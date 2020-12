NTK Đỗ Mạnh Cường tự tặng mình Rolls-Royce Phantom chục tỷ

Dường như cuộc sống trong mùa dịch của NTK Đỗ Mạnh Cường vừa qua không bị ảnh hưởng gì khi anh vừa chi tiền tỷ tổ chức show diễn cá nhân thứ 10. Hồi đầu tháng 6/2020 anh gây chú ý khi mua xế hộp 5,5 tỷ đồng với lý do xe cũ màu đen còn tốt nhưng chưa thực sự may mắn nên quyết định sắm xe mới tông trắng hy vọng "đổi vận". Tuy nhiên vừa được nửa năm, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục chứng tỏ sự giàu có khi "tậu" thêm chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom để mừng tuổi mới Có ngày sinh nhật đặc biệt nhất trong năm khi trùng với Giáng sinh là 24/12, NTK Đỗ Mạnh Cường đã tự thưởng cho mình siêu xe Rolls-Royce Phantom nhân dịp tuổi mới. "Ông bố 7 con" chia sẻ: “Người ta hay nói sinh nhật tuổi 40 rất quan trọng vì nó đánh dấu bước ngoặt của mỗi con người. Tôi bước vào tuổi 40 với một gia đình gồm 7 thiên thần tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, với 40 showroom trên toàn quốc và ước mơ lớn cho tương lai nhiều đứa trẻ. Đánh dấu cho sinh nhật tuổi 40, tôi quyết định tự thưởng cho bản thân một món quà mà mình ước mơ xưa nay nhưng không nghĩ nó lại đến vào thời điểm đặc biệt này". Sau khi nhận siêu xe, anh đã lái nó đến một khách sạn 5 sao ở trung tâm TP.HCM để ăn sinh nhật cùng những người bạn thân thiết như: vợ chồng diễn viên Diễm My, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền, người mẫu Lê Thanh Thảo, Hằng Nguyễn, MC Thanh Thanh Huyền. Tất cả các mỹ nhân Việt đều diện dresscode đỏ đậm chất Giáng sinh do NTK chuẩn bị cho từng người. Đỗ Mạnh Cường không tiết lộ giá trị cụ thể của chiếc xe nhưng thông thường dòng Rolls-Royce Phantom đời cũ có giá trên 10 tỷ đồng.Giá xe Rolls-Royce Phantom đời mới nhất chính hãng tại Việt Nam hiện khoảng trên 50 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong năm 2020 mà cách nhau 6 tháng thôi Đỗ Mạnh Cường đã sắm đến 2 chiếc xế hộp sang trọng thì chứng tỏ anh là đại gia của Vbiz. Video: NTK Đỗ Mạnh Cường tự tặng mình Rolls-Royce Phantom.

Dường như cuộc sống trong mùa dịch của NTK Đỗ Mạnh Cường vừa qua không bị ảnh hưởng gì khi anh vừa chi tiền tỷ tổ chức show diễn cá nhân thứ 10. Hồi đầu tháng 6/2020 anh gây chú ý khi mua xế hộp 5,5 tỷ đồng với lý do xe cũ màu đen còn tốt nhưng chưa thực sự may mắn nên quyết định sắm xe mới tông trắng hy vọng "đổi vận". Tuy nhiên vừa được nửa năm, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục chứng tỏ sự giàu có khi "tậu" thêm chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom để mừng tuổi mới Có ngày sinh nhật đặc biệt nhất trong năm khi trùng với Giáng sinh là 24/12, NTK Đỗ Mạnh Cường đã tự thưởng cho mình siêu xe Rolls-Royce Phantom nhân dịp tuổi mới. "Ông bố 7 con" chia sẻ: “Người ta hay nói sinh nhật tuổi 40 rất quan trọng vì nó đánh dấu bước ngoặt của mỗi con người. Tôi bước vào tuổi 40 với một gia đình gồm 7 thiên thần tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, với 40 showroom trên toàn quốc và ước mơ lớn cho tương lai nhiều đứa trẻ. Đánh dấu cho sinh nhật tuổi 40, tôi quyết định tự thưởng cho bản thân một món quà mà mình ước mơ xưa nay nhưng không nghĩ nó lại đến vào thời điểm đặc biệt này". Sau khi nhận siêu xe, anh đã lái nó đến một khách sạn 5 sao ở trung tâm TP.HCM để ăn sinh nhật cùng những người bạn thân thiết như: vợ chồng diễn viên Diễm My, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền, người mẫu Lê Thanh Thảo, Hằng Nguyễn, MC Thanh Thanh Huyền. Tất cả các mỹ nhân Việt đều diện dresscode đỏ đậm chất Giáng sinh do NTK chuẩn bị cho từng người. Đỗ Mạnh Cường không tiết lộ giá trị cụ thể của chiếc xe nhưng thông thường dòng Rolls-Royce Phantom đời cũ có giá trên 10 tỷ đồng. Giá xe Rolls-Royce Phantom đời mới nhất chính hãng tại Việt Nam hiện khoảng trên 50 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong năm 2020 mà cách nhau 6 tháng thôi Đỗ Mạnh Cường đã sắm đến 2 chiếc xế hộp sang trọng thì chứng tỏ anh là đại gia của Vbiz. Video: NTK Đỗ Mạnh Cường tự tặng mình Rolls-Royce Phantom.