Những mẫu xe máy nào sắp đổ bộ thị trường Việt Nam năm 2023?

Yamaha FreeGo 2023

Vào cuối năm 2022, mẫu xe ga Yamaha FreeGo thế hệ mới được giới thiệu trong khuôn khổ sự kiện Indonesia Motor Show. Nhiều khả năng, trong năm nay, chiếc xe máy 2023 mới này cũng sớm trình làng tại Việt Nam. Xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2019, dù nhận được khá nhiều sự quan tâm từ người dùng nhưng mẫu xe này chưa từng được nâng cấp lần nào. Ở thị trường Indonesia, xe có 2 phiên bản là Tiêu chuẩn và S. Lần trở lại này, FreeGo sở hữu thiết kế thể thao, thời trang với những đường nét góc cạnh, dứt khoát. Đầu xe tròn trịa hơi cụp về phía trước, trang bị cụm đèn pha full LED, đèn xi nhan và đèn ban ngày vẫn là công nghệ Halogen. Đèn xi nhan được làm ở vị trí khá thấp, ngay cạnh chắn bùn của xe. Cụm đồng hồ tân tiến loại Multi-Information Display cho thông số rõ ràng, sắc nét. Màn hình có thể kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth bằng ứng dụng Y-Connect. Phiên bản FreeGo S 2023 được trang bị hệ thống khóa thông minh. Còn phiên bản Tiêu chuẩn thì vẫn sử dụng khóa cơ truyền thống . Bình xăng dung tích 4,2 lít được thiết kế ở phía trước, vị trí đầu xe nên khi cần đổ xăng người dùng không cần phải bước khỏi xe. Yamaha FreeGo 2023 được trang bị thêm cổng sạc 12V ở phía trước, cốp xe 25 lít có thể để vừa 2 nón bảo hiểm nửa đầu và nhiều vật dụng cá nhân khác. Xe cũng có hệ thống phanh đĩa đơn ở phía trước và phanh tang trống ở phía sau trên cả hai phiên bản Tiêu chuẩn và S. Hệ thống chống bó cứng phanh được trang bị riêng cho FreeGo S. Về động cơ, FreeGo 2023 vẫn sử dụng động cơ Blue Core 125cc 4 thì, 2 van, làm mát bằng không khí. Động cơ này cho công suất tối đa 9,3 mã lực tại tua máy 8.000 vòng/phút và mô men xoắn 9,5Nm tại tua máy 5.500 vòng/phút. Xe tiêu hao khoảng 2 lít nhiên liệu cho 100km nếu đi đường hỗn hợp. Đặc biệt, xe có thể khởi động nhanh với một nút bấm One Push Start và được trang bị Hệ thống ngắt động cơ tạm thời Stop & Start System. Trên phiên bản S còn có 2 chế độ ngắt động cơ khi bình thường và khi đường đông. Do đó xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Honda Dream 2023 mới

Mới đây, trên cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã xuất hiện hình ảnh mẫu xe máy số 2023 mới của Honda đã được đăng ký sở hữu công nghiệp. Từ hình ảnh được công bố, nhiều khả năng đó là mẫu Honda Dream đang bán tại một số thị trường như Malaysia, Campuchia... Đây từng là dòng xe đình đám tại Việt Nam, nhưng đã bị dừng phân phối từ khoảng cuối năm 2013. Với việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, thời điểm ra mắt mẫu xe số này có lẽ trong những tháng tới của năm 2023. Xe có thiết kế tổng thể không quá khác biệt so với thế hệ trước. Tuy nhiên, một vài chi tiết và trang bị đã được tinh chỉnh để phù hợp với phong cách hiện đại hơn. Honda Dream thế hệ mới được trang bị động cơ 125 cc, thay cho động cơ 110 cc. Khối động cơ mới này vẫn dùng phun xăng cơ thay vì điện tử. Đây có thể coi là sự trở lại đáng mong đợi với nhiều người yêu thích dòng xe Dream, dù xu hướng thị trường hiện tại vẫn là xe tay ga. Suzuki GSX-S150 2023

Mới đây, Suzuki vừa trình làng phiên bản mới của GSX-150 tại Nhật Bản. Trong khi đó, tại Việt Nam, hãng cũng bất ngờ giảm giá hàng loạt xe máy trước Tết. Với mức giảm sâu, mẫu xe GSX-S150 gần như đã “cháy hàng”. Động thái của hãng xe Nhật Bản được cho là “dọn đường” để sớm ra mắt mẫu xe tay côn GSX-S150 thế hệ mới tại Việt Nam. Ở phiên bản mới, xe gần như có sự “lột xác” cả về ngoại hình lẫn trang bị.GSX-S150 mới gây ấn tượng với cụm đèn chiếu sáng đa giác được thiết kế tương tự Gixxer 250. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị chắn bùn phụ phía sau cũng như ống xả thiết kế 2 lỗ thoát trong thể thao hơn. Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe tay côn này là động cơ loại 149 cc, 4 thì, xy-lanh đơn. Khối động cơ này tạo ra công suất 13 mã lực, mô-men xoắn cực đại 13 Nm. Xe máy điện U-Go, U-Be

Phân khúc xe máy điện tại Việt Nam trong thời gian tới hứa hẹn sẽ vô cùng sôi động khi có thêm sự xuất hiện của 2 mẫu xe điện mới là U-Go và U-Be. Trước đó vào tháng 4/2022, Honda đã đăng ký bản quyền công nghiệp mẫu U-Go tại Việt Nam và cũng đã trưng bày, cho lái thử mẫu xe máy điện này trong một sự kiện diễn ra tại Hà Nội. Trong khi đó, U-Be đang được một số đại lý nhập khẩu tư nhân giao bán bán mức giá 25 triệu đồng, rẻ hơn một nửa so với Yamaha NEO'S. Đây cũng là 2 mẫu xe điện hướng đến những người dùng trẻ, tìm kiếm một mẫu nhỏ gọn, linh hoạt khi vận hành trong đô thị. Phạm vi hoạt động tối đa của U-Go và U-Be lần lượt là 65 km và 80 km. Tại Trung Quốc, Honda U-Go có hai phiên bản với trang bị bộ pin và công suất động cơ khác nhau. Giá bán của 2 phiên bản là 1.150 USD (khoảng 28,5 triệu đồng) và 1.230 USD (khoảng 30,5 triệu đồng). Video: Loạt xe máy mới sắp bán tại Việt Nam trong năm 2023.

