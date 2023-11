Peugeot 5008 mới chốt lịch ra mắt, thêm bản hybrid và thuần điện

Peugeot 5008 7 chỗ ngồi là một trong những mẫu xe được yêu thích của thương hiệu ôtô Pháp. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hãng Peugeot đã lên kế hoạch ra mắt thế hệ mới của mẫu xe này Mới đây, bà Natalie Knight, Giám đốc tài chính của tập đoàn Stellantis vốn sở hữu thương hiệu Peugeot, đã hé lộ thời điểm trình làng của 5008 thế hệ tiếp theo. Bà Knight cho biết Peugeot 5008 thế hệ mới sẽ chính thức trình làng vào tháng 8 năm sau. Không chỉ thời điểm ra mắt, bà Knight còn tiết lộ một số thông tin ban đầu của Peugeot 5008 thế hệ mới. Theo đó, mẫu SUV hạng trung này sẽ có thêm phiên bản hybrid và thuần điện mới. Peugeot 5008 thế hệ mới được dự đoán sẽ dùng hệ truyền động mild hybrid với động cơ xăng PureTech 1.2L, hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp và hệ thống điện 48V. Động cơ xăng tăng áp này sẽ kết hợp với mô-tơ điện nhỏ có công suất tối đa chỉ 28 mã lực và mô-men xoắn cực đại 55 Nm. Tổng cộng, phiên bản hybrid của Peugeot 5008 thế hệ mới sẽ sở hữu công suất 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Trong khi đó, phiên bản thuần điện của mẫu SUV này dự kiến sẽ dùng chung hệ truyền động với Peugeot E-3008 mới. Nếu đúng như vậy, xe sẽ sở hữu mô-tơ điện với công suất tối đa dao động từ 207 - 316 mã lực. Mô-tơ điện sẽ đồng hành cùng cụm pin có dung lượng từ 73 - 98 kWh. Tương tự 3008, Peugeot 5008 thế hệ mới dự kiến cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Stellantis STLA Medium. Phạm vi hoạt động của 5008 phiên bản thuần điện sau một lần sạc đầy pin có thể lên đến 700 km. Ngoài động cơ, Peugeot 5008 thế hệ mới nhiều khả năng sẽ được áp dụng triết lý thiết kế tương tự 3008. Tuy nhiên, 5008 có thể sẽ sở hữu thiết kế SUV truyền thống thay vì SUV lai Coupe như 3008. Peugeot 5008 thế hệ mới có thể sẽ được trang bị lưới tản nhiệt phức tạp, hệ thống đèn pha LED và dải đèn LED định vị ban ngày tương tự người anh em 3008. Peugeot 5008 lần đầu tiên ra mắt thị trường vào năm 2009 như một mẫu xe minivan. Tuy nhiên, ở thế hệ thứ hai, trình làng vào năm 2016, mẫu xe này được chuyển thành SUV 7 chỗ với chiều dài cơ sở lớn hơn 3008. Dù đã ở cuối vòng đời nhưng Peugeot 5008 vẫn có sức bán khá tốt. Trong tháng 9/2023 vừa qua, hãng Peugeot đã bán được tổng cộng 34.560 chiếc 5008, tăng mạnh so với mức 26.425 xe vào cùng kỳ năm ngoái. Theo trang tin Auto News, Peugeot 5008 hiện là mẫu xe bán chạy thứ 5 trong phân khúc SUV hạng trung. Theo bà Knight, 5008 thế hệ mới là một trong những sản phẩm quan trọng của tập đoàn Stellantis trong năm 2024. Ngoài 5008 mới, tập đoàn Stellantis dự kiến còn tung ra những mẫu xe khác trong năm sau, bao gồm Peugeot e-408, Fiat 600e và Fiat Topolino. Video: 10 điều cần biết về New Peugeot 5008.

Peugeot 5008 7 chỗ ngồi là một trong những mẫu xe được yêu thích của thương hiệu ôtô Pháp. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hãng Peugeot đã lên kế hoạch ra mắt thế hệ mới của mẫu xe này Mới đây, bà Natalie Knight, Giám đốc tài chính của tập đoàn Stellantis vốn sở hữu thương hiệu Peugeot, đã hé lộ thời điểm trình làng của 5008 thế hệ tiếp theo. Bà Knight cho biết Peugeot 5008 thế hệ mới sẽ chính thức trình làng vào tháng 8 năm sau. Không chỉ thời điểm ra mắt, bà Knight còn tiết lộ một số thông tin ban đầu của Peugeot 5008 thế hệ mới. Theo đó, mẫu SUV hạng trung này sẽ có thêm phiên bản hybrid và thuần điện mới. Peugeot 5008 thế hệ mới được dự đoán sẽ dùng hệ truyền động mild hybrid với động cơ xăng PureTech 1.2L, hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp và hệ thống điện 48V. Động cơ xăng tăng áp này sẽ kết hợp với mô-tơ điện nhỏ có công suất tối đa chỉ 28 mã lực và mô-men xoắn cực đại 55 Nm. Tổng cộng, phiên bản hybrid của Peugeot 5008 thế hệ mới sẽ sở hữu công suất 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Trong khi đó, phiên bản thuần điện của mẫu SUV này dự kiến sẽ dùng chung hệ truyền động với Peugeot E-3008 mới. Nếu đúng như vậy, xe sẽ sở hữu mô-tơ điện với công suất tối đa dao động từ 207 - 316 mã lực. Mô-tơ điện sẽ đồng hành cùng cụm pin có dung lượng từ 73 - 98 kWh. Tương tự 3008, Peugeot 5008 thế hệ mới dự kiến cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Stellantis STLA Medium. Phạm vi hoạt động của 5008 phiên bản thuần điện sau một lần sạc đầy pin có thể lên đến 700 km. Ngoài động cơ, Peugeot 5008 thế hệ mới nhiều khả năng sẽ được áp dụng triết lý thiết kế tương tự 3008. Tuy nhiên, 5008 có thể sẽ sở hữu thiết kế SUV truyền thống thay vì SUV lai Coupe như 3008. Peugeot 5008 thế hệ mới có thể sẽ được trang bị lưới tản nhiệt phức tạp, hệ thống đèn pha LED và dải đèn LED định vị ban ngày tương tự người anh em 3008. Peugeot 5008 lần đầu tiên ra mắt thị trường vào năm 2009 như một mẫu xe minivan. Tuy nhiên, ở thế hệ thứ hai, trình làng vào năm 2016, mẫu xe này được chuyển thành SUV 7 chỗ với chiều dài cơ sở lớn hơn 3008. Dù đã ở cuối vòng đời nhưng Peugeot 5008 vẫn có sức bán khá tốt. Trong tháng 9/2023 vừa qua, hãng Peugeot đã bán được tổng cộng 34.560 chiếc 5008, tăng mạnh so với mức 26.425 xe vào cùng kỳ năm ngoái. Theo trang tin Auto News, Peugeot 5008 hiện là mẫu xe bán chạy thứ 5 trong phân khúc SUV hạng trung. Theo bà Knight, 5008 thế hệ mới là một trong những sản phẩm quan trọng của tập đoàn Stellantis trong năm 2024. Ngoài 5008 mới, tập đoàn Stellantis dự kiến còn tung ra những mẫu xe khác trong năm sau, bao gồm Peugeot e-408, Fiat 600e và Fiat Topolino. Video: 10 điều cần biết về New Peugeot 5008.