Pocco Meimei - Xe ôtô điện chỉ từ 260 triệu đồng tại Đông Nam Á

Chứng kiến sự thành công nhanh chóng của Wuling Hongguang Mini EV, các hãng xe hơi Trung Quốc cũng bắt đầu đổ xô chế tạo ôtô điện đô thị cỡ nhỏ. Một trong số đó có thương hiệu Pocco của tập đoàn Yogomo của Trung Quốc. Vào hồi tháng 3 đầu năm nay, thương hiệu mới thành lập này đã ra mắt mẫu ôtô điện cỡ nhỏ mang tên Meimei. Theo tin đồn, Pocco Meimei sẽ được bán ở khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan, trong thời gian tới. Tương tự Wuling Hongguang Mini EV, Pocco Meimei 2022 mới có kích thước rất nhỏ, bao gồm chiều dài 3.025 mm, chiều rộng 1.500 mm, chiều cao 1.515 mm và chiều dài cơ sở 1.950 mm. So với Wuling Hongguang Mini EV, mẫu ô tô điện này thậm chí còn nhỏ hơn. Tuy nhiên, Pocco Meimei lại sở hữu thiết kế đầu xe và đuôi xe được đánh giá là trông hiện đại hơn Wuling Hongguang Mini EV. Trên đầu xe, Pocco Meimei có dải đèn LED định vị ban ngày nằm ngang nối với nẹp mạ crôm ở giữa. Ngay bên trên nẹp mạ crôm này là tem chữ nổi "Pocco". Trong khi đó, bên dưới nẹp mạ crôm là cổng sạc của xe. Nằm thấp hơn so với dải đèn LED định vị ban ngày là cụm đèn pha, được đặt trong hốc hình thang và có vỏ màu tối. Ngoài ra, Pocco Meimei còn được trang bị hốc gió trung tâm hình chữ nhật khá rộng. Đằng sau, Pocco Meimei đi kèm cụm đèn hậu nối với nhau bằng dải màu đỏ ở giữa. Phía trên cũng có tem chữ nổi "Pocco" như ở đầu xe. Thêm vào đó là 2 dải đèn phản quang nằm dọc trên cản sau và bộ vành 5 chấu phối 2 màu theo phong cách thể thao. Bên trong Pocco Meimei là không gian nội thất bọc da phối màu đen - đỏ hoặc đen - xanh dương và chỉ có 2 chỗ ngồi. So với Wuling Hongguang Mini EV, mẫu xe này được trang bị tốt hơn với màn hình cảm ứng 7 inch nằm trên mặt táp-lô ốp gỗ và màn hình LCD 5 inch sau vô lăng tích hợp phím chức năng. Bên dưới màn hình trung tâm là hàng nút chỉnh điều hòa được bao quanh bằng viền mạ crôm. Ngoài ra, xe còn có bệ tì tay trung tâm, tích hợp núm xoay chuyển số và ngăn đựng cốc. Những trang bị đáng chú ý khác của Pocco Meimei bao gồm cửa sổ chỉnh điện, nút bấm khởi động máy, camera lùi, kết nối Bluetooth và cửa cốp chỉnh điện. Trong khi đó, trang bị an toàn của xe khá cơ bản với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Đó là chưa kể đến hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống treo bán phụ thuộc đằng sau. "Trái tim" của Pocco Meimei là 2 loại mô-tơ điện và 2 cụm pin khác nhau. Thứ nhất là mô-tơ điện có công suất tối đa 14 mã lực, đi với cụm pin 9,2 kWh, cho phép xe chạy được 116 km sau khi sạc đầy pin. Thứ hai là mô-tơ điện có công suất tối đa 20 mã lực, đi với cụm pin 14,5 kWh, cho phép xe chạy được 170 km sau khi sạc đầy pin. Theo tin đồn, giá xe Pocco Meimei 2022 sẽ khoảng 380.000 Baht (khoảng 260 triệu đồng) ở thị trường Thái Lan. Trong khi đó, ở thị trường Trung Quốc, xe có 4 bản trang bị và giá dao động từ 29.800 - 46.800 Nhân dân tệ (khoảng 104 - 164 triệu đồng), ngang ngửa Wuling Hongguang Mini EV. Video: Pocco Meimei - Xe ôtô điện Trung Quốc tại Đông Nam Á.

