Pool Table Car - xe độ kiêm “bàn bi-a” độc nhất vô nhị trên đời

Một số ý tướng vĩ đại vốn có khởi điểm là một trò đùa vui giữa những người bạn, và chiếc xe độ xứng danh “huyền thoại” dưới đây cũng không hề khác biệt. Nó có tên chính thức là xe Pool Table Car, một chiếc xe mui trần có thể chạy 160 km/h cho dù phía sau là nguyên một chiếc bán chơi bi-a. Pool Table Car mui trần là một trong những phương tiện dị thường, nổi tiếng nhất thế giới, và có lẽ là chiếc Chevrolet Monte Carlos tiêu biểu nhất. Cụ thể hơn, nó là một chiếc Monte Carlo đời 1999 hoặc 2000 được chuyển đổi thành một chiếc bàn bi-a trên bánh xe, và bổ sung thêm một số trang bị xịn xò như hệ thống âm thanh, màn hình TV, một “quầy bar” (thực tế chỉnhư 1 chiếc tủ lạnh) và thậm chí chỗ chơi ném phi tiêu. Bên cạnh đó, chiếc xe còn có phần nóc tháo ra được để thành mui trần, và dựa theo chủ xe Joe Fiscella, nó còn cực kỳ thu hút phụ nữ nữa. Nói một cách ngắn gọn, đây là một chiếc xe để người ta vui vẻ ở mọi lúc, mọi lúc với bất kỳ ai. Joe Fiscella là chủ của cửa hàng Triangle Billiards and Bar Stools, nơi bán nhiều dạng bàn bi-a và phụ kiện khác nhau. Hồi năm 2011, trong một lần nói chuyện với bạn về việc tham gia vào một sự kiện chơi bi-a vì mục đích từ thiện, anh ấy nói đùa rằng sẽ nghĩ ra cách để đưa bộ môn thể thao này lên đường phố. Sau đó, Fiscella nảy ra ý tưởng một chiếc xe ôtô kiêm bàn bi-a mà vừa có thể phục vụ mục đích quảng cáo kinh doanh, vừa cung cấp cơ hội vui chơi cho mọi người. Để biến ý tưởng thành hiện thực, Fiscella tìm tới Vini “Big Daddy” Bergeman từ chương trình The Kustomizer của kênh truyền hình Discovery Channel, người độ nên những chiếc xe khác thường bậc nhất thế giới. Fiscella giao cho Vini thời gian 7 ngày và số tiền 3.000 USD để hoàn thành dự án, và họ đảm bảo ghi hình lại từng bước với hi vọng một đài truyền hình nào đó có thể sinh hứng thú làm một chương trình thực tế quanh nó. Tham vọng này dường như không thành công, nhưng ít nhất là chiếc xe độ vẫn trở nên nổi tiếng. Vào năm 2015, Pool Table Car đã trở thành “một người nổi tiếng” trong làng độ xe ở California, nhận được nhiều sự quan tâm của giới truyền thông và tham dự vô số triển lãm ô tô, nơi nó nhận được nhiều lời tán dương. Tuy nhiên, quá trình chế tạo chiếc xe này lại phức tạp và mất nhiều thời gian hơn những gì Fiscella tưởng tượng lúc đầu. Khoản kinh phí 3.000 USD đã sớm cạn kiệt, và thời gian 7 ngày dự tính là quá ngắn. Cuối cùng, dự án đã được hoàn thành trong 1 tháng nhưng chỉ sự can thiệp của những nhà tài trợ bên ngoài, bởi cả Vini và Fiscella đều muốn Pool Table Car vừa là xe chạy được vừa là một bàn bi-a chuyên nghiệp. Chiếc bàn dài 274 cm đã được hiến tặng bởi Brunswick Billiards Corp., và màu sơn độc đáo của xe cũng là từ một nhà tài trợ. Những nhà tài trợ khác mong muốn đặt tên lên sườn xe khi nó hoàn thành. Điều này giúp Vini có đủ inh phí và thêm động lực để hết mình vì dự án. Phiên bản xe cuối cùng có một chiếc bàn bi-a có thể tách ra ở phía sau, và một chiếc xe hợp pháp đi đường với khả năng đạt tốc độ tối đa 160 km/h. Khi tách rời chiếc bàn phía sau ra, nửa thân xe phía trước đứng trên hai bánh xe từ một chiếc bàn bi-a thật. Bẻ cua có phần hơi khó vì chiếc xe rất dài, nhưng trừ việc đó ra, Fiscella cho biết rằng chiếc xe lái dễ bất ngờ. Những tính năng đáng lưu ý khác của Pool Table Car bao gồm một bảng chơi phi tiêu chạy bằng pin, một hệ thống âm thanh đầu bảng, một chiếc TV kiểu mở lên, một tủ lạnh, một hệ thống nâng cho chiếc bàn, và không gian cho hai người ở phía trước. Nội thất xe cũng được độ hoàn toàn để phù hợp chủ để chung, và hệ thống bánh xe cũng là hàng độc Fiscella cho biết rằng Pool Table Car là một thành công bất ngờ, thậm chí khiến ông ấy được tham dự một bữa tiệc VIP tổ chức tại Biệt thự Playboy. “Các cô gái phát điên vì chiếc xe này,” Fiscella nói trong một bài phỏng vấn hồi năm 2015. Hiện tại, không rõ số phận của Pool Table Car là ra sao. Hoạt động kinh doanh của Fiscella không hề cập tới nó kể từ năm 2016, khi nó vẫn được cho thuê với giá 200 USD/giờ hoặc 10.000 USD/tháng. Khi đó, họ thậm chí còn có dự định nâng cấp nó bằng cách thay đổi nửa xe phía trước thành Chevrolet Camaro, Rolls-Royce hoặc Bentley. Video: Pool Table Car - xe độ kiêm “bàn bi-a” độc nhất vô nhị.

