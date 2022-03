Nissan Juke 2022 phiên bản "uống xăng như ngửi", đấu Peugeot 2008

Từ nay đến năm 2030, hãng Nissan đã đặt mục tiêu là biến toàn bộ dòng sản phẩm của mình thành xe năng lượng mới, bao gồm ôtô điện, xe plug-in hybrid và hybrid. Để thực hiện mục tiêu đó, hãng đã bổ sung phiên bản Nissan Juke Hybrid 2022 mới cho dòng SUV cỡ B ở thị trường châu Âu. Dự kiến có mặt trên thị trường vào mùa hè năm nay, mẫu xe SUV Nissan Juke Hybrid 2022 được trang bị hệ truyền động E-Tech do Nissan và Renault phát triển. Đây cũng là hệ truyền động hiện đang được dùng cho Renault Clio và Captur. Hệ truyền động E-Tech kể trên bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 93 mã lực và mô-men xoắn cực đại 148 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 48 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Ngoài ra, xe còn có mô-tơ điện thứ hai, đóng vai trò như máy phát điện tích hợp bộ đề hiệu điện thế cao HSG, pin 1,2 kWh làm mát bằng dung dịch và hộp số đa chế độ phức tạp để truyền sức mạnh tới cầu trước. Hiện hãng Nissan chưa công bố công suất tổng cộng của Juke Hybrid 2022. Chỉ biết rằng, mẫu xe này sẽ có công suất tổng cộng tăng 25% so với phiên bản dùng động cơ xăng tăng áp 1.0L của Nissan Juke đồng thời giảm 20% lượng nhiên liệu tiêu thụ trên đường hỗn hợp. Theo thông tin ban đầu, Nissan Juke Hybrid 2022 sẽ có lượng xăng tiêu thụ chỉ 5,2 lít/100 km. Cụm pin 1,2 kWh sẽ kết hợp với phanh tái sinh năng lượng và chế độ e-Pedal, cho phép người lái có thể khởi động máy ở chế độ chỉ dùng mô-tơ điện (EV). Cũng ở chế độ này, xe có thể chạy được quãng đường 55 km. Ngoài động cơ, Nissan Juke Hybrid 2022 còn có một số điểm mới trong thiết kế ngoại thất như lưới tản nhiệt có thể đóng/mở chủ động. Lưới tản nhiệt với mắt lưới hình tổ ong đen bóng này đi kèm logo mới của hãng Nissan. Trong khi đó, trên cửa trước và cửa cốp đều có logo "Hybrid" như dấu hiệu nhận biết. Chưa hết, hãng Nissan còn bổ sung nẹp bao quanh thân xe mới, bộ vành hợp kim 17 inch tiêu chuẩn hoặc vành khí động lực học 19 inch tùy chọn giống Ariya và cánh gió đuôi khác biệt một chút cho Juke Hybrid 2022. Bên trong Nissan Juke Hybrid 2022 chỉ có một số thay đổi dành riêng cho xe như bảng đồng hồ, giao diện mới trên màn hình trung tâm 7 inch hay nút bấm của chế độ e-Pedal và EV ở cụm điều khiển. Vì sự xuất hiện của pin nên thể tích khoang hành lý của xe bị giảm 68 lít so với Nissan Juke bản thường, xuống còn 354 lít. Hiện giá xe Nissan Juke Hybrid 2022 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, xe dự kiến sẽ có giá cao hơn Nissan Juke bản thường. Tại thị trường châu Âu, Nissan Juke hiện là mẫu xe bán khá chạy. Trong năm 2021, đây chính là một trong những mẫu SUV ăn khách nhất ở thị trường này. Tại Việt Nam, Nissan Juke cũng từng được phân phối chính hãng nhưng không thành công vì giá bán quá cao, lên đến 1,06 tỷ đồng. Vào năm 2017, mẫu SUV cỡ B này đã biến mất khỏi Việt Nam. Video: Giới thiệu chi tiết Nissan Juke Hybrid 2022 mới.

