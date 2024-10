Peugeot 208 Racing từ 987 triệu đồng, "xe chơi" cho khách chịu chi

Peugeot vẫn kiên quyết từ chối đưa huy hiệu GTI và Rallye mang tính biểu tượng trở lại trên các mẫu xe mới của mình, nhưng điều đó không ngăn cản Stellantis Motorsport phát triển phiên bản đua Peugeot 208 Racing 2025 mới. Mẫu xe đua Peugeot 208 Racing được hưởng lợi từ động cơ tăng áp nâng cấp, khung gầm sắc nét hơn và các tiêu chuẩn an toàn cao thông thường, khiến đây trở thành điểm khởi đầu hợp lý để bước vào thế giới đua xe thể thao. 208 Racing được thiết kế dành riêng cho FR6 Trophy. Chuỗi giải đấu mới này, do Liên đoàn ô tô thể thao Pháp (FFSA) tổ chức, sẽ là một phần của French Rally Cup bắt đầu từ năm 2025, với Stellantis là nhà sản xuất đầu tiên tham gia. Chiếc xe đua dựa trên Peugeot 208 đã được nâng cấp và bổ sung thêm một bộ vành thép trắng, điểm nhấn màu xanh lá cây chanh trên đèn DRL và lớp sơn ngoại thất lạ mắt trên thân xe màu trắng. Điều này đủ để khiến chúng ta hoài niệm về những ngày của Peugeot 106 Rallye, gần đây đã được hồi sinh không chính thức trong phiên bản đặc biệt dựa trên 208 từ một đại lý Thụy Sĩ. Bên trong, Stellantis đã bổ sung thêm một lồng chống lật hàn và một hệ thống chữa cháy tự động, cả hai đều tuân thủ các quy định của Rally4. Bảng điều khiển đã được "tối ưu hóa" để tránh phản xạ và có màn hình đa chức năng, công tắc ngắt (bộ ngắt mạch) và các nút điều khiển tùy chỉnh trên bảng điều khiển trung tâm. Hơn nữa, kiến trúc điện tử dành riêng cho cuộc thi giúp các đội dễ dàng thu thập và phân tích dữ liệu lái xe. Để phát triển 208 Racing, Stellantis Motorsport đã sử dụng chuyên môn của mình từ Peugeot 208 Rally4, Citroen C3 Rally2 và 208 Racing Cup. Dưới nắp ca-pô là phiên bản nâng cấp của động cơ xăng ba xi-lanh 1,2 lít tăng áp của Stellantis, sản sinh công suất 143 mã lực. Nó mạnh hơn 44 mã lực so với Peugeot 208 sản xuất, nhưng kém 66 mã lực so với 208 Rally4. Tuy nhiên, 208 Racing có đủ sức mạnh cho một chiếc xe nhỏ chỉ nặng 1.050 kg. Công suất được truyền tới bánh trước thông qua hộp số sàn sáu cấp tỷ số truyền ngắn. Động cơ chạy hoàn toàn bằng nhiên liệu superethanol-E85, được cho là có thể giảm lượng khí thải CO2 ước tính khoảng 30% so với xăng. Các kỹ sư của Stellantis Motorsport cũng đã tinh chỉnh hệ thống treo và phanh bằng cách sử dụng phản hồi từ các tay đua chuyên nghiệp. Cuối cùng, lốp Michelin Pilot Sport PS5 tiêu chuẩn góp phần giảm chi phí bảo dưỡng. Giá xe Peugeot 208 Racing là 38.900 Euro (42.110 đô la) trước thuế, tương đương 987 triệu đồng, và rẻ hơn nhiều so với xe 208 Rally4. Stellantis đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng và dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng vào tháng 2 năm 2025. Video: Giới thiệu Peugeot 208 Racing 2025 mới.

