“Của lạ” Dodge Grand Caravan 7 chỗ, chỉ 685 triệu ở Sài Gòn

Dodge Grand Caravan đời 2008 là mẫu xe minivan hay MPV tầm trung, được hãng xe đình đám Dodge phân phối tại thị trường Mỹ. Trên thị trường, Dodge Grand Caravan là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe quen thuộc như Toyota Sienna hay Honda Odyssey. Khác với các mẫu xe Nhật, những chiếc xe minivan Dodge Grand Caravan rất hiếm tại Việt Nam, số lượng xe chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chính vì thế, chiếc Dodge Grand Caravan đời 2008 đăng ký 2009 này trở thành một lựa chọn dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu MPV độc đáo, ít “đụng hàng” tại Việt Nam. Theo thông tin rao bán, chiếc Grand Caravan này đã lăn bánh được khoảng 50.000 miles (khoảng 80.000km). Giá xe Dodge Grand Caravan 2008 này đang được chào bán khoảng 685 triệu đồng tại TP HCM. Làm so sánh, giá bán của Grand Caravan cao hơn so với những chiếc Toyota Sienna nhập Mỹ máy V8 3.5L cùng đời, đang có giá rao bán trên thị trường xe cũ từ 550 – 700 triệu đồng, tùy vào tình trạng xe. Điểm hấp dẫn của chiếc Dodge Grand Caravan này chính là động cơ xăng cỡ lớn, lớn hơn nhiều so với các đối thủ đến từ Nhật cùng thời. Bên dưới nắp ca-pô chiếc MPV Mỹ là động cơ xăng V6 dung tích 4.0 lít, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 240 mã lực (179 kW) và mô-men xoắn cực đại 343Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6 AT). Dù đã hơn 10 năm tuổi, nhưng nội ngoại thất của chiếc Dodge Grand Caravan này vẫn đang trong tình trạng tốt vì được chăm sóc giữ gìn cẩn thận, các chi tiết nhựa da vẫn còn rất mới. Điểm độc đáo trên xe chính là hàng ghế thứ 2 cho phép xoay 180 độ để quay mặt về phía sau, hàng ghế thứ 3 cung cấp chỗ ngồi khá rộng rãi. Ghế ngồi trên chiếc Grand Caravan này đều được bọc da cao cấp, cung cấp nhiều tính năng tiện lợi để phục vụ cho gia đình bao gồm màn hình giải trí ốp trần xe, tính năng khởi động từ xa, hàng ghế thứ nhất và thứ hai có sưởi và có rèm che nắng, cửa trượt điện, cốp điện, đèn chiếu sáng xung quanh, đèn đọc sách, hệ thống sưởi và điều hoà tự động 3 vùng. Các tính năng giải trí được cung cấp trên xe bao gồm đầu DVD, hệ thống giải trí đa phương tiện, CD / DVD / HDD / MP3 và radio vệ tinh, ổ cắm điện 12V và hơn thế nữa. Là một mẫu xe dành cho thị trường Mỹ, Dodge Grand Caravan được trang bị khá nhiều an toàn như túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế, cân bằng điện tử (ESP), kiểm soát độ bám đường và hỗ trợ phanh, camera lùi (ParkView),… “Của lạ” Dodge Grand Caravan này là một gợi ý dành cho khách hàng thích chơi xe độc đáo. Tại thời điểm này, rất ít khách hàng chịu chơi đưa về các mẫu xe MPV lắp động cơ cỡ lớn như vậy vì thuế TTĐB. Bên cạnh những ưu điểm nằm ở độ độc đáo, động cơ mạnh mẽ, an toàn và rộng rãi. Khách mua chiếc Dodge Grand Caravan này phải lường trước được những phiền phức có thể gặp phải khi chơi xe độ lạ như gặp trở ngại lớn ở phụ tùng thay thế khó kiếm, phải chờ nhập về vì không có sẵn, xe dễ mua nhưng khó bán nhanh được vì kén người chơi. Video: Giới thiệu minivan Dodge Grand Caravan đời 2008.

