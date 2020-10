Peugeot Traveller “chạy lướt” rao bán 1,9 tỷ trên sàn xe cũ

Dòng xe Peugeot Traveller mới nằm trong phân khúc MPV cỡ lớn. Giá bán của Traveller lần lượt từ 1,499 tỷ đồng cho phiên bản Luxury tiêu chuẩn, và lên đến 2,089 tỷ đồng cho phiên bản Traveller Premium cao cấp nhất. Mức giá xe Peugeot Traveller nằm lưng chừng giữa lựa chọn Kia Sedona (1,039 – 1,379 tỷ đồng) và Mercedes-Benz V-Class (2,579 – 3,129 tỷ đồng), nhưng thấp hơn nhiều so với Toyota Alphard. Hiện tại, có rất ít xe Peugeot Traveller 2020 Premium (4 + 2 chỗ) “full options” được rao bán trên thị trường, vì trên thực tế dòng xe Traveller này khá kén khách. Chính vì thế, đây là một gợi ý dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc Traveller phiên bản cao cấp nhất, muốn tiết kiệm chi phí mua xe. Theo thông tin rao bán, xe thuộc đời 2020 mới lăn bánh được khoảng 9.800km và hiện giá xe Peugeot Traveller Premium “thách cưới” 1,938 tỷ đồng. Lựa chọn xe đã qua sử dụng giúp người mua tiết kiệm khoảng 400 triệu đồng, khi xe mới có giá lăn bánh tại TP. HCM không dưới 2,3 tỷ đồng. Dòng xe Peugeot Traveller phiên bản cao cấp với vách ngăn riêng biệt thích hợp để phục vụ cho các thượng khách là khách hàng cá nhân, những VIP lãnh đạo của các doanh nghiệp, xe đưa đón khách của các khách sạn và resort cao cấp. Dòng xe Peugeot Traveller có thể nằm ở khả năng tùy biến các hàng ghế. Trang bị màn hình giải trí kích thước 32 inch, hệ thống giải trí Media HĐH Android, HDD 500 gb, Âm thanh cao cấp + loa sub /Android Media center, HDD 500Gb, Hifi audio + Subwoofer. Hai ghế hạng thương gia với bệ tỳ tay cỡ lớn, đèn trang trí nội thất, sàn gỗ,… Trên thực tế, nội thất màu đen của Peugeot Traveller 2020 Premium (4 + 2 chỗ) được đánh giá cao hơn so với màu nâu này. Đặc biệt nhất vách ngăn riêng tư trên phiên bản cao cấp nhất, vách ngăn này giúp tách biệt khoang ông chủ và người lái. Để liên lạc giữa khoang lái và khoang hành khách, trên xe được trang bị một bộ đàm riêng. Peugeot Traveller cũng là dòng xe hiếm hoi trong phân khúc được trang bị vách ngăn riêng tư, nếu muốn ở dòng xe khác thì Lexus LM là một gợi ý với giá bán không hề rẻ - hơn 9 tỷ đồng. Peugeot Traveller phiên bản Premium có kích thước (DxRxC) lần lượt là: 5.315 x 1.935 x 2.030 mm. So với phiên bản tiêu chuẩn, Traveller 2020 Premium có chiều cao nhỉnh hơn khoảng 115 mm do phần nóc xe nhô lên. Xe đi kèm chiều dài trục cơ sở 3.275 mm và khoảng sáng gầm xe 170 mm. Xe sử dụng động cơ dầu 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Động cơ này có mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào khoảng 6,30 lít/ 100km. Video: Chi tiết Peugeot Traveller 2020, MPV hạng sang 6 chỗ.

