Nội thất "sang chảnh" trên Kia Mohave từ 912 triệu đồng

Hình ảnh của của mẫu xe Kia Mohave 2020 cho thấy dòng nó sẽ sở hữu nhiều chất liệu nội thất cao cấp như: trên táp lô, bộ ghế da, bệ tì tay, ốp cửa... Hãng xe Hàn Quốc thiết kế cho nội thất Kia Mohave theo phong cách sang trọng với 2 tông màu đen và be (beige). Các ghế được bọc da màu be sáng với những đường chỉ thêu sang trọng. Hai bên cửa và một phần táp lô được ốp gỗ cùng tông màu. Xen kẽ là những chi tiết kim loại đẹp mắt, góp phần tăng tính thẩm mỹ cho xe. Tâm điểm của nội thất xe là là màn hình cụm đồng hồ điện tử rộng 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí rộng tương đương, tiệp vào phần tap lô và kéo dài qua 2 bên khe điều hòa tứ giác. Khu vực điều khiển trung tâm được nâng lên và nối tiếp với tap lô như các xe Đức hiện nay. Xe sẽ có nhiều cổng USB, màn hình hiển thị kính lái, sạc điện thoại không dây, dàn âm thanh cao cấp, làm mát và sưởi ghế, nhiều chế độ lái, công nghệ trợ lái... Thậm chí hàng ghế sau của Kia Mohave cũng rất ấn tượng khi được trang bị một cụm nút điều khiển độc lập và các ghế ở hàng 2 và 3 có thể gập phẳng lại bằng một nút bấm. Kia Mohave hoàn toàn mới là "anh em" cùng "cha" khác thị trường của dòng Borrego. Mẫu xe Borrego này có cấu trúc khung gầm body-on-frame, có khả năng off-road khá tốt nhưng đã ngừng bán tại Mỹ sau 2 model. Kia Mohave chính là "con bài" mới mà hãng xe Hàn sẽ ra mắt trong tương lai, nhằm đối đầu với Toyota Land Cruiser. Kia Mohave cũng được dựng trên cấu trúc khung gầm body-on-frame với khả năng off-road cực tốt. Hình ảnh nội thất của xe cho thấy nó có một núm xoay để đổi 6 chế độ lái gồm: Comfort, Eco, Sport, Sand, Mud, và Snow. Ngoài ra còn có một chế độ dẫn động 4 bánh 4WD ở dải tốc độ thấp được tích hợp trên một nút riêng. Chiếc Mohave có thiết kế rất gần gũi với dòng concept Mohave Masterpiece. Đó chính là dáng xe vuông vức, đóng hộp. Đầu xe có lưới tản nhiệt kéo dài qua cụm đèn với những nan lưới dày bản, nam tính. Đèn pha và đèn sương mù cũng rất giống với bản concept trước đó, là một tập hợp những dải đèn "gạch đứt". Đuôi xe được trang bị hệ thống bốn ống xả. Tuy nhiên, rất có thể 2 trong số đó là chi tiết trang trí cho xe thêm phần đẹp mắt. Bọc gầm trước và sau của xe cũng cho biết điểm mạnh của nó là off road và "cày cuốc". Không hề thấy logo Kia trên xe, chỉ thấy tên xe được in cỡ lớn ngay trên dải nối đèn hậu và các ký hiệu "4WD", "V6 3.0". Tại Hàn Quốc, Kia Mohave 2020 mới công bố sử dụng 1 tùy chọn động cơ duy nhất là turbodiesel V6 3.0L. Nó giúp xe đạt công suất 256 mã lực và mô men xoắn cực đại 560 Nm. Đi cùng là hộp số tự động 8 cấp. Ở Hàn Quốc, giá xe Kia Mohave khởi điểm từ 47.000.000 won (tương đương 912 triệu đồng). Và dù là mẫu SUV này có vẻ rất phù hợp với Mỹ nhưng hãng xe Hàn vẫn chưa có ý định đem Mohave tới thị trường này. Có lẽ Kia cần một khoảng thời gian đánh giá độ cạnh tranh của Mohave trên "sân nhà" trước khi đem nó đến các thị trường ngoại quốc. Cái tên Mohave vốn là tên một tộc người bản xứ sinh sống tại khu vực sông Colorado chảy qua sa mạc Mojave, Mỹ. Mẫu xe được đặt tên theo tộc người này nhằm nhấn mạnh vào yếu tố cứng cáp, kiên cường và khả năng vượt mọi địa hình, điều kiện thời tiết. Mẫu xe lấy cảm hứng thiết kế từ dòng xe ý tưởng Mohave Masterpiece Concept mà Kia từng trình làng tại triển lãm Seoul Motor Show hồi tháng 3 năm nay. Video: Chi tiết xe SUV Kia Mohave 2020 hoàn toàn mới.

