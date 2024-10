Pontiac Firebird - xế cổ hàng hiếm của "Qua" Đặng Lê Nguyên Vũ

Trong thời gian gần đây, doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ - được mệnh danh là "vua cà phê Việt Nam" - liên tục bổ sung vào bộ sưu tập của mình những mẫu xe độc đáo, hiếm có tại Việt Nam. Nổi bật trong số đó là chiếc Pontiac Firebird cổ điển, một cái tên xa lạ với nhiều người Việt bởi thương hiệu này đã ngừng sản xuất từ năm 2010. Tiền thân của Pontiac là Oakland Motor Car Company, được thành lập vào năm 1907 bởi ông Edward Murphy - một người chuyên sản xuất xe ngựa kéo. Hai năm sau, thương hiệu này được General Motors (GM) mua lại và tiếp tục hoạt động như một hãng xe độc lập. Ban đầu, Oakland nổi tiếng với hai mẫu xe chính là Oakland Four và Oakland Six. Đến năm 1926, Pontiac chính thức xuất hiện trên thị trường với mẫu xe đầu tiên mang tên Series 6-27, được coi như một phiên bản "bình dân" hơn của Oakland Six. Xe được sản xuất dưới sự giám sát của General Motors. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 1929 - 1933 đã khiến GM phải đưa ra quyết định dừng hoạt động Oakland và chỉ giữ lại Pontiac, với hy vọng đây sẽ là dòng xe phục hồi cho thị trường sau khủng hoảng. Trong suốt gần 100 năm tồn tại, Pontiac đã ghi dấu ấn với nhiều mẫu xe nổi tiếng, trong đó Pontiac Firebird là một trong những dòng xe mang tính biểu tượng nhất. Ra mắt vào năm 1967, Firebird được thiết kế nhằm cạnh tranh trực tiếp với Ford Mustang, sử dụng khung gầm của Chevrolet Camaro - một dòng xe cơ bắp khác cũng thuộc đại gia đình General Motors. Pontiac Firebird trải qua 4 thế hệ từ năm 1967 - 2002. Chiếc Pontiac Firebird của Đặng Lê Nguyên Vũ trong bài viết này thuộc thế hệ thứ hai, được sản xuất từ năm 1970 - 1981. Dù đã có tuổi đời khá cao, chiếc Firebird này vẫn giữ được vẻ ngoài ấn tượng với lớp sơn xanh ánh kim và các chi tiết mạ crôm sáng bóng. Theo tìm hiểu, đây là phiên bản hiệu năng cao Formula 400 với hai khe hút gió nhỏ trên nắp ca-pô giúp tăng tính thể thao. Bên trong, nội thất của xe được bọc da màu nâu, kết hợp với bảng táp-lô ốp gỗ tạo nên vẻ sang trọng cho mẫu xe cơ bắp của Mỹ. Hàng ghế sau có kích thước khá nhỏ, chỉ phù hợp cho trẻ em. Pontiac Firebird thế hệ thứ hai cung cấp 12 tùy chọn động cơ khác nhau, bao gồm các cấu hình V6, I6 và V8, với dung tích từ 3.8L đến 7.5L. Hộp số cũng đa dạng các tùy chọn như số sàn 3 cấp, 4 cấp và số tự động 2 cấp, 3 cấp. Dưới nắp ca-pô, chiếc Pontiac Firebird của ông Đặng Lê Nguyên Vũ sử dụng động cơ V8, dung tích 6.6L, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 330 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm. So với các dòng xe khác như Ford Mustang, số lượng Pontiac Firebird tại Việt Nam vô cùng hiếm hoi. Điều này khiến chiếc Firebird trở thành một "viên ngọc quý" trong bộ sưu tập xe triệu đô của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ. Video: Xem Qua Vũ cầm lái huyền thoại JDM Mazda RX-7 cổ điển.

Trong thời gian gần đây, doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ - được mệnh danh là "vua cà phê Việt Nam" - liên tục bổ sung vào bộ sưu tập của mình những mẫu xe độc đáo, hiếm có tại Việt Nam. Nổi bật trong số đó là chiếc Pontiac Firebird cổ điển, một cái tên xa lạ với nhiều người Việt bởi thương hiệu này đã ngừng sản xuất từ năm 2010. Tiền thân của Pontiac là Oakland Motor Car Company, được thành lập vào năm 1907 bởi ông Edward Murphy - một người chuyên sản xuất xe ngựa kéo. Hai năm sau, thương hiệu này được General Motors (GM) mua lại và tiếp tục hoạt động như một hãng xe độc lập. Ban đầu, Oakland nổi tiếng với hai mẫu xe chính là Oakland Four và Oakland Six. Đến năm 1926, Pontiac chính thức xuất hiện trên thị trường với mẫu xe đầu tiên mang tên Series 6-27, được coi như một phiên bản "bình dân" hơn của Oakland Six. Xe được sản xuất dưới sự giám sát của General Motors. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 1929 - 1933 đã khiến GM phải đưa ra quyết định dừng hoạt động Oakland và chỉ giữ lại Pontiac, với hy vọng đây sẽ là dòng xe phục hồi cho thị trường sau khủng hoảng. Trong suốt gần 100 năm tồn tại, Pontiac đã ghi dấu ấn với nhiều mẫu xe nổi tiếng, trong đó Pontiac Firebird là một trong những dòng xe mang tính biểu tượng nhất. Ra mắt vào năm 1967, Firebird được thiết kế nhằm cạnh tranh trực tiếp với Ford Mustang, sử dụng khung gầm của Chevrolet Camaro - một dòng xe cơ bắp khác cũng thuộc đại gia đình General Motors. Pontiac Firebird trải qua 4 thế hệ từ năm 1967 - 2002. Chiếc Pontiac Firebird của Đặng Lê Nguyên Vũ trong bài viết này thuộc thế hệ thứ hai, được sản xuất từ năm 1970 - 1981. Dù đã có tuổi đời khá cao, chiếc Firebird này vẫn giữ được vẻ ngoài ấn tượng với lớp sơn xanh ánh kim và các chi tiết mạ crôm sáng bóng. Theo tìm hiểu, đây là phiên bản hiệu năng cao Formula 400 với hai khe hút gió nhỏ trên nắp ca-pô giúp tăng tính thể thao. Bên trong, nội thất của xe được bọc da màu nâu, kết hợp với bảng táp-lô ốp gỗ tạo nên vẻ sang trọng cho mẫu xe cơ bắp của Mỹ. Hàng ghế sau có kích thước khá nhỏ, chỉ phù hợp cho trẻ em. Pontiac Firebird thế hệ thứ hai cung cấp 12 tùy chọn động cơ khác nhau, bao gồm các cấu hình V6, I6 và V8, với dung tích từ 3.8L đến 7.5L. Hộp số cũng đa dạng các tùy chọn như số sàn 3 cấp, 4 cấp và số tự động 2 cấp, 3 cấp. Dưới nắp ca-pô, chiếc Pontiac Firebird của ông Đặng Lê Nguyên Vũ sử dụng động cơ V8, dung tích 6.6L, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 330 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm. So với các dòng xe khác như Ford Mustang, số lượng Pontiac Firebird tại Việt Nam vô cùng hiếm hoi. Điều này khiến chiếc Firebird trở thành một "viên ngọc quý" trong bộ sưu tập xe triệu đô của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ. Video: Xem Qua Vũ cầm lái huyền thoại JDM Mazda RX-7 cổ điển.