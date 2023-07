Kia Seltos 2024 nâng cấp xịn sò, sắp về Việt Nam "đấu" Hyundai Creta

Kia vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Seltos ở thị trường Ấn Độ. Đây là thị trường tiếp theo đón nhận mẫu SUV cỡ B này, sau Hàn Quốc, Mỹ, Úc và Trung Quốc. Tại thị trường này, xe có 3 phiên bản là Tech Line, X Line và GT Line. Tương tự xe ở những thị trường còn lại, Kia Seltos 2024 mới dành cho Ấn Độ cũng được cải tiến mạnh về mặt thiết kế và trang bị. Trong đó, thiết kế ngoại thất của mẫu xe SUV Kia Seltos 2024 nâng cấp tại thị trường Ấn Độ được áp dụng phong cách tương tự ôtô điện Kia EV9. Đây cũng là phong cách thiết kế được dùng cho Kia Morning, Sorento và Carnival mới. Xe được trang bị cản trước cỡ lớn hơn, hốc đèn sương mù sơn cùng màu thân xe và đèn pha tái thiết kế với dải đèn LED định vị ban ngày ăn sâu vào bên trong lưới tản nhiệt. Trong khi đó, đèn sương mù trước của xe có thiết kế 4 bóng vuông vức nằm dọc trên cản trước. Ở khu vực bên sườn, mẫu SUV cỡ B này có điểm nhấn là vành la-zăng hợp kim với đường kính 18 inch, thiết kế 5 chấu kép và phay xước 2 màu. Vành la-zăng này dành riêng cho bản X Line ở thị trường Ấn Độ. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu mới với thiết kế hình chữ "L" ngược. Đèn hậu được nối với nhau bằng dải đèn LED nằm vắt ngang trên cửa cốp sau. Đèn hậu của xe cũng lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao, tương tự dải đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, Kia Seltos 2024 còn có đèn báo rẽ tuần tự và đèn lùi được chuyển từ đèn hậu xuống cản sau. Ngay cả cửa cốp của xe cũng có thiết kế mới và giảm bớt chi tiết mạ crôm so với phiên bản cũ. Những phiên bản dùng động cơ tăng áp của Kia Seltos 2023 sẽ có đặc điểm nhận dạng là 2 đầu ống xả phía sau. Trong khi đó, phiên bản GT Line và X Line sở hữu bộ body kit thể thao hơn. Điểm nhấn tiếp theo của mẫu SUV cỡ B này là màu sơn ngoại thất xanh lá Pewter Olive mới. Nhờ đó, Kia Seltos 2024 có 8 màu trơn và 2 màu phối với nóc tương phản. Bên trong xe, Kia Seltos 2024 bản X Line có màu nội thất mới là xanh lá. Trong khi đó, bản GT Line sở hữu nội thất màu đen phối trắng mới. Tiếp đến là bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm mới, cùng có kích thước 10,25 inch. Vì màn hình giải trí lớn hơn trước nên cửa gió điều hòa trung tâm được thiết kế mỏng hơn. Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu SUV cỡ B này bao gồm cần gạt nước tự động, camera 360 độ, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 8 inch, phanh tay điện tử, hệ thống âm thanh Bose 8 loa và đèn trang trí nội thất có thể thay đổi màu theo tâm trạng. Đặc biệt, Kia Seltos 2024 ở thị trường Ấn Độ còn có 17 tính năng an toàn chủ động ADAS như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường. Bên cạnh đó là 6 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe này là 3 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ này đồng hành cùng hộp số sàn iMT 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, hãng Kia còn đưa động cơ tăng áp trở lại với Seltos. Đây là động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5L mới, thay cho loại tăng áp 1.4L cũ vốn không đạt tiêu chuẩn khí thải BS6 Phase 2 tại Ấn Độ. Động cơ 1.5L mới tạo ra công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. So với máy 1.4L cũ, động cơ này mạnh hơn 20 mã lực và 11 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn iMT 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 7 cấp. Hiện giá xe Kia Seltos 2024 tại thị trường Ấn Độ chưa được công bố. Xe sẽ bắt đầu được bán ra thị trường này vào ngày 14/7 tới đây. Đáng tiếc là chưa có thông tin về ngày ra mắt Việt Nam của Kia Seltos mới. Nếu Kia Seltos nâng cấp tại Việt Nam cũng có những thay đổi như trên thì hoàn toàn có thể đe dọa được đối thủ như Hyundai Creta. Video: Kia Seltos 2024 mới được nâng cấp những gì?

