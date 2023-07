Ôtô, xe máy tại Việt Nam muốn sở hữu biển số VIP cần làm những gì?

Theo Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022, người tham gia đấu giá biển số xe ôtô cần phải thực hiện một số quy định bắt buộc để đủ điều kiện đấu giá biển số xe ôtô.

Chưa có ôtô vẫn được tham gia đấu giá

Cũng theo nội dung Nghị định mới, người chưa sở hữu xe ôtô vẫn được quyền tham gia đấu giá biển số. Trong vòng 12 tháng, kể từ khi kết thúc đấu giá, người trúng đấu giá biển số phải hoàn thành thủ tục đăng ký xe để gắn biển số.

Nếu chưa thể hoàn tất thủ tục đăng ký xe vì một lý do bất khả kháng hoặc gặp trở ngại khách quan, Bộ Công an sẽ xem xét gia hạn thời gian nhưng tối đa không quá 6 tháng.

Đăng ký tài khoản đấu giá biển số xe

Việc đấu giá biển số ôtô được thực hiện qua mạng nên người tham gia phải đăng ký tài khoản tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản để được cấp tài khoản kèm nội dung hướng dẫn cách sử dụng tài khoản, cách thức đấu giá, thời gian, trả giá biển số xe ô tô.

Công khai biển số xe đấu giá trước 30 ngày

Tổ chức đấu giá sẽ công khai danh sách biển số xe ôtô do Bộ Công an cung cấp cùng kế hoạch tổ chức đấu giá ngay tại cổng thông tin điện tử Bộ Công an và có đường dẫn đến Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá tài sản sẽ thông báo công khai danh sách biển số xe ô tô và quy chế đấu giá trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản trong thời gian ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức đấu giá.

Quy trình đấu giá biển số xe

Quá trình đấu giá biển số xe ôtô được thực hiện trình tự theo các bước sau:

Bước 1: Người tham gia đấu giá lựa chọn biển số có trong danh sách tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc

Bước 2: Nộp tiền hồ sơ, chuyển tiền đặt trước biển số đã lựa chọn vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản.

Bước 3: Nhận mã số tham gia đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản.

Bước 4: Đến thời điểm đấu giá, người tham gia sẽ truy cập vào trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản đăng ký trước đó, thực hiện các bước trả giá theo quy định.

Bước 5: Thực hiện việc xác nhận kết quả nếu trúng đấu giá.

Bước 6: Trong vòng 15 ngày kể từ khi có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp tiền trúng đấu giá (sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá). Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Bước 7: Nhận hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá.