Nissan Magnite 2023 chính thức ra mắt Đông Nam Á, từ 430 triệu đồng

Hãng xe Nhật Bản mới đây đã giới thiệu mẫu Nissan Magnite 2023 mới đến đất nước vạn đảo, Indonesia. Đây cũng thị trường đầu tiên khu vực Đông Nam Á. Tịa thị trường này, xe sẽ được phân phối với 2 phiên bản là Upper và Premium với mức giá khá hợp lý cho gia đình 4-5 người. Nissan Magnite thế hệ mới được định vị thấp hơn so với mẫu Kicks. Kích thước dài, rộng và cao của xe lần lượt là 3.994 x 1.758 x 1.572 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.501 mm. Đây là kích thước nhỏ hơn so với đối thủ Kia Sonet (4.120 x 1.790 x 1.642) và Toyota Raize (4.030 x 1.710 x 1.605). Trong khi chiều dài cơ sở của Magnite gần bằng với Sonet (2.500 mm) và Raize (2.525 mm). Là CUV rẻ nhất của Nissan, Magnite vẫn mang diện mạo chỉn chu, trang bị hiện đại. Đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng lục giác kích thước lớn, viền mạ crôm. Đèn pha LED Bi-Projector, dải đèn định vị ban ngày hình chữ "L". Cản xe được tô điểm bằng dải mạ crôm và tấm ốp màu bạc, tích hợp đèn sương mù LED. Thân xe với các đường gân dập nổi, vòm bánh xe và babule ốp nhựa đen to bản, có thanh ray nóc. Khách hàng có thể chi thêm tiền cho tùy chọn mui xe sơn đen. Tất cả phiên bản được trang bị mâm 16 inch, tuy nhiên la-zăng của biến thể Premium được phay xước hai tông màu thay vì đơn sắc như bản Upper. Phần đuôi xe Nissan Magnite 2023 sở hữu thiết kế cửa hậu khá dốc, cánh lướt gió và tem chữ nổi "Magnite" cỡ lớn. Cụm đèn hậu halogen nằm ngang ôm lấy hai góc đuôi xe. Cản sau nhựa đen sần kết hợp chi tiết trang trí sáng màu. Nội thất đơn giản với tông màu đen chủ đạo, phá cách bằng các mảng ốp sáng màu. Cửa gió điều hòa hình lục giác, bệ trung tâm hai tầng. Bản tiêu chuẩn đã được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, chìa khóa thông minh và vô lăng bọc da. Bản Premium được bổ sung điều hòa tự động 1 vùng, riêng biến thể dùng hộp số CVT có thêm kiểm soát hành trình (Cruise control). Toàn bộ ghế ngồi được bọc nỉ hoặc da pha nỉ với họa tiết bắt mắt. Bệ tỳ tay dành cho hàng ghế trước là trang bị dành riêng cho bản Premium. Xe có hệ thống hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, ổn định thân xe điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi và 2 túi khí. Bản Premium được bổ sung camera 360 độ và cảm biến áp suất lốp. Không gian hàng ghế thứ hai tương đối rộng rãi so với kích thước tổng thể của xe. Các tiện ích cơ bản ở khu vực này bao gồm tựa đầu dành cho hai vị trí ngoài, bệ tỳ tay trung tâm và cổng sạc 12V. Khoang hành lý tiêu chuẩn có thể tích 336 lít, có thể gập hàng ghế sau theo tỉ lệ 60:40. Bên dưới nắp ca-pô của Magnite là khối động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.0 lít, tăng áp, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 152Nm (CVT) hoặc 160Nm (số sàn 5 cấp), kèm hệ dẫn động cầu trước. Đây là động cơ hiện được sử dụng trên mẫu Nissan Almera tại Việt Nam.Mức giá xe Nissan Magnite 2023 cho từng phiên bản tại thị trường Indonesia là 277 đến 310 triệu Rupiah (tương đương khoảng 436-488 triệu đồng), cạnh tranh trực tiếp với Toyota Raize và Kia Sonet. So với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Kia Sonet có mức giá từ 14.800 – 22.600 USD và Toyota Raize từ 15.300 – 18.500 USD, giá của Magnite cũng khá cạnh tranh trong phân khúc xe CUV gầm cao cỡ nhỏ này. Video: Giới thiệu mẫu xe CUV Nissan Magnite 2023 mới.

