Nissan X-Trail 2021 mới bán ra từ 595 triệu đồng tại Mỹ

Sau khi công bố thế hệ mới của Nissan X-Trail 2021 mới (Rouge) vài tháng trước, hãng xe Nhật đã chốt giá bán cho mẫu SUV của mình như sau: X-Trail S FWD 25,650 USD; X-Trail SV FWD 27,340 USD; X-Trail SL FWD 32,000 USD; X-Trail Platinum FWD 35,430 USD; X-Trail S AWD 27,050 USD; X-Trail SV AWD 28,740 USD; X-Trail SL AWD 33,400 USD; X-Trail Platinum AWD 36,830 USD. Như vậy, giá xe Nissan X-Trail 2021 có mức bán ra khởi điểm từ 25.650 USD (tương đương khoảng 595 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn S FWD, chỉ đắt hơn 160 USD so với mẫu 2020. Hệ dẫn động AWD được cung cấp dưới dạng tùy chọn trên tất cả các phiên bản, bao gồm Rogue S, Rogue SV, Rogue SL và Rogue Platinum mới. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất là Platinum AWD có giá 36,830 USD(~ 854 triệu). Khách hàng có thể lựa chọn Gói nâng cấp SV Premium với giá 2,660 USD hoặc Gói SL Premium với giá 1,320 USD. Dựa trên nền tảng hoàn toàn mới, Nissan Rouge 2021 (thế hệ 3) hứa hẹn sẽ đem đến cảm giác lái phấn khích và hiệu suất vượt trội hơn nhờ động cơ mạnh mẽ và hệ thống Kiểm soát chuyển động xe mới. Bên dưới nắp capo là động cơ DOHC 4 cyl 2.5L công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm. Xe vẫn trang bị hộp số CVT tiêu chuẩn và hệ dẫn động cầu trước. Các tính năng có sẵn bao gồm Hỗ trợ lái xe ProPilot mới với hệ thống Navi-link, chìa khóa thông minh Nissan điều khiển cả cửa sau, hệ thống kiểm soát khí hậu ba vùng độc lập và sạc không dây. Nissan cho biết hệ thống an toàn Nissan Safety Shield 360 là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản và bao gồm các công nghệ an toàn tiêu chuẩn nhất trong phân khúc. Nissan cho biết X-Trail 2021 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4648 x 1839 x 1699 mm với trục cơ sở 2705 mm. Kích thước này nhỏ hơn ở chiều dài và chiều cao khi so với mẫu xe hiện hành là 4686 x 1839 x 1727 mm (bản Mỹ). Ngoại hình của Nissan X-Trail 2021 thế hệ mới vẫn giữ được ngôn ngữ thiết kế V-Motion ở lưới tản nhiệt. Nhưng hãng xe Nhật đã nâng cấp nhiều chi tiết ở cụm đèn, cản và hốc gió. Nhiều ốp nhựa đen được sử dụng quanh thân xe, kết hợp cùng các mảng ốp kim loại sáng màu. Kính chiều hậu thay đổi vị trí, được đặt ở dưới cửa bên. Hai cặp giá nóc màu bạc được thiết kế mới, ôm sát trần xe hơn. Phía sau, X-Trail được trang bị cánh lướt gió thể thao hơn và đèn hậu mới cá tính hơn. Cản dưới cũng lặp lại kiểu thiết kế ở cản trước, tạo sự hài hòa tổng thế. Đi cùng ngoại hình mới là "dàn chân" mới mẻ với thiết kế mâm cắt hoa 5 cánh 2 tông màu. Tùy thuộc vào từng phiên bản, nội thất của Nissan X-Trail trang bị ba màn hình: màn hình hiển thị 10,8 inch đầy đủ màu sắc, bảng đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng 9 inch 'nổi' tương thích Apple CarPlay không dây Nissan Rogue 2021 hoàn toàn mới sẽ được sản xuất tại nhà máy ở bang Tennessee và có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào cuối tháng 10 với mức phí xử lý là 1,095 USD. Các đối thủ của Nissan X-Trail 2021 tại Mỹ hiện có Honda CR-V 2020 (26,270 USD), Toyota RAV4 2021 (27,000 USD), Mitsubishi Outlander 2020 (24,895 USD),.. Video: Chi tiết Nissan X-Trail / Rogue 2021, khắc tinh của Honda CR-V.

