng cho xe đua và được áp dụng một cách hợp lý khiến 911 GT3 RS có khả năng vận hành tối ưu trên mọi cung đường. Cụ thể, “siêu phẩm” tốc độ sử dụng khối động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 4.0 lít, tạo ra công suất tối đa 520 mã lực. Kết hợp cùng hộp số PDK 7 cấp, nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,2 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với đời trước và vận tốc tối đa của siêu xe này tăng thêm 2 km/h lên mức 312 km/h. Chiếc Porsche 911 GT3 RS màu độc trong bài sở hữu “áo” xanh Miami Blue có giá khoảng 270 triệu đồng. So với nguyên bản, một số chi tiết ở ngoại thất của xe đã có sự thay đổi, cho thấy độ “chịu chơi” của chủ sở hữu. Cụ thể, dàn mâm xe được bổ sung thêm viền đỏ trị giá khoảng 44 triệu đồng, cánh gió được bổ sung thêm dòng chữ RS 4.0 Đáng chú ý nhất là hệ thống xả mới đến từ BBi Autosport, đây là “nhà độ” còn khá mới mẻ và lạ lẫm với giới chơi xe tại Việt Nam. BBi Autosport chuyên cung cấp các món đồ độ xe cho thương hiệu Porsche và McLaren. Ngoài ống xả, hãng còn cung cấp thêm các phụ kiện khác như ghế, phuộc, khung chống lật, dây đai an toàn 6 điểm, thậm chí là ECU. Về thiết kế, Porsche 911 GT3 RS mang những đường nét đậm chất thể thao với phần nắp ca-pô dài cộng thêm 2 khe hút gió đặt dọc kết hợp cùng các đường gân dập nổi sơn tạo cảm giác khoẻ khoắn hơn. Cụm đèn chiếu sáng công nghệ Full-Led với 2 choá projector xếp thành 2 tầng, đi cùng dải đèn định vị ban ngày bốn điểm đặc trưng của Porsche nằm gọn gàng trong viền Led hình tròn ở ngoài - đây là một chi tiết mà không thể nhầm lẫn trên các mẫu xe khác. Phía bên dưới là hai cụm đèn xi nhan thanh mảnh và 4 hốc hút gió to bản nhằm tăng tính khí động học cho siêu xe. Phần thân xe nổi bật với thiết kế mang nét truyền thống cổ điển vốn có của dòng 911 kết hợp với cặp mâm kích thước tới 20 inch 5 chấu kép sơn đen cực ngầu, bộ lốp mỏng cùng má phanh màu đỏ tương phản gia tăng thêm sự nổi bật của thân xe. Ngoài ra, Porsche 911 GT3 RS 2019 còn được trang bị bộ khoá lốp 1 trục kiểu xe đua. Phần đuôi xe vẫn là cụm đèn hậu dạng 3 tầng Led sắc sảo cùng cánh lướt gió cỡ lớn giống kiểu xe đua được đặt nhô cao hơn hẳn. Cặp ống xả kép nằm gọn gàng ở vị trí trung tâm đuôi xe. Video: Porsche 911 GT3 RS Miami Blue độc nhất Việt Nam.

