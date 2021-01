Nữ 9x Sài Gòn tậu bộ đôi Ferrari SF90 Stradale và McLaren 765LT

Mới đây, một đơn vị chuyên kinh doanh siêu xe và xe sang ở TP. HCM vừa đăng tải thông tin sắp đưa về nước bộ đôi siêu phẩm Ferrari SF90 Stradale và McLaren 765LT. Đáng chú ý, chủ nhân của cả 2 chiếc xe này là một nữ doanh nhân có tuổi đời rất trẻ và đang hoạt động trong lĩnh vực cà phê. Nếu về nước trong thời gian tới, cả hai siêu xe Ferrari SF90 Stradale và McLaren 765LT có thể sẽ là những mẫu xe đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đây là một thông tin đang được rất nhiều tín đồ 4 bánh trong nước quan tâm bởi tính trong cả khu vực Đông Nam Á, bộ đôi Ferrari SF90 Stradale và McLaren 765LT còn rất hiếm. Đối với siêu phẩm Ferrari SF90 Stradale, chiếc xe được nữ doanh nhân 9X đặt mua có nước sơn ngoại thất màu đỏ truyền thống của gia đình Ferrari. Cách đây một thời gian, một tay chơi xe khét tiếng trong nước khác là doanh nhân Hoàng Kim Khánh cũng từng đăng đàn chia sẻ về việc đã đặt mua siêu phẩm này với "bộ cánh" màu vàng nổi bật. Về ngoại thất, Ferrari SF90 Stradale sở hữu phần ngoại hình nổi bật và bắt mắt với những đường nét thiết kế mềm mại pha trộn nét hiện đại, tinh tế, Ferrari SF90 Stradale tạo sự riêng biệt và không thể bị nhầm lẫn với những "người anh em" khác trong gia đình Ferrari. Về truyền động, Ferrari SF90 Stradale sử dụng động cơ xăng V8 tăng áp, dung tích 4.0L, cho ra công suất 769 mã lực và 800 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó còn là hệ truyền động hybrid với 3 mô-tơ điện, cung cấp thêm 217 mã lực. Khi tổng hoà động cơ xăng và động cơ điện, tổng công suất mà Ferrari SF90 Stradale tạo ra lên tới 1.000 mã lực. Nhờ vậy, SF90 Stradale dễ dàng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ với 2,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Tính tới thời điểm hiện tại, Thái Lan là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á có sự góp mặt của siêu phẩm McLaren 765LT. Tại Việt Nam, trước khi nữ doanh nhân 9x ở TP.Hồ Chí Minh đặt hàng siêu phẩm này thì hồi tháng 11/2020, cũng có một đơn vị kinh doanh xe tư nhân thông báo về việc chuẩn bị đưa siêu phẩm McLaren 765LT về nước. McLaren 765LT là mẫu xe sở hữu những đường nét thiết kế đặc trưng của hãng siêu xe nước Anh cùng gói trang bị khí động học được chế tạo hầu hết từ sợi carbon, bao gồm bộ chia gió phía trước cỡ lớn, bộ cản trước cũng như các vây bên sửa đổi. Ngoài ra, model này còn được trang bị ốp cánh cửa khá độc đáo, một bộ khuếch tán gió lớn hơn và đặc biệt là cánh lướt gió chuẩn Longtail phía sau. Bên cạnh yếu tố về thẩm mỹ ở khu vực đuôi xe, cánh gió này còn có tác dụng cuốn bay luồng hơi nóng ra khỏi khoang động cơ, qua đó hỗ trợ làm mát hệ truyền động. Cánh gió này còn có tác dụng như một bộ phanh sử dụng lực gió (airbrake), cũng như tối ưu hóa lực nén, giảm lực cản cho xe thông qua một loạt các chế độ cài đặt. Một trong những trang bị đáng nói trên McLaren 765LT chính là bộ mâm 10 chấu cùng hệ thống phanh gốm-carbon với các kẹp phanh từ người anh em Senna. Nếu chưa thỏa mãn, khách hàng có thể đặt mua gói phanh phiên bản đua, bao gồm các má phanh hàng hiệu và các đĩa gốm carbon từ Senna. Trang bị này được công bố mang tới hiệu quả vượt trội hơn 60% so với đĩa carbon-gốm thông thường và có độ dẫn nhiệt tốt hơn 4 lần để giảm thiểu tình trạng hao mòn. Sức mạnh trên 765LT đến từ khối động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép, được cấu thành từ các pít-tông nhôm rèn, một bơm nhiên liệu bổ sung, một bơm dầu sửa đổi và hệ thống quản lý động cơ được hiệu chỉnh lại. Nhờ những sửa đổi này, khối máy sản sinh ra công suất cực đại 755 mã lực và lượng mô-men xoắn 799 Nm, vượt trội hơn 45 mã và 30 Nm so với chiếc 720S. Đi kèm với đó là trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp cho phép quá trình sang số khi tăng tốc nhanh hơn 15% so với mẫu 720S. Từ đó, 765LT có thể tăng tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong 2,7 giây và từ 0 lên 200 km/h trong 7,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa ở mức 330 km/h Video: Chi tiết Ferrari SF90 Stradale, siêu xe 1000 mã lực.

