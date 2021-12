"Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân tậu Mercedes-Benz C-Class gần 2 tỷ

Mới đây, nữ diễn viên Phi Thanh Vân đã chia sẻ việc tậu chiếc xe Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới đầu tiên trong đời của mình và Hoa hậu doanh nhân kiêm người mẫu cũng cho biết sẽ tự lái xe thay vì mướn tài xế như 3 chiếc xe ôtô 7 chỗ ngồi còn lại mình đang sở hữu để kinh doanh. Những hình ảnh cũng như video do Phi Thanh Vân chia sẻ cho thấy, cô tậu một chiếc xe sang tầm trung Mercedes-Benz C-Class bản C180, ngày nhận xe, nữ diễn viên Cô Dâu Đại Chiến đi cùng anh trai và con trai 5 tháng tuổi. Thông tin ban đầu chúng tôi có được, chiếc xe Mercedes-Benz C180 mới vào bộ sưu tập xe của nữ diễn viên, người mẫu, hoa hậu doanh nhân Phi Thanh Vân còn được trang bị giói ngoại thất AMG-Line rất cá tính, có giá cao hơn 100 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn. Sở hữu gói này, chiếc xe Mercedes-Benz C180 của Phi Thanh Vân mới mua có cản trước thể thao với 2 hốc gió bên hông có thêm 2 thanh chia gió nằm ngang, cản va sau cũng được sửa đổi thiết kế và cuối cùng là nẹp sườn. Ngoài ra, Mercedes-Benz C180 trang bị gói AMG-Line còn có hệ thống treo thể thao mới và bộ mâm 5 chấu kép AMG. Được biết, giá xe Mercedes-Benz C180 AMG có mức bán chính hãng lên đến 1,5 tỷ đồng, đắt hơn 100 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn nhưng lại rẻ hơn đàn anh Mercedes-Benz C300 AMG đến 400 triệu đồng. Sự khác biệt giữa chiếc xe Mercedes-Benz C180 AMG với Mercedes-Benz C300 AMG ở ngoại thất rất dễ nhận ra chính là hệ thống đèn pha trên xe Mercedes-Benz của Phi Thanh Vân mới mua là dạng full LED trong khi phiên bản C300 AMG sở hữu công nghệ Multibeam LED trên đèn trước. Phi Thanh Vân được biết đến là 1 nữ diễn viên tài năng qua các bộ phim đình đám như Gái Nhảy 2, Long Ruồi, Thiên Mệnh Anh Hùng, Lửa Phật hay Cô Dâu Đại Chiến, ngoài ra, Hoa hậu doanh nhân này còn nổi tiếng với biệt danh "Nữ hoàng dao kéo" khi đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Về đời sống, Phi Thanh Vân có 2 cuộc hôn nhân, đầu tiên là với 1 đại gia người Pháp hơn cô 15 tuổi nhưng đã ly hôn vào năm 2012, đến năm 2014, "Nữ hoàng dao kéo" đã đi thêm 1 bước nữa khi kết hôn cùng bạn đời kém mình 2 tuổi. Chiếc xe Mercedes-Benz C180 AMG của Phi Thanh Vân mới mua có ngoại thất màu đen cùng các chi tiết màu bạc tạo điểm nhấn. Nội thất bên trong xe vẫn hướng tới sự thể thao và sang trọng nhờ ốp gỗ bóng Piano màu đen phối với ốp nhôm, bảng đồng hồ dạng analog kết hợp màn hình điện tử 5,5 inch, màn hình giải trí kích cỡ 7 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng. Video: Phi Thanh Vân tậu Mercedes-Benz C-Class gần 2 tỷ.

