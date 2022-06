Ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại tậu siêu xe McLaren Senna hơn 50 tỷ

Đây là chiếc McLaren Senna thứ 2 tại Việt Nam, sau xe của đại gia Hoàng Kim Khánh. Siêu phẩm Senna được sản xuất thủ công với số lượng giới hạn 500 chiếc, trở thành một trong những chiếc hypercar được săn đón nhất thế giới. Ở nước ngoài, xe có giá từ 1 triệu USD (khoảng 23,2 tỷ đồng). Khi về Việt Nam giá xe McLaren Senna được đồn đoán lên tới 50 tỷ đồng (chưa ra biển số). Mới đây nhất, một tài khoản cá nhân đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh của chiếc McLaren Senna được đỗ trong sân, bên cạnh đó là một loạt cái tên đình đám không kém như Bugatti Chiron, Ford GT, Porsche 918 Spider,... và không khó để nhận ra toàn bộ số xe này đều là của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Nếu lần xuất hiện trước, chiếc McLaren Senna thứ 2 này sở hữu bộ cánh phối màu trắng/đỏ nổi bật, thì lần này xe lại mang màu sơn ngoại thất hoàn toàn khác biệt. Cụ thể, xe mang tông màu chủ đạo là trắng/ghi nền nã hơn. Được biết, chiếc xe McLaren Senna này từng thuộc sở hữu của Robbie Dickson – một kỹ sư người Canada. Nguyên bản xe có màu sơn ngoại thất trắng. Đây là chiếc Senna thứ 154 trong 500 chiếc được sản xuất. Chưa hết, chiếc McLaren Senna của Đặng Lê Nguyên Vũ còn được trang bị ốp cách nhiệt động cơ bằng vàng do bộ phận MSO cung cấp, có giá lên đến 30.000 USD (khoảng 697 triệu đồng), mang đến khả năng tản nhiệt nhanh, giảm áp lực cho động cơ. McLaren Senna được phát triển hai hệ thống ống xả khác nhau để phù hợp với từng thị trường. McLaren Senna chính thức trình làng vào cuối năm 2017 và được định vị là mẫu xe kế nhiệm của chiếc hypercar McLaren P1. Tuy nhiên, Senna không tiếp tục dùng động cơ hybrid như P1 mà chuyển sang động cơ thuần đốt trong. Senna được phát triển dựa trên nền tảng của 720S, có kiểu dáng đậm chất khí động học tương tự xe đua, được chế tạo để chạy tốt nhất cả trên đường phố và đường đua. Về thiết kế, so với "người anh em" McLaren 720S, siêu phẩm Senna mang đến cái nhìn dữ dằn và hầm hố hơn với những hốc gió cỡ lớn, nắp ca-pô gân guốc cùng hệ thống khuếch tán và cánh gió sau cỡ lớn. Đặc biệt, các hốc gió ở đầu xe với các khe gió dạng vỏ sò còn có khả năng đóng/mở tự động nhằm điều tiết tính khí động học cho xe. Ở bên trong, được trang bị ghế ngồi kiểu xe đua bằng sợi carbon, đi kèm dây đai an toàn và thanh trợ lực cửa cánh bướm màu xanh dương tạo điểm nhấn và nhiều chi tiết sợi carbon nhám. Cung cấp sức mạnh cho McLaren Senna là động cơ tăng áp kép V8 đặt giữa, dung tích 4.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Đi kèm hộp số bán tự động 7 cấp DCT và hệ dẫn động cầu sau, mẫu hypercar Anh quốc có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 335 km/h. Video: Ngắm chiếc McLaren Senna thứ 2 tại Việt Nam.

