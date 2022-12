Porsche 911 964 Turbo rao bán giá “không tưởng” tới 29,7 tỷ đồng

Trang web đấu giá tuyên bố chỉ có 17 chiếc Porsche 911 964 Turbo siêu hiếm được tạo ra, đây là một trong số 17 chiếc xe cực kỳ hiếm thấy này. Đối với mẫu xe năm 1994, Porsche đã sản xuất một mẫu Turbo S đặc biệt, sử dụng các chi tiết sửa đổi động cơ "X88" của riêng thương hiệu. Với những sửa đổi này, Porsche 911 964 Turbo đời 1994 được trang bị một bộ tăng áp lớn hơn, bộ làm mát trung gian lớn hơn, kim phun lưu lượng cao hơn, cam nâng cấp và ống xả mới, tất cả đều được lấy cảm hứng từ các xe đua hiệu năng cao Porsche IMSA thời bấy giờ. Nhờ những nâng cấp này, công suất của Turbo tăng từ 355 mã lực lên 380 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm. Do đó, công suất của chiếc Turbo này hiện gần bằng công suất của một chiếc 911 Carrera hiện đại. Tổng cộng có chưa đến 100 chiếc Turbo S này được chuyển đến và bán ra tại thị trường Mỹ Mỹ. Khoảng 39 chiếc là những chiếc 911 mũi phẳng, nhưng sau một số thương lượng từ các đại lý, Porsche đã sản xuất 17 mẫu S thông thường. Mỗi chiếc trong số 17 chiếc đều có lỗ thông hơi trên chắn bùn phía sau giống ới Porsche 959, bộ mâm xe 18 inch ba mảnh cực ngầu, bộ chia gió trước khác biệt và cánh gió to tăng lực ép. Sau thời gian dài được lưu trữ trong kho, chiếc xe đã được phục chế, sửa chữa một số chi tiết nhằm đảm bảo chất lượng sử dụng tốt nhất có thể. Sau nhiều năm lăn bánh, chiếc xe này hiện giá xe Porsche 911 964 Turbo bán ra tới 1.265.000 USD (tương đương 29,7 tỷ đồng), thậm chí cao gấp 5 lần so với giá bán nguyên bản của xe khi rời khỏi đại lý. Tuy nhiên, đây thực sự là một sự lựa chọn thú vị cho những người chơi xe có thể lựa chọn và sưu tập những “siêu phẩm” độc đáo Video: Giới thiệu chiếc Porsche 911 964 Turbo hàng hiếm.

