Pagani Huayra hơn 80 tỷ của Minh Nhựa bán cho Qua Vũ là tin Fake

Mới đây, 1 số người chuyên mua bán siêu xe tại Hà Nội bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc siêu xe triệu đô Pagani Huayra của Minh Nhựa nằm trên xe chuyên dụng, trong trang phục màu trắng, với 2 cửa cánh chim được dán thêm logo UN cùng trạng thái xe đã về với chủ nhân sưu tập. Điều này ngay lập tức gây sóng gió cho giới mua bán xe, vì ai cũng biết, các siêu xe dán chữ UN tại Việt Nam chỉ có mình ông Đặng Lê Nguyên Vũ chơi. Tuy nhiên, nếu tinh ý, có thể thấy chữ UN này hơi thô, quá to so với kích thước mà các siêu xe của "Qua" Vũ hay dán. Ngoài ra, trên viền mâm còn có ký hiệu Quốc kỳ nước Pháp, nên đây có thể là hình ảnh xe Pagani Huayra được vận chuyển đến 1 trung tâm tiệc cưới, nơi diễn ra đám cưới của con gái Minh Nhựa cách đây vài năm. Chỉ sau vài tiếng bức ảnh xe Pagani Huayra có logo UN ở 2 bên cửa xe làm xôn xao mạng xã hội, chủ nhân của thần gió đã lên tiếng. Theo đó, Minh Nhựacho biết, "Đang ở xa mà nghe trên mạng đăng bán được xe, mừng quá nên gọi về kiểm tra xem bán được và nhận tiền chưa. Haizz, lại trêu nhau rồi, Pagani vẫn còn bên Minh Nhựa nhé. Ai quan tâm thì liên hệ trực tiếp nha". Kèm theo đó là hình ảnh chụp từ camera an ninh nhà Minh Nhựa cho thấy chiếc siêu xe triệu đô Pagani Huayra đang đỗ trước nhà, thông tin từ hình ảnh cho thấy, xe đã về màu "zin" là cam, ngày chụp là 28/10 /2023, lúc hơn 11 giờ trưa. Rõ ràng, tay chơi siêu xe 8X khá bất ngờ khi thông tin trên mạng xã hội cho rằng, siêu phẩm Pagani Huayra của mình đã được bán cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Việc Minh Nhựa bán Pagani Huayra đã được chính anh xác nhận, lý do không được đưa ra nhưng ai cũng ngầm hiểu, là để dọn đường cho McLaren Elva về nhà Tuy nhiên, với 1 người hay quay xe như Minh Nhựa, cũng rất có thể tin bán xe Pagani Huayra chỉ cho vui, rất có thể thần gió sẽ ở lại garage để sánh đôi cùng McLaren Elva. Lý do là Pagani Huayra chính là quà tặng sinh nhật từ bố, và McLaren Elva là siêu xe của Minh Nhựa tự thân kiếm tiền để chi trả cho đam mê. Giá xe McLaren Elva được Minh Nhựa tiết lộ 8 triệu đô la (khoảng 190 tỷ đồng), khác xa số tiền 143 tỷ đồng anh từng chia sẻ. Pagani Huayra chỉ sản xuất 100 xe bản Coupe, chiếc xe của Minh Nhựa được mua lại từ 1 đại lý siêu xe ở Dubai, xe mất hơn 2 năm để ra biển số. Pagani Huayra sử dụng khối động cơ V12, dung tích 6.0 lít, tăng áp kép do Mercedes-AMG sản xuất. "Trái tim" này giúp Pagani Huayra sản sinh công suất tối đa 720 mã lực tại vòng tua máy 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm tại dải vòng tua máy 2.250-4.500 vòng/phút. Nội công này trên Pagani Huayra sẽ kết hợp cùng hộp số tuần tự 7 cấp với ly hợp đơn, nhờ đó, "thần gió" Pagani Huayra của Minh Nhựa chỉ mất khoảng thời gian 2,8 giây để có thể tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 370 km/h. Video: Khám phá "thần gió" Pagani Huayra của Minh Nhựa.

