Porsche 718 Boxster T vừa chạy 3000km rao bán 5,7 tỷ ở Hà Nội

Mới đây, một chiếc Porsche 718 Boxster T 2022 mới đã được đưa lên sàn xe cũ. Đây là chiếc 718 phiên bản Touring đầu tiên bán lại có giá 5,7 tỷ đồng và mới chỉ lăn bánh hơn 3.700 km. Nếu tậu chiếc xe này, người dùng có thể tiết kiệm một khoản thời gian nhận xe lên tới hơn 1 năm kể từ lúc đặt xe. Hiện mức giá xe Porsche 718 Boxster T chính hãng tại Việt Nam đang có mức khởi điểm từ 4,21 tỷ đồng chưa kể những trang bị thêm. Ngoại thất của Porsche 718 Boxster T thế hệ mới giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của những dòng xe 718 với những đường cong chủ đạo trong tạo hình bên ngoài, đây là một thiết kế được đánh giá “không tuổi” theo thời gian. Chiếc 718 trong bài sở hữu màu vàng Racing Yellow thể thao. Phần đầu xe sở hữu thiết kế mạnh mẽ với hốc hút gió cỡ lớn, hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED ma trận mang tên PDSL+ của hãng Porsche. Hai hốc hút gió gồm 3 nan khỏe khoắn ở đầu xe có tiết diện khá lớn nhằm nâng cao tính khí động học. Đuôi xe có với cụm đèn hậu LED dạng 3 chiều, nối liền là một thanh ngang tối màu chứa dòng chữ Porsche và phía dưới là tên phiên bản 718 Boxster T. Bộ mâm 5 chấu kép sơn đen có kích thước 20 inch được trang bị trên chiếc xe này. Khe gió ở phía trước bánh sau vừa có tác dụng định hướng luồng gió, vừa làm mát một phần cho bộ phanh hiệu suất cao của Porsche. Phần mui vải của 718 Boxster T có thể đóng mở mui chỉ diễn ra trong vòng 10 giây bằng một nút bấm khi vận tốc dưới 50km/h. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.379 x 1.801 x 1.281 (mm). Chiều dài cơ sở đạt 2.475 mm. Hệ thống ống xả kép thể thao đặt giữa cản sau của xe. Vì là mẫu xe thể thao có động cơ đặt giữa nên dưới nắp capo 718 Boxster sẽ là khoang hành lý rộng 150 lít. Đi kèm cốp sau có dung tích 125 lít. Nội thất của Porsche 718 T được bọc da màu đen kết hợp cùng các chỉ khâu màu vàng trùng màu ngoại thất mang lại cảm giác thể thao. Vô lăng 3 chấu bọc da cao cấp tích hợp nhiều chức năng như đàm thoại rảnh tay là núm chuyển chế độ màn hình, phía sau là lẫy chuyển số. Vì sở hữu gói thể thao Sport Chrono nên phía dưới vô lăng sẽ có một núm vặn chế độ thể thao có tên Sport Response. Hai ghế ngồi trên xe có phần ốp hông chỉnh điện nhằm ôm trọn người lái khi muốn trải nghiệm tốc độ cao. Ghế chỉnh điện 18 hướng, ốp da, riêng phần tựa lưng sử dụng vải chuyên dùng trong đua xe thể thao. Logo “718” thêu nổi trên tựa đầu, dây đai an toàn cùng màu thân xe. Màn hình giải trí hiển thị bản đồ, điều khiển bằng giọng nói, kết nối wifi, tương thích Apple Carplay trong gói giải trí (PCM) cùng dàn âm thanh đầu ra 10 loa Bose. Cụm đồng hồ đếm giờ trong gói Sport Chrono được đặt trung tâm bảng táp lô, hai khay để cốc đặt bên hàng ghế phụ. Đặc biệt, tay nắm cửa thay bằng loại sợi nilon. Nếu chủ xe thực hiện tối đa việc “giảm cân” bằng việc thay thế các trang bị khác do Porsche cung cấp, trọng lượng xe (1.380 kg) có thể giảm xuống khoảng 7 đến 10%. Porsche 718 T trang bị động cơ xăng tăng áp 4 xy lanh thẳng hàng dung tích 2.0L với công suất 300 mã lực và mô men xoắn cực đại 380 Nm, đi kèm với hộp số ly hợp kép 7 cấp PDK và Hệ thống Điều Phối Lực Kéo Vector của Porsche (Porsche Torque Vectoring – PTV). Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây. Tốc độ tối đa 275 km/h. Hệ thống Treo Chủ động của Porsche (Porsche Active Suspension Management – PASM) có khả năng hạ thấp thân xe thêm 20 mm so với thiết kế tiêu chuẩn là tính năng được trang bị sẵn cho 718 T... Tại Việt Nam, Porche 718 có đối thủ Jaguar F-Type đang bán ra từ 5,65 tỷ đồng. Video: Đánh giá và chi tiết Porsche 718 Boxster T tại Việt Nam.

