Polestar 3 sở hữu pin “khủng” gần 2 tỷ đồng. đấu Tesla Model X

Nếu như Polestar 1 là mẫu xe giúp định vị thương hiệu Polestar là một hãng xe điện độc lập thay vì là thương hiệu phụ của Volvo thì Polestar 2 lại giúp hãng xe Thụy Điển được khách hàng biết đến nhiều hơn nhờ vào mức giá dễ tiếp cận. Và mới đây Polestar đã có thêm một bước tiến mới khi cho ra mắt mẫu SUV thuần điện đầu tiên mang tên Polestar 3 2023 mới. Giống như hai đàn anh Polestar 1 và 2, thiết kế của mẫu xe SUV điện Polestar 3 mang phong cách sang trọng và tối giản. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED dạng hình búa Thor – vị thần sấm sét trong thần thoại Bắc Âu. Đèn hậu dạng LED vuông vức cùng dải LED kéo dài ngang đuôi xe. Các đường nét cơ bắp dập nổi xuất hiện ở nắp ca-pô, hông và đuôi xe. Mâm xe thiết kế đa chấu sơn 2 màu nổi bật, kích cỡ 21 inch ở phía trước và 22 inch ở phía sau. Phần nóc xe vuốt cong kết hợp với cột D ngắn khiến cho xe mang hình dáng giống như một chiếc coupe. Ngoài ra xe còn được trang bị cánh gió nóc cỡ lớn giúp tăng tính thể thao. Polestar 3 có hệ số cản là 0,29 - một con số không cao nếu như so với với một số mẫu xe điện khác như Mercedes-Benz EQS (0,20), Tesla Model X (0,24) hay BMW iX (0,25). Tuy nhiên, Polestar 3 lại có ưu thế khi đua đường dài nhờ vào cụm pin có dung lượng lớn nhất phân khúc. Cụ thể, xe sở hữu cụm pin 111 kWh, đem lại khả năng vận hành khoảng 483 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn EPA. Khi sử dụng sạc nhanh DC, mẫu SUV này chỉ cần 30 phút để đạt 80% dung lượng pin. Ngoài ra, xe còn được trang bị tính năng sạc 2 chiều. Hệ truyền động của Polestar 3 bao gồm 2 mô tơ điện được đặt ở trục trước và trục sau, tổng công suất 489 mã lực và mô-men xoắn 840 Nm. Với sức mạnh này, xe chỉ mất 4,9 giây để hoàn thành cú chạy nước rút 0-96 km/h. Ngoài ra, khách hàng mua Polestar 3 có thể lựa chọn mua thêm gói nâng cấp hiệu suất. Với gói này, động cơ xe tăng lên 517 mã lực và 909 Nm mô-men xoắn, đồng thời khả năng tăng tốc 0-96 km/h cũng giảm xuống chỉ còn 4,5 giây. Tuy nhiên, phạm vi di chuyển sẽ giảm đi đôi chút, chỉ còn 435km với 100% dung lượng pin Tương tự ngoại thất, khoang cabin của Polestar 3 cũng được thiết kế theo phong cách tối giản. Nổi bật tại khu vực taplo là màn hình giải trí trung tâm có kích thước khổng lồ, lên tới 14,5 inch, tích hợp Apple Carplay và Android Auto. Một trang bị nổi bật khác là hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 25 loa mang lại trải nghiệm thư giãn tuyệt vời cho khách hàng. Xe cũng được trang bị chế độ sưởi ghế, vô lăng và nhiều tính năng “xịn sò” khác. Về trang bị an toàn, Polestar 3 sở hữu gói trang bị an toàn mới nhất bao gồm Pilot Assist (gói hỗ trợ lái bán tự động), hỗ trợ đỗ xe tự động, tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang và hệ thống cảnh báo điểm mù… Theo công bố, giá xe Polestar 3 2023 có mức khởi điểm 85.300 USD (khoảng 1,95 tỷ đồng) và thêm 6.000 USD (khoảng 138 triệu đồng) nếu bổ sung gói nâng cấp hiệu suất. Những chiếc xe đầu tiên sẽ đến tay khách hàng vào cuối năm 2023. Polestar 3 sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng 2 mẫu SUV điện đầu bảng là Mercedes-Benz EQS và Tesla Model X. Video: Giới thiệu SUV điện Polestar 3 hoàn toàn mới.

