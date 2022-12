Tóm gọn Porsche 911 GT2 993 “thả dáng” cực chất trên phố Sài Gòn

Porsche 911 huyền thoại từ lâu đã trở thành một dòng xe mang tính biểu tượng với vô số lần được coi là thước đo chuẩn mực cho một mẫu xe thể thao và dòng xe này luôn có một lượng fan trung thành ở khắp nơi trên Thế giới. Ra mắt lần đầu vào năm 1993, siêu xe Porsche 911 GT2 vốn là một mẫu xe đua được chế tạo để tham gia vào các thể thức đua GT khác nhau của Liên đoàn đua ô tô Thế giới (FIA). Tuy nhiên theo thể lệ của các giải đua, hãng sản xuất phải tạo ra một số lượng xe nhất định để bán cho khách hàng. Chính vì thế, hãng xe nước Đức đã sản xuất 57 chiếc Porsche 911 GT2 phiên bản "đường phố". Do sự “hiếm có” của chiếc xe nên không có gì ngạc nhiên khi nó là một trong những đối tượng săn lùng yêu thích của các nhà sưu tập Porsche và họ luôn sẵn sàng trả mức giá hơn 1 triệu USD để có được nó. Xuất hiện trên đường phố Sài Gòn, Porsche 911 GT2 bản 993 nổi bật với thiết kế thể thao, nhưng vẫn pha chút cổ điển. Siêu xe có phần vòm bánh xe phía sau bo tròn mở rộng, kết hợp với các cửa kính và phần đuôi tệp vào thân xe thuôn mượt. Đèn pha hình bầu dục cũng được đặt ẩn vào thân xe thay vì là chóa tròn vuông góc với mặt đất. Xe còn được dán tem Martini nhìn trẻ trung, hiện đại, kết hợp với bộ lazang đa chấu sơn màu bạc tạo nên một vẻ ngoài vô cùng ấn tượng. Do vốn xuất thân là một chiếc xe đua nên GT2 gần như không có khoang hành lý ở trước mũi xe, do không gian bên dưới khoang này chỉ đủ để chứa một chiếc túi du lịch cùng bộ dụng cụ sửa chữa đi kèm. Dưới nắp ca-pô của xe là vị trí đặt bình nhiên liệu cực lớn, ắc quy và một số hệ thống điện khác. Về nội thất, 911 GT2 chỉ có các trang bị tiện nghi ở mức tối thiểu. Xe có cặp ghế giống xe đua và vô-lăng thể thao, trong khi bảng táp-lô hoàn toàn không có thay đổi gì so với các phiên bản 911 khác. Nằm ở phía sau của 911 GT2 là khối động cơ 6 xi-lanh nằm ngang 3.6l tăng áp kép, đạt công suất tối đa lên tới 444 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 585 Nm tại 3.500 vòng/phút. 911 GT2 cũng là chiếc xe với động cơ tăng áp cuối cùng của Porsche được làm mát bằng không khí. Với hộp số sàn 6 cấp, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9 giây và tốc độ tối đa đạt 301 km/h. Cho đến năm 1997, phiên bản đường phố của GT2, có tên là ‘GT’, vì thế khi ta để ý kỹ sẽ thấy phía sau của bản GT, thay vì là mác ‘911 GT2’ thì sẽ là ‘911 GT’ trên nắp máy phía sau. Video: Ngắm chi tiết Porsche 911 GT2 993 hàng hiếm tuyệt đẹp.

Porsche 911 huyền thoại từ lâu đã trở thành một dòng xe mang tính biểu tượng với vô số lần được coi là thước đo chuẩn mực cho một mẫu xe thể thao và dòng xe này luôn có một lượng fan trung thành ở khắp nơi trên Thế giới. Ra mắt lần đầu vào năm 1993, siêu xe Porsche 911 GT2 vốn là một mẫu xe đua được chế tạo để tham gia vào các thể thức đua GT khác nhau của Liên đoàn đua ô tô Thế giới (FIA). Tuy nhiên theo thể lệ của các giải đua, hãng sản xuất phải tạo ra một số lượng xe nhất định để bán cho khách hàng. Chính vì thế, hãng xe nước Đức đã sản xuất 57 chiếc Porsche 911 GT2 phiên bản "đường phố". Do sự “hiếm có” của chiếc xe nên không có gì ngạc nhiên khi nó là một trong những đối tượng săn lùng yêu thích của các nhà sưu tập Porsche và họ luôn sẵn sàng trả mức giá hơn 1 triệu USD để có được nó. Xuất hiện trên đường phố Sài Gòn, Porsche 911 GT2 bản 993 nổi bật với thiết kế thể thao, nhưng vẫn pha chút cổ điển. Siêu xe có phần vòm bánh xe phía sau bo tròn mở rộng, kết hợp với các cửa kính và phần đuôi tệp vào thân xe thuôn mượt. Đèn pha hình bầu dục cũng được đặt ẩn vào thân xe thay vì là chóa tròn vuông góc với mặt đất. Xe còn được dán tem Martini nhìn trẻ trung, hiện đại, kết hợp với bộ lazang đa chấu sơn màu bạc tạo nên một vẻ ngoài vô cùng ấn tượng. Do vốn xuất thân là một chiếc xe đua nên GT2 gần như không có khoang hành lý ở trước mũi xe, do không gian bên dưới khoang này chỉ đủ để chứa một chiếc túi du lịch cùng bộ dụng cụ sửa chữa đi kèm. Dưới nắp ca-pô của xe là vị trí đặt bình nhiên liệu cực lớn, ắc quy và một số hệ thống điện khác. Về nội thất, 911 GT2 chỉ có các trang bị tiện nghi ở mức tối thiểu. Xe có cặp ghế giống xe đua và vô-lăng thể thao, trong khi bảng táp-lô hoàn toàn không có thay đổi gì so với các phiên bản 911 khác. Nằm ở phía sau của 911 GT2 là khối động cơ 6 xi-lanh nằm ngang 3.6l tăng áp kép, đạt công suất tối đa lên tới 444 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 585 Nm tại 3.500 vòng/phút. 911 GT2 cũng là chiếc xe với động cơ tăng áp cuối cùng của Porsche được làm mát bằng không khí. Với hộp số sàn 6 cấp, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9 giây và tốc độ tối đa đạt 301 km/h. Cho đến năm 1997, phiên bản đường phố của GT2, có tên là ‘GT’, vì thế khi ta để ý kỹ sẽ thấy phía sau của bản GT, thay vì là mác ‘911 GT2’ thì sẽ là ‘911 GT’ trên nắp máy phía sau. Video: Ngắm chi tiết Porsche 911 GT2 993 hàng hiếm tuyệt đẹp.