Nissan Skyline của Paul Walker đắt hơn xe siêu sang Rolls-Royce

Nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ vai diễn trong series phim "bom tấn" Fast and Furious, nam tài tử Paul Walker được rất nhiều người hâm mộ yêu mến. Tuy nhiên, vào năm 30/11/2013, anh đã không may tử vong trong một vụ tai nạn tốc độ cao, để lại thương tiếc cho người thân, bạn bè và người hâm mộ. Không chỉ đóng phim liên quan đến xe cộ, Paul Walker lúc còn sống cũng là một người đam mê xế hộp. Thậm chí, anh còn sở hữu trong tay một bộ sưu tập xe đáng ngưỡng mộ.Trong số những chiếc xe từng nằm trong bộ sưu tập cá nhân của Paul Walker, có một "gương mặt" nổi bật hẳn lên, đó là chiếc Nissan Skyline GT-4 V-Spec thế hệ R34. Đây là một trong những chiếc Nissan Skyline R34 hiếm hoi có mặt trên đất Mỹ. Vào thời đó, chỉ có một vài chiếc Nissan Skyline R34 được nhập khẩu hợp pháp vào nước Mỹ thông qua công ty có tên MotoRex. Công ty này thậm chí còn cho Paul Walker mượn một chiếc Nissan Skyline R34 để dùng thử. Chẳng bao lâu sau đó, nam tài tử này đã mê đắm dòng xe này và quyết định mua cho mình một chiếc Nissan Skyline R34.Chiếc Nissan Skyline R34 từng thuộc sở hữu của Paul Walker thuộc phiên bản V-Spec và được sơn màu bạc Sonic Silver. Điều thú vị là nam diễn viên đã không giữ chiếc Nissan Skyline R34 lại để dùng trong thời gian dài mà quyết định bán đi rồi mua một chiếc V-Spec II màu trắng. Người đàn ông này dự định biến chiếc xe thành bản sao của chiếc Nissan Skyline R34 có tên thân mật là "Blackbird" mà MotoRex từng cho Paul Walker mượn. Do đó, chiếc Nissan Skyline R34 được bổ sung bộ body kit C-West và những phụ kiện độ khác. Tuy nhiên, niềm vui của người đàn ông này ngắn chẳng tày gang khi chiếc Nissan Skyline R34 độ bị Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA) tịch thu. Chiếc xe sau đó được bán đấu giá cho một người đàn ông sống ở bang Texas, Mỹ. Hiện tại, chiếc xe này thuộc sở hữu của một công ty chuyên nhập khẩu ôtô Nhật Bản (JDM). Theo quy định, những chiếc Nissan Skyline R34 sẽ bị cấm nhập khẩu vào Mỹ cho đến năm 2024. Do đó, đây là 1 trong đúng 14 chiếc Nissan Skyline R34 được MotoRex nhập khẩu mới nguyên vào Mỹ. Vì hiếm như thế, cộng thêm lai lịch đặc biệt nên giá xe Nissan Skyline R34 được chào bán lên đến 400.000 USD (khoảng 9,28 tỷ đồng). Nói cách khác, chiếc ôtô thể thao Nhật Bản này đắt hơn cả xe siêu sang của Rolls-Royce hay siêu xe Lamborghini. Video: Nissan Skyline của Paul Walker trong Fast and Furious 2.

Nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ vai diễn trong series phim "bom tấn" Fast and Furious, nam tài tử Paul Walker được rất nhiều người hâm mộ yêu mến. Tuy nhiên, vào năm 30/11/2013, anh đã không may tử vong trong một vụ tai nạn tốc độ cao, để lại thương tiếc cho người thân, bạn bè và người hâm mộ. Không chỉ đóng phim liên quan đến xe cộ, Paul Walker lúc còn sống cũng là một người đam mê xế hộp. Thậm chí, anh còn sở hữu trong tay một bộ sưu tập xe đáng ngưỡng mộ.Trong số những chiếc xe từng nằm trong bộ sưu tập cá nhân của Paul Walker, có một "gương mặt" nổi bật hẳn lên, đó là chiếc Nissan Skyline GT-4 V-Spec thế hệ R34. Đây là một trong những chiếc Nissan Skyline R34 hiếm hoi có mặt trên đất Mỹ. Vào thời đó, chỉ có một vài chiếc Nissan Skyline R34 được nhập khẩu hợp pháp vào nước Mỹ thông qua công ty có tên MotoRex. Công ty này thậm chí còn cho Paul Walker mượn một chiếc Nissan Skyline R34 để dùng thử. Chẳng bao lâu sau đó, nam tài tử này đã mê đắm dòng xe này và quyết định mua cho mình một chiếc Nissan Skyline R34. Chiếc Nissan Skyline R34 từng thuộc sở hữu của Paul Walker thuộc phiên bản V-Spec và được sơn màu bạc Sonic Silver. Điều thú vị là nam diễn viên đã không giữ chiếc Nissan Skyline R34 lại để dùng trong thời gian dài mà quyết định bán đi rồi mua một chiếc V-Spec II màu trắng. Người đàn ông này dự định biến chiếc xe thành bản sao của chiếc Nissan Skyline R34 có tên thân mật là "Blackbird" mà MotoRex từng cho Paul Walker mượn. Do đó, chiếc Nissan Skyline R34 được bổ sung bộ body kit C-West và những phụ kiện độ khác. Tuy nhiên, niềm vui của người đàn ông này ngắn chẳng tày gang khi chiếc Nissan Skyline R34 độ bị Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA) tịch thu. Chiếc xe sau đó được bán đấu giá cho một người đàn ông sống ở bang Texas, Mỹ. Hiện tại, chiếc xe này thuộc sở hữu của một công ty chuyên nhập khẩu ôtô Nhật Bản (JDM). Theo quy định, những chiếc Nissan Skyline R34 sẽ bị cấm nhập khẩu vào Mỹ cho đến năm 2024. Do đó, đây là 1 trong đúng 14 chiếc Nissan Skyline R34 được MotoRex nhập khẩu mới nguyên vào Mỹ. Vì hiếm như thế, cộng thêm lai lịch đặc biệt nên giá xe Nissan Skyline R34 được chào bán lên đến 400.000 USD (khoảng 9,28 tỷ đồng). Nói cách khác, chiếc ôtô thể thao Nhật Bản này đắt hơn cả xe siêu sang của Rolls-Royce hay siêu xe Lamborghini. Video: Nissan Skyline của Paul Walker trong Fast and Furious 2.