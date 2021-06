Nissan Note Aura 2022 sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam

Mới đây, hãng Nissan đã chính thức vén màn mẫu ôtô chạy điện mới mang tên Note Aura tại thị trường quê nhà Nhật Bản. Điều bất ngờ là hóa ra, Nissan Note Aura 2022 mới đã được đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam từ cách đây vài tháng. Cụ thể, theo công báo sở hữu công nghiệp tháng 4/2021 của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, có 2 mẫu ôtô Nissan được đăng ký kiểu dáng độc quyền ở nước ta. 1 trong số đó chính là mẫu xe điện Nissan Note Aura 2022 mới ra mắt tại Nhật Bản. Mẫu còn lại là Nissan Note thế hệ thứ ba đã trình làng tại Nhật Bản vào hồi tháng 11 năm ngoái. Nissan Note Aura 2022 thực chất là phiên bản thay đổi thiết kế của Note thế hệ mới. Theo hãng Nissan, Note Aura 2022 sẽ kế thừa trang bị tiện nghi, hệ truyền động và công nghệ an toàn tiên tiến của đàn anh Note e-Power hiện đang được bày bán tại thị trường Nhật Bản. Đồng thời, Nissan Note Aura 2022 còn được "bổ sung nội thất cao cấp và cải thiện các hệ thống" so với Note e-Power. Bên ngoài, Nissan Note Aura 2022 sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu xe concept Ariya. Do đó, nhiều người từng lầm tưởng mẫu xe được đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam là Nissan Ariya. Trên đầu xe, Nissan Note Aura 2022 được trang bị cụm đèn pha thanh mảnh giống Ariya. Bên trong mỗi đèn pha là 4 bóng LED được xếp nằm ngang. Ngoài ra, đèn pha của xe còn được nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng ở giữa, nằm ngay trên lưới tản nhiệt có mắt lưới hình kim cương mới. So với Note thông thường, Nissan Note Aura 2022 có thiết kế đầu xe trông liền lạc hơn. Tiếp đến là dải đèn LED định vị ban ngày, kéo dài từ đèn pha xuống hai bên lưới tản nhiệt. Nối giữa 2 dải đèn LED định vị ban ngày này và bao quanh đáy lưới tản nhiệt là nẹp màu đen bóng. Bên cạnh đó là 2 khe gió nằm dọc ở hai góc cản trước và đèn sương mù nằm bên trong hốc gió trung tâm. Bao quanh đèn sương mù là viền mạ crôm tạo điểm nhấn cho đầu xe. Khác với đầu xe, sườn xe của Nissan Note Aura 2022 có thiết kế khá giống với Note thông thường, trừ bộ vành hợp kim 17 inch màu xám nòng súng mới. Trong khi đó, đuôi xe được bổ sung cụm đèn hậu LED nối với nhau bằng dải đèn thanh mảnh và nẹp màu đen ở giữa. Trên nẹp màu đen này còn có tem chữ nổi "Nissan", thay cho logo của hãng. Không chỉ thay đổi thiết kế, Nissan Note Aura 2022 còn có kích thước khác biệt so với Note thường. Cụ thể, xe sở hữu chiều rộng 1.735 mm, tăng 40 mm so với Nissan Note tiêu chuẩn. Điều này mang đến dáng vẻ bề thế và trọng tâm thấp cho xe. Chưa hết, Nissan Note Aura 2022 còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch và màn hình cảm ứng 8 inch của hệ thống thông tin giải trí tương tự dòng Note thông thường. Hệ thống âm thanh Bose Personal Plus, bổ sung loa nằm trong tựa đầu ghế trước, hứa hẹn mang đến "trải nghiệm âm thanh cao cấp", là trang bị tùy chọn của xe. Khi mua Nissan Note Aura 2022, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 2 phiên bản là G hoặc G Four. Trong đó, bản G dùng chung hệ truyền động e-Power với Nissan Note, bao gồm mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Riêng Nissan Note Aura 2022 bản G Four có thêm mô-tơ điện mạnh 68 mã lực và 100 Nm nằm ở cầu sau. Nissan Note Aura 2022 tuy chạy bằng mô-tơ điện nhưng vẫn có động cơ xăng để sạc cụm pin lithium-ion của xe. Đây là động cơ 3 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 80 mã lực và mô-men xoắn cực đại 103 Nm. Bước vào bên trong Nissan Note Aura 2022, người lái được chào đón bằng không gian nội thất ốp gỗ ở nhiều chi tiết như cụm điều khiển trung tâm và mặt táp-lô. Trong khi đó, mặt cửa và bệ tì tay hàng ghế trước được bọc bằng chất liệu giống vải tweed. Nissan Note Aura 2022 bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị ghế Zero Gravity được bọc bằng vải tweed phối da tổng hợp. Trong khi đó, bản cao cấp hơn lại dùng ghế bọc bằng da thật. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Nissan Note Aura 2022 có mức khởi điểm từ 2.610.300 Yên (khoảng 543 triệu đồng) cho bản G và 2.868.800 Yên (597 triệu đồng) cho bản G Four. Nếu đi kèm nội thất bọc da, giá bán tương ứng của 2 phiên bản này là 2.699.400 Yên (561 triệu đồng) và 2.957.900 Yên (615 triệu đồng). Video: Giới thiệu Nissan Note Aura 2022 chạy điện mới.

