“Phát thèm” với Kia Seltos 2024 tại Ân Độ, chỉ từ 308 triệu đồng

Vào hôm 5/7/2023 vừa qua, hãng Kia đã giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe SUV cỡ B - Kia Seltos 2024 mới tại Ấn Độ. Mãi đến nay, giá bán của mẫu xe này mới được công bố. Theo đó, tại thị trường Ấn Độ, giá xe Kia Seltos 2024 cho 3 phiên bản là Tech Line, GT Line và X Line dao động từ 1,09 - 2 triệu Rupee (khoảng 308 - 566 triệu đồng). So với xe đang bán ở Việt Nam với giá từ 599 - 719 triệu đồng, mẫu SUV cỡ B này tại Ấn Độ rẻ hơn nhiều. Không chỉ có giá bán rẻ như xe hạng A ở Việt Nam, Kia Seltos 2024 tại Ấn Độ còn được nâng cấp mạnh về thiết kế và trang bị. Tương tự xe đang bán ở Hàn Quốc, Mỹ hay Úc, mẫu SUV cỡ B này cũng có hàng loạt chi tiết ngoại thất mới như đèn pha, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù, cản trước, vành la-zăng, đèn hậu, đèn báo rẽ phía sau và đèn lùi... Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu đều lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao. Hai phiên bản cao cấp GT Line và X Line sẽ sở hữu body kit thay đổi nhẹ so với bản Tech Line đồng thời dùng vành hợp kim 18 inch. Trong khi đó, những phiên bản dùng động cơ tăng áp của Kia Seltos 2024 sẽ có đặc điểm nhận dạng là 2 đầu ống xả phía sau. Chưa hết, mẫu SUV cỡ B này còn được bổ sung màu sơn ngoại thất mới là xanh lá Pewter Olive. Tổng cộng, xe có 8 màu trơn và 2 màu phối với nóc tương phản. Tương tự ngoại thất, nội thất của Kia Seltos 2024 cũng được cải tiến khá toàn diện. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của màn hình cong trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch. Vì màn hình giải trí lớn hơn trước nên cửa gió điều hòa trung tâm được thiết kế mỏng hơn. Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu SUV cỡ B này bao gồm cần gạt nước tự động, camera 360 độ, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 8 inch... ...phanh tay điện tử, hệ thống âm thanh Bose 8 loa và đèn trang trí nội thất có thể thay đổi màu theo tâm trạng. Ở bản X Line, xe được trang bị nội thất với tông màu xanh lá chủ đạo. Trong khi đó, bản GT Line sở hữu nội thất màu đen phối trắng mới. Nâng cấp đáng giá tiếp theo của mẫu xe này là trang bị an toàn. Theo đó, Kia Seltos 2024 ở thị trường Ấn Độ còn có 17 tính năng an toàn chủ động ADAS như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường. Bên cạnh đó là 6 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Ngay cả động cơ của mẫu SUV cỡ B này ở Ấn Độ cũng được thay đổi. Đáng tiếc là chưa có thông tin về ngày ra mắt Việt Nam của Kia Seltos mới. Nếu xe ở Việt Nam cũng có những thay đổi như trên thì hoàn toàn có thể đe dọa được đối thủ như Hyundai Creta và Toyota Corolla Cross. Video: Kia Seltos thế hệ mới được nâng cấp những gì?

