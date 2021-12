Nissan Patrol 2022 hơn 2 tỷ đồng tại Philippines, "đấu" Land Cruiser

Trước thời điểm kết thúc năm 2021, hãng Nissan đã quyết định "làm cú chót" khi giới thiệu mẫu SUV cỡ lớn Patrol mới ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Philippines. Đây là mẫu xe đã có mặt tại thị trường quốc tế từ cách đây khoảng 2 năm. Nissan Patrol 2022 mới vẫn thuộc thế hệ cũ đã ra mắt từ năm 2010. Đây thực chất là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời thứ 2 của dòng SUV cỡ lớn này.



Nhìn từ hướng trực diện, chúng ta sẽ thấy ấn tượng với thiết kế đầu xe vuông vức và hầm hố hơn của Nissan Patrol thế hệ mới. Mẫu xe này được trang bị lưới tản nhiệt V-Motion cỡ lớn hơn và cụm đèn pha LED hình chữ "C" ngược ở hai bên. Bên dưới đèn pha còn có khe gió nằm dọc và hốc đèn sương mù trước với viền mạ crôm, tạo cảm giác cao cấp.



Phía sau, Nissan Patrol 2022 đi kèm cụm đèn hậu và cản va mới cũng như cửa cốp chỉnh điện. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim 20 inch với thiết kế đa chấu và khe gió với viền mạ crôm trên chắn bùn trước. Phần nóc của Nissan Patrol 2022 khá thẳng thớm, không dốc về phía sau theo xu hướng hiện nay, và đi kèm baga màu bạc.



Là đối thủ trực tiếp của Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol 2022 sở hữu chiều dài 5.270 mm, chiều rộng 1.995 mm, chiều cao 1.955 mm và chiều dài cơ sở 3.075 mm. So với Toyota Land Cruiser, mẫu SUV này dài hơn 280 mm, rộng hơn 15 mm và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 225 mm.



Ngoài ra, Nissan Patrol 2022 còn có chiều cao gầm 275 mm, trọng lượng lên đến 3,5 tấn, hệ thống treo xương đòn kép và hệ thống kiểm soát thân vỏ thủy lực nhằm mang đến cảm giác thoải mái hơn cho người ngồi trong xe. Với kích thước lớn, Nissan Patrol 2022 đương nhiên mang đến không gian nội thất rộng rãi cho người dùng. Bước vào bên trong mẫu xe này, khách hàng Philippines sẽ được chào đón bằng không gian nội thất 3 hàng ghế với 8 chỗ ngồi.



Trước mặt người lái xuất hiện vô lăng tích hợp phím chức năng nhưng có thiết kế khá lỗi thời và màn hình đa thông tin 7 inch nằm giữa 2 đồng hồ analogue. Điểm sáng trong nội thất của mẫu SUV cỡ lớn này nằm ở màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12,3 inch mới, thay cho loại 8 inch cũ. Màn hình này hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh qua Android Auto và Apple CarPlay.



Chưa hết, Nissan Patrol 2022 tại thị trường Philippines còn có hệ thống âm thanh Bose 13 loa, hệ thống định vị, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, sạc điện thoại thông minh không dây, tính năng mở cửa không cần chìa khóa và nút bấm khởi động máy. Bên cạnh đó là tủ lạnh mới để làm mát đồ uống.





Nằm bên dưới nắp ca-pô của Nissan Patrol 2022 tại thị trường Philippines là động cơ xăng V8, hút khí tự nhiên, dung tích 5.6L quen thuộc. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 405 mã lực tại tua máy 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh của xe đi kèm khóa vi sai điện tử trên cầu sau và hệ thống kiểm soát địa hình với những chế độ cài đặt phù hợp cho việc chạy trên vỉa hè, cát, đá hay đường tuyết. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, Nissan Patrol 2022 tại thị trường Philippines được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái Nissan Intelligent Mobility. Nhờ đó, xe có tính năng phát hiện vật thể di chuyển, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ đèn pha. Bên cạnh đó là tính năng hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước/sau và 6 túi khí.



Tại thị trường Philippines, giá xe Nissan Patrol 2022 chỉ có đúng 1 bản trang bị với mức khởi điểm từ 4,548 triệu Peso (khoảng 2,15 tỷ đồng). Xe có 3 tùy chọn màu sơn ngoại thất là đen, bạc và trắng. Màu trắng và đen sẽ đi với nội thất bọc da màu đen. Trong khi đó, màu bạc sẽ đi với nội thất bọc da màu nâu đậm. Nếu mua Nissan Patrol 2022 màu trắng, khách hàng sẽ phải trả thêm tiền.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Nissan Patrol Nismo 2022 mới.





