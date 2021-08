"Ông cụ" Dodge W200 đời 1964 vạm vỡ như trai tân sau phục chế

Có nguồn gốc từ dòng xe Dodge WC của lực lượng xe bán tải quân sự Thế Chiến II, Dodge W200 Power Wagon đời 1964 này là một mẫu xe được nâng niu bởi cộng đồng phục chế kiêm độ bởi nguyên nhân đơn giản, nó tương đối dễ độ. Chiếc xe W200 đã gần 70 tuổi trong bài viết này trông hết sức nổi bật nhờ nhiều trang bị nâng cấp chất lượng. Giờ đây chạy trên một khung gầm Dodge Ram 2500 đời 2006, chiếc xe Dodge W200 Power Wagon gần 70 tuổi vạm vỡ này bắt đầu trong vai trò một dự án ICON 4x4 ở California. Được hoàn thiện bởi công ty LaBrecque Autocraft ở Connecticut, Mỹ với lớp sơn màu xám và một phần nóc bằng vinyl họa tiết da cá sấu, chiếc Power Wagon khoe dáng hiên ngang cùng các tấm cản va thép và cửa hậu độ riêng. Được nâng cao 3 inch và cải thiện khả năng off-road với bộ giảm sốc Fox, chiếc xe bán tải gần 70 năm tuổi có sức chinh phục địa hình ấn tượng, không hề thua kém một mẫu xe mới nào cả. Bộ la-zăng 2 tông màu và bộ lốp 37 inch to lớn, kết hợp kẹp phanh màu đỏ và rô tơ khoan chéo là những chi tiết củng cố thêm diều đó. Mô-típ họa tiết da cá sấu của phần nóc tiếp tục được mang vào nội thất, nơi bạn tìm thấy các dấu vết in trên ghế trước và ghế sau. Các công nghệ bên trong xe cũng được nâng cấp để phù hợp thời đại với bộ tiếp nhận Bluetooth cấp độ hàng hải, hệ thống âm thanh Scosche, cửa sổ tự động, và hệ thống điều hòa mát lạnh. Trong khi đó, các thiết bị điều khiển xe gồm cần số kiểu cổ điển và một vô lăng 4 chấu cứng cáp. Dưới nắp capô, chiếc Power Wagon phục chế này có trang bị một động cơ HEMI V8 dung tích 5.7 lít, phối hợp một bộ siêu nạp Magnuson dung tích 2.3 lít. Bên cạnh đó, nó còn sử dụng một hộp số tự động 5 cấp và hộp phân phối 2 giúp truyền công suất tới bánh sau hoặc cả 4 bánh.Giá xe Dodge W200 Power Wagon 1964 bản bán tải đặc biệt này hiện đang được rao bán trên internet với mức đấu giá 115.00 USD, song chắc sẽ chưa dùng lại ở đây. Để so sánh, một chiếc Ram 1500 TRX hoàn toàn mới đang có giá bán lẻ 70.425 USD chưa bao gồm thuế và tùy chọn. Video: Ngắm chiếc Dodge W200 Power Wagon đời 1964 chưa phục chế.

