Dàn siêu xe chục tỷ của dân chơi Sài Gòn bị "tóm" tại An Giang

Cuối tuần vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông An Giang phát hiện dàn xe thể thao, siêu xe chục tỷ đồng được cho là từ TP HCM lưu thông với tốc độ khá nhanh trên tuyến quốc lộ 91, đoạn từ Long Xuyên đi Châu Đốc. Qua quá trình kiểm tra, có 5 siêu xe vi phạm với các lỗi, gồm: không gắn đủ biển số, gắn biển số xe không đúng với giấy đăng ký xe, nghi vấn sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe theo quy định. Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ 3 xe và hai giấy phép lái xe, chờ xác minh xử lý. Ba siêu xe bị tạm giữ gồm Lamborghini Aventador, Ferrari 458 Italia và Porsche 718 Cayman. Đáng chú ý nhất chính là siêu xe màu sơn đỏ vừa được chủ nhân dán lớp decal phong cách chuyển màu đỏ đen. Khác với những chiếc 458 có mặt trước đây, chiếc 458 Italia này có một số chi tiết bằng carbon và ghế đua ở bên trong. Ngoài ra còn có một chiếc siêu xe lamborghini Aventador màu hồng, đây là chiếc Aventador mang biển số tứ quý 9 của Lào từng xuất hiện tại Việt Nam từ đầu năm nay với ngoại thất xám. Chiếc Aventador này được trang bị bộ bodykit Novitec Torado - đây cũng là đặc điểm nhận diện xe. Chiếc thứ 3 là siêu xe Porsche 718 Cayman phiên bản tiêu chuẩn. Tại Việt Nam, Porsche phân phối 718 Cayman với 2 phiên bản là tiêu chuẩn và bản S. Mức giá xe Porsche 718 tại Việt Nam từ 3,67 tỷ và 4,67 tỷ đồng. Theo người dân, thời điểm trên, các siêu xe đắt tiền này khi lưu thông trên đường với vận tốc khá nhanh, theo hướng từ Long Xuyên đi Châu Đốc. Cảnh sát tuần tra đến 15h20 phút ngày 7/11 đã phát hiện các siêu xe này nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Dàn siêu xe vi phạm với các lỗi, gồm: không gắn đủ biển số, gắn biển số xe không đúng với giấy đăng ký xe, nghi vấn sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe theo quy định... Video: Cảnh sát tạm giữ 3 ‘siêu xe’ vi phạm giao thông.

