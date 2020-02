Peugeot 5008 và 3008 2020 phiên bản giá rẻ lộ diện

Vào hôm 11/2/2020 vừa qua, thương hiệu Peugeot đã giới thiệu phiên bản mới của cặp đôi crossover cỡ nhỏ là Peugeot 5008 và 3008 tại thị trường Indonesia. Được gọi bằng cái tên Allure Plus, đây là phiên bản cắt trang bị và giá rẻ hơn của 2 mẫu xe kể trên. Tại thị trường Indonesia, giá xe Peugeot 3008 Allure Plus 2020 là 670 triệu Rupiah (khoảng 1,13 tỷ đồng), rẻ hơn 60 triệu Rupiah (102 triệu đồng) so với bản GT Line cũ. Trong khi đó, giá xe Peugeot 5008 Allure Plus 2020 là 720 triệu Rupiah (1,22 tỷ đồng), rẻ hơn đến 100 triệu Rupiah (169 triệu đồng) so với bản GT Line. Dù rẻ hơn nhưng bên ngoài, phiên bản Allure Plus trông vẫn cuốn hút không kém GT Line. Sự khác biệt lớn nhất của bản Allure Plus so với GT Line chính là sơn ngoại thất. Theo đó, Peugeot 5008 Allure Plus và 3008 Allure Plus không được sơn phối 2 tông màu như bản GT Line. Ngoài ra, bản Allure Plus còn đi kèm tay nắm cửa màu đen khác với GT Line. Bên trong Peugeot 5008 Allure Plus và 3008 Allure Plus 2020, bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại có tên i-Cockpit vẫn xuất hiện. Tuy nhiên, bản Allure Plus chỉ được trang bị ghế bọc da thay vì phối da và vải bò như GT Line. Ngoài ra, bản Allure Plus còn bị cắt nước hoa trong ngăn đựng găng tay, tính năng sưởi ghế trước, camera 360 độ và hỗ trợ đỗ xe. Thay vào đó, xe chỉ còn camera 180 độ nằm ở phía sau. Theo hãng Peugeot, 5008 Allure Plus và 3008 Allure Plus được ra đời để dành riêng cho thị trường châu Á, nhất là những tài xế chạy dịch vụ. Đó là lý do vì sao chiều dài cơ sở của Peugeot 3008 Allure Plus 2020 được nới thêm 55 mm và hàng ghế sau bọc da thoải mái hơn. So bản GT Line, Allure Plus đi kèm ghế sau bằng phẳng hơn ở cả 3 vị trí ngồi. Trong khi đó, Peugeot 5008 Allure Plus 2020 không được tăng chiều dài cơ sở mà được thay hàng ghế thứ 2 mới, có tỷ lệ gập 60:40 thông thường. Riêng hàng ghế cuối của xe đã được hạ thấp một chút nhưng vẫn khá chật chội. Những trang bị như cửa sổ trời toàn cảnh Paronama, cửa gió hàng ghế sau, hệ thống đèn viền nội thất và cổng sạc vẫn được giữ lại trên Peugeot 5008 Allure Plus 2020. Động cơ bên dưới nắp capô của Peugeot 5008 Allure Plus và 300 Allure Plus 2020 cũng không có gì thay đổi, vẫn là máy 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,6 lít, tạo ra công suất tối đa 167 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp. Có thể nói, Peugeot 5008 Allure Plus và 300 Allure Plus 2020 là lựa chọn khá hấp dẫn vì giá rẻ hơn đáng kể mà không bị cắt quá nhiều trang bị. Bộ đôi này hiện vẫn chưa có thông tin sẽ về Việt Nam trong năm 2020. Video: Chi tiết Peugeot 5008 Allur7 chỗ ngồi bản 2020.

