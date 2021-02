Only C "Anh Không Đòi Quà" tậu Mercedes-Benz GLC từ 1,8 tỷ

Cận Tết Nguyên đán, không ít ca sĩ và nhạc sĩ đã tậu xế khủng để chơi Tết Nguyên đán, trong đó, chiều 26 Tết, nữ ca sĩ Minh Hằng nhận bàn giao Mercedes-Benz GLS 450 có giá hơn 5 tỷ đồng thì 28 Tết Nguyên đán, ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thạch hay còn được biết đến với nghệ danh Only C cũng đã sở hữu chiếc xe SUV Mercedes-Benz GLC 200. Được biết, buổi lễ bàn giao chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 của Only C diễn ra vào chiều tối ngày 28 Tết. Hiện chưa rõ nam ca sĩ Anh Không Đòi Quà đã chi ra bao nhiêu tiền để sở hữu Mercedes-Benz GLC 200 trước Tết. Chỉ biết rằng, giá xe Mercedes-Benz GLC 200 tại Việt Nam bắt đầu 1,8 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn, riêng dòng xe Mercedes-Benz GLC 200 4Matic có giá 2,1 tỷ đồng.Mercedes-Benz GLC 200 của Only C là bản nâng cấp nên có một số điểm mới. Cụ thể, thiết kế cụm đèn chiếu sáng LED và đèn hậu LED đều được làm mới, sắc sảo và thể thao cũng như hiện đại hơn. Ốp cản trước cũng thêm phần hầm hố với các chi tiết hốc gió được thiết kế lại, lưới tản nhiệt cũng được vuốt lại có phần góc cạnh hơn. Khác biệt về ngoại thất giữa 2 phiên bản của mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC 200 và GLC 200 4Matic chủ yếu nằm ở bộ mâm hợp kim, bản tiêu chuẩn là loại 18 inch 5 chấu kép còn bản cao hơn là loại 19 inch 6 chấu kép. Tương tự như những mẫu xe mới được Mercedes-Benz Việt Nam nâng cấp gần đây, nội thất của GLC 200 và GLC 200 4Matic cũng có một số điểm mới ví dụ như vô-lăng 3 chấu thiết kế mới với nút cảm ứng và lẫy chuyển số, màn hình giải trí trung tâm kích cỡ 10,25 nay đã có giao diện MBUX mới nhất của hãng xe Đức với hỗ trợ điều khiển giọng nói. Bên cạnh đó, bàn rê cảm ứng ở khu vực bệ tì tay trước cũng đã được thiết kế lại phẳng và lớn hơn trước đây giúp người dùng dễ sử dụng. Đồng thời, các cổng kết nối phía trước cũng như cổng sạc phía sau cũng được nâng cấp thành loại USB Type-C. Về an toàn, cả GLC 200 và GLC 200 4Matic vẫn sở hữu hàng loạt các tính năng an toàn như: hỗ trợ đỗ xe tự động Active Parking Assist; cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST; ESP Curve Dynamic Assist; phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill-start assist; túi khí phía trước, túi khí bên hông phía trước, túi khí đầu gối cho người lái, túi khí cửa sổ. Đáng chú ý, ở lần nâng cấp giữa vòng đời này Mercedes-Benz GLC 200 được trang bị động cơ mới có mã hiệu M264 mạnh mẽ hơn phiên bản cũ. Cụ thể, cả 2 phiên bản GLC 200 và GLC 200 4Matic đều sử dụng loại máy xăng dung tích 2.0L cho công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 320 Nm, trang bị hộp số vẫn là loại tự động 9 cấp. Về hệ dẫn động, GLC 200 được trang bị loại dẫn động cầu sau còn GLC 200 4Matic là loại dẫn động 4 bánh. Video: Ca sĩ "Anh Không Đòi Quà" tậu Mercedes-Benz GLC 200.

