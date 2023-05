Cận cảnh Pontiac Solstice 2006 độc lạ tại Việt Nam, gần 1 tỷ đồng

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về một chiếc xe thể thao có tên gọi Pontiac Solstice mui trần đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chơi xe. Nhiều người còn chia sẻ đây là lần đầu nhìn thấy một chiếc xe Pontiac Solstice, và nó thật độc lạ so với các mẫu xe thể thao ngày nay. Solstice là một chiếc xe thể thao sản xuất bởi Pontiac, 1 thương hiệu con của tập đoàn General Motors, mẫu xe này được giới thiệu tại triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ năm 2004 và vòng đời của xe chỉ có 5 năm tồn tại, khi vào tháng 7 năm 2009, dây chuyền lắp ráp sản xuất kết thúc với việc đóng cửa nhà máy Wilmington Assembly. Dù chỉ có 5 năm tồn tại trên thị trường nhưng Solstice đã được đề cử cho nhiều giải thưởng danh giá như Xe của năm ở Bắc Mỹ và giải thưởng thiết kế của năm từ Hiệp hội nhà báo ôtô Canada (AJAC) cho năm 2006. Một minh chứng cho sự thành công rực rỡ đối với Pontiac chính là doanh số Đã có tới 7.000 đơn đặt hàng trong 10 ngày đầu tiên mở bán chính thức, và ngay sau đó là 6.000 đơn đặt hàng nữa trước mùa đông. Đáng quan tâm là Pontiac chỉ ước chừng doanh số của xe Solstice trong năm đầu tiên chỉ khoảng 7.000 chiếc. Sau đó, hãng xe Mỹ phải xin lỗi khách hàng vì sự chậm trễ này. Khác với hầu hết các dòng xe thể thao ra đời cùng năm, chiếc Pontiac Solstice đời 2006 trong bài viết này lại có thiết kế ngoại thất rất thu hút người xem, đó là những đường cong "sexy" tạo nên sự bo tròn đáng yêu cho đầu xe, bên sườn và đuôi xe... Xe có thiết kế đèn pha và đèn sương mù to bản, nhìn khá hài hước, chưa hết, các xe Pontiac Solstice đều được trang bị ống xả đơn cỡ lớn, chẳng khác gì 1 nòng pháo, sẵn sàng đáp trả các mẫu xe thể thao khác trên đường. Mặt tiền xe Pontiac Solstice có lưới tản nhiệt đôi cỡ lớn, đặt sát với cản va trước, thiết kế giống như 2 quả thận, kết hợp cùng 2 bên là đèn sương mù dạng tròn, đặt vào trong hốc gió 2 bên, có gằn thêm lưới tản nhiệt bằng inox. Tiếp đến, xe sử dụng đèn pha tròn cổ điển, nhưng phần đôi mắt được vát lên cao, nhìn khá thú vị. Sau cùng là logo của hãng xe Pontiac. Vòng ra bên sườn, Pontiac Solstice không có điểm nhấn nào thú vị ngoại trừ các vòm bánh xe được mở rộng, tạo nên sự hầm hố cho bên hông, ngay sau bánh trước có 2 hốc gió, đảm nhận công việc khí động học hơn cho xe. Như chiếc Pontiac Solstice trong bài viết còn có bộ mâm 5 chấu đơn mạ crôm sáng loáng. Đằng sau xe Pontiac Solstice có cụm đèn hậu to bản, phần nắp khoang chứa mui xe cò trụ gờ nổi, chính là đặc sản không thể thiếu cho các dòng xe không mui sau này như McLaren Elva mà Minh "Nhựa" đang chờ bàn giao hay Ferrari Monza SP. Pontiac Solstice còn có cánh lưới gió nhỏ, đèn lùi dạng tròn cổ điển và sau cùng là ống xả đơn. Điểm làm nên sự hấp dẫn cho xe Pontiac Solstice chính là phần nắp capô mở ngược ra đằng trước, giống các xe của hãng Aston Martin hay Ferrari Monza SP. Kiểu capo ngược này rất hiếm hãng áp dụng vì nó có kết cấu khá cầu kỳ. Pontiac Solstice sử dụng mui mềm, có thời gian đóng hoặc mở trong vòng hơn 20 giây. Chiếc Pontiac Solstice trong bài viết này có ngoại thất 2 màu là cam cánh gián và trắng sữa, rất đẹp mắt. Nội thất xe Pontiac Solstice tương đối đơn giản với 2 ghế ngồi, ngăn cách là phanh tay cơ, ngoài ra, xe còn có bảng đồng hồ và màn hình đủ dùng cho các giải trí cơ bản. Ngoài phần ghế ngồi và 1 nửa bảng điều khiển trung tâm của xe Pontiac Solstice hàng hiếm tại Việt Nam được bọc da và nhựa màu tối. Từ bảng đồng hồ kéo dài ra màn hình và xuống cần số của xe được ốp nhựa màu trắng tạo điểm nhấn.Về khả năng vận hành, Pontiac Solstice được trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.4 lít, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 225Nm. Xe được trang bị hộp số tay 5 cấp, hệ thống phanh đĩa ở 4 bánh và hệ thống treo độc lập (SLA) trước và sau... Hiện tại, giá xe Pontiac Solstice trong bài viết này được rao bán gần 1 tỷ đồng, số tiền đủ để khách hàng lựa chọn các mẫu xe như Mazda 6, Toyota Camry, Honda Accord... chạy cho lành, nhưng nếu dư dả tài chính, việc mua Pontiac Solstice sẽ mang đến cho bạn sự độc lạ, nhưng cũng đầy các nổi lo về phụ tùng, thợ sửa chữa. Video: Ngắm chiếc Pontiac Solstice 2006 mui trần tuyệt đẹp.

