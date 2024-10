Peugeot 408 2025 thuần điện trình làng. lăn bánh 453km/sạc

Peugeot vừa ra mắt phiên bản thuần điện của mẫu xe 408 với tên gọi Peugeot 408 2025 mới, bên cạnh đội hình hệ truyền động ICE (động cơ đốt trong), hybrid và PHEV đã được trình làng. Mẫu xe Peugeot E-408 chạy điện mới này sẽ chỉ sở hữu một động cơ điện 207 mã lực dẫn động cầu trước, mạnh hơn so với “người em” E-308 chỉ có công suất 154 mã lực. Tuy nhiên, E-408 lại yếu hơn mẫu Peugeot 408 PHEV mạnh 222 mã lực. Peugeot E-408 được trang bị cụm pin 58,2 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 453 km, tốt hơn nhưng vẫn có vẻ vẫn thấp so với xu thế hiện tại. Giải thích cho điều này, Peugeot cho biết theo thống kê, hầu hết những người mua xe nhỏ gọn thường đi ít hơn 45 km mỗi ngày. E-408 được trang bị sạc nhanh 120 kW, sạc 10 phút xe có thể đi được quãng đường 100 km, sạc từ 20-80% trong 30 phút. Tuy nhiên, tốc độ sạc tối đa 120 kW của E-408 khá chậm so với tiêu chuẩn hiện nay. Nhiều mẫu EV khác có thể cung cấp thêm nhiều tầm hoạt động hơn trong 10 phút sạc DC so với con số 62 dặm (100 km) mà E-408 đạt được. Ví dụ Kia EV6 có thể sạc đầy pin 84 kWh từ 10-80% trong 18 phút, xe có phạm vi hoạt động lên tới 613 km khi sạc đầy. Điểm cộng là Peugeot cũng cung cấp cho E-408 bộ sạc AC 11 kW, tương tự của Kia. Peugeot E-408 được phân phối với hai phiên bản là Allure và GT cao cấp hơn. Trên phiên bản GT, Peugeot E-408 được trang bị đèn pha Matrix LED, cửa sau chỉnh điện rảnh tay, đèn viền nội thất và công nghệ hỗ trợ người lái Cấp độ 2. Còn lại cả hai phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn: điều hòa hai vùng, Apple CarPlay không dây, cùng với trình lập kế hoạch chuyến đi được tích hợp vào hệ thống dẫn đường và ứng dụng sạc điện thoại thông minh. Hiện mức giá xe Peugeot 408 2025 thuần điện vẫn chưa công bố. Video: Giới thiệu Peugeot E-408 2025 chạy điện mới.

