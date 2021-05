Những mẫu xe ôtô cũ "dùng chán" bán vẫn có lời tại Mỹ

Theo nghiên cứu mới của iSeeCars, giá ôtô cũ năm 2021 ở Mỹ đã tăng khá nhiều so với năm 2020. Trung bình, mức giá bán xe đã qua sử dụng tăng 16,8% so với trước đây. Tuy nhiên, có sự phân hóa rõ ràng đối với từng mẫu, theo đó, 10 xe cũ dưới đây có mức tăng giá cao nhất, hợp lý cho những chủ sở hữu muốn bán lại để kiếm khoản tiền lớn về. 10. Land Rover Range Rover Sport (25,1%): Đây là một trong 2 mẫu SUV đời cũ đắt hàng lọt vào danh sách này, với mức giá ôtô đã qua sử dụng tăng khá nhiều so với năm 2020, hiện đạt mốc trung bình 59.579 USD mỗi chiếc. 9. Mitsubishi Mirage (25,9%): Mirage nằm ở top rẻ nhất tại Mỹ nhưng vẫn cho thấy sự đáng tiền. Tuy chỉ tăng mức tiền nhỏ nhưng điều đó cũng đủ giúp tỷ lệ phần trăm giá bán xe Mitsubishi Mirage cũ lên mức cao. Hiện mức tăng của dòng hatchback này đạt 2.313 USD, khiến giá bán trung bình của xe ở mức 11.242 USD. 8. Toyota Tundra (26%): Toyota Tundra là một trong bốn mẫu xe bán tải lọt vào danh sách, với mức tăng giá xe cũ 26% so với năm ngoái. Hiện tại, một chiếc Tundra đã qua sử dụng có giá trung bình 40.470 USD. 7. Chevrolet Camaro (26,7%): Năm ngoái, doanh số Chevrolet Camaro mới giảm xuống dưới 30.000 chiếc tại Mỹ nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thị trường xe cũ. Mẫu ôtô thể thao này chứng kiến mức tăng 26,7%, cao hơn tới 31.220 USD so với năm 2020. 6. Chevrolet Silverado 1500 (27,1%): Là một mẫu bán tải được nhiều người ưa chuộng, không quá khó hiểu khi Chevrolet Silverado cũng khá đắt hàng trên thị trường xe cũ. Mức giá tăng thêm 7.960 USD, giúp xe đã qua sử dụng đạt mức giá trung bình 37.324 USD. 5. Mercedes-Benz S-Class (27,9%): Xe hạng sang chỉ chiếm một phần nhỏ trong danh sách và S-Class cũng là dòng sedan hiếm hoi xuất hiện. Mẫu Mercedes này nếu bán ra ở thị trường xe cũ sẽ đắt hơn 16.198 USD so với năm 2020, đạt mức trung bình 74.326 USD. 4. GMC Sierra 1500 (28,6%): "Người anh em" của Chevrolet Silverado 1500 cũng tăng giá bán xe cũ so với năm 2021, hiện có giá trung bình 42.347 USD, đắt hơn 8.002 USD. 3. Ram 1500 (28,8%): Mẫu xe bán tải có mức giá tăng theo phần trăm lớn nhất chính là Ram 1500 với 28,8% hoặc nằm ở mức 8.002 USD, khiến giá bán xe cũ lên tới 35.798 USD. 2. Mercedes-Benz G-Class (33,2%): Mẫu SUV biểu tượng của Mercedes-Benz đã chứng kiến mức tăng giá lớn nhất tại thị trường xe cũ trong năm 2021. G-Class hiện đạt giá trung bình 148.937 USD, cao hơn 37.161 USD so với trước đây. 1. Chevrolet Corvette (33,9%): Xếp đầu tiên trong danh sách là một mẫu xe bất ngờ - Chevrolet Corvette. Mẫu ôtô thể thao này đã tăng giá gần 34%, tương đương 17.423 USD trong năm 2021. Hiện tại, xe có giá trung bình 68.804 USD trên thị trường ôtô cũ, còn cao hơn cả một chiếc C8 Corvette Stingray mới. Video: Top xe ôtô đã qua sử dụng đáng mua năm 2021.

