Nissan Magnite 2023 giá rẻ bản 7 chỗ, “ăn thua đủ” với Kia Sonet

Nissan Magnite là mẫu SUV hạng A đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 10/2020. Đến tháng 12 cùng năm, mẫu SUV đô thị này đã "xuất ngoại" sang thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Indonesia. Nissan Magnite 2023 mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ như Kia Sonet và Toyota Raize. Để "ăn thua đủ" với Kia Sonet, Nissan Magnite bản 7 chỗ mới cũng sẽ ra mắt. Theo tạp chí Autocar Ấn Độ, hãng Nissan hiện đang phát triển phiên bản 3 hàng ghế mới của dòng SUV cỡ nhỏ Magnite. Nhiều khả năng Nissan Magnite bản 7 chỗ cũng sẽ được sản xuất tại Ấn Độ và xuất khẩu sang Indonesia như công thức mà Kia áp dụng cho Sonet. Tương tự Kia Sonet, Nissan Magnite cũng có kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 3.998 mm, chiều rộng 1.758 mm, chiều cao 1.572 mm và chiều dài cơ sở 2.500 mm. Do đó, việc đưa thêm hàng ghế thứ ba vào mẫu xe này là một ý tưởng khá táo bạo. Ở Kia Sonet 7 chỗ, hàng ghế thứ ba bị đánh giá là rất chật, chỉ phù hợp với trẻ nhỏ hoặc gập xuống để tăng thể tích khoang hành lý. Nissan Magnite phiên bản 7 chỗ dự kiến cũng không khá hơn là bao. Bên cạnh đó, Autocar Ấn Độ cho biết, Nissan Magnite 7 chỗ sẽ không thay đổi thiết kế ngoại thất so với phiên bản 5 chỗ. Hàng ghế thứ ba của xe sẽ là dạng ghế dài được đặt vào khoang hành lý và có thể gập xuống để tăng khả năng chở đồ. Trong khi đó, hàng ghế thứ hai sẽ được cải tiến để có thể gập xuống, cho phép hành khách ra/vào hàng ghế cuối. Ngoài ra, hàng ghế thứ hai còn có cơ chế trượt để điều chỉnh khoảng duỗi chân cho cả hai hàng ghế phía sau. Nhìn chung, Nissan Magnite phiên bản 7 chỗ sẽ không dành cho những người muốn tìm kiếm phương tiện di chuyển rộng rãi. Tuy nhiên, với những ai muốn sở hữu một mẫu SUV giá rẻ với thiết kế thời trang, trang bị tiện nghi ở mức ổn và giá rẻ thì Nissan Magnite vẫn là lựa chọn không thể bỏ qua. Tại thị trường Indonesia, xe được trang bị đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 16 inch, đèn hậu Halogen, tấm ốp gầm bên dưới cản trước/sau và cánh gió mui... Bên trong xe có những trang bị đáng chú ý như màn hình cảm ứng 8 inch của hệ thống thông tin giải trí và bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình màu 7 inch sau vô lăng. "Trái tim" của Nissan Magnite là khối động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 160 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc biến thiên vô cấp CVT Chưa hết, Nissan Magnite tại Indonesia còn có những trang bị an toàn khá đầy đủ như 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử VDC, cảnh báo áp suất lốp, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera 360 độ. Nhờ những trang bị an toàn mới mà hãng xe Nhật Bản đưa vào, xe đã được ASEAN NCAP đánh giá 4 sao về an toàn. Dự kiến, Nissan Magnite 7 chỗ sẽ sở hữu trang bị về cơ bản là giống phiên bản 5 chỗ. Hiện thời điểm trình làng và giá xe Nissan Magnite bản 7 chỗ vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, Nissan Magnite 5 chỗ có giá dao động từ 208,8 - 238,8 triệu Rupiah (khoảng 334 - 382 triệu đồng) tại thị trường Indonesia. Video: Mẫu xe SUV giá rẻ Nissan Magnite thế hệ mới lộ diện.