Theo nghiên cứu mới của iSeeCars, giá ôtô cũ năm 2021 ở Mỹ đã tăng khá nhiều so với năm 2020. Trung bình, mức giá bán xe đã qua sử dụng tăng 16,8% so với trước đây. Tuy nhiên, có sự phân hóa rõ ràng đối với từng mẫu, theo đó, 10 xe cũ dưới đây có mức tăng giá cao nhất, hợp lý cho những chủ sở hữu muốn bán lại để kiếm khoản tiền lớn về. 10. Land Rover Range Rover Sport (25,1%): Đây là một trong 2 mẫu SUV đời cũ đắt hàng lọt vào danh sách này, với mức giá ôtô đã qua sử dụng tăng khá nhiều so với năm 2020, hiện đạt mốc trung bình 59.579 USD mỗi chiếc. 9. Mitsubishi Mirage (25,9%): Mirage nằm ở top rẻ nhất tại Mỹ nhưng vẫn cho thấy sự đáng tiền. Tuy chỉ tăng mức tiền nhỏ nhưng điều đó cũng đủ giúp tỷ lệ phần trăm giá bán xe Mitsubishi Mirage cũ lên mức cao. Hiện mức tăng của dòng hatchback này đạt 2.313 USD, khiến giá bán trung bình của xe ở mức 11.242 USD. 8. Toyota Tundra (26%): Toyota Tundra là một trong bốn mẫu xe bán tải lọt vào danh sách, với mức tăng giá xe cũ 26% so với năm ngoái. Hiện tại, một chiếc Tundra đã qua sử dụng có giá trung bình 40.470 USD. 7. Chevrolet Camaro (26,7%): Năm ngoái, doanh số Chevrolet Camaro mới giảm xuống dưới 30.000 chiếc tại Mỹ nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thị trường xe cũ. Mẫu ôtô thể thao này chứng kiến mức tăng 26,7%, cao hơn tới 31.220 USD so với năm 2020. 6. Chevrolet Silverado 1500 (27,1%): Là một mẫu bán tải được nhiều người ưa chuộng, không quá khó hiểu khi Chevrolet Silverado cũng khá đắt hàng trên thị trường xe cũ . Mức giá tăng thêm 7.960 USD, giúp xe đã qua sử dụng đạt mức giá trung bình 37.324 USD. 5. Mercedes-Benz S-Class (27,9%): Xe hạng sang chỉ chiếm một phần nhỏ trong danh sách và S-Class cũng là dòng sedan hiếm hoi xuất hiện. Mẫu Mercedes này nếu bán ra ở thị trường xe cũ sẽ đắt hơn 16.198 USD so với năm 2020, đạt mức trung bình 74.326 USD. 4. GMC Sierra 1500 (28,6%): "Người anh em" của Chevrolet Silverado 1500 cũng tăng giá bán xe cũ so với năm 2021, hiện có giá trung bình 42.347 USD, đắt hơn 8.002 USD. 3. Ram 1500 (28,8%): Mẫu xe bán tải có mức giá tăng theo phần trăm lớn nhất chính là Ram 1500 với 28,8% hoặc nằm ở mức 8.002 USD, khiến giá bán xe cũ lên tới 35.798 USD. 2. Mercedes-Benz G-Class (33,2%): Mẫu SUV biểu tượng của Mercedes-Benz đã chứng kiến mức tăng giá lớn nhất tại thị trường xe cũ trong năm 2021. G-Class hiện đạt giá trung bình 148.937 USD, cao hơn 37.161 USD so với trước đây. 1. Chevrolet Corvette (33,9%): Xếp đầu tiên trong danh sách là một mẫu xe bất ngờ - Chevrolet Corvette. Mẫu ôtô thể thao này đã tăng giá gần 34%, tương đương 17.423 USD trong năm 2021. Hiện tại, xe có giá trung bình 68.804 USD trên thị trường ôtô cũ, còn cao hơn cả một chiếc C8 Corvette Stingray mới. Video: Top xe ôtô đã qua sử dụng đáng mua năm 2021.