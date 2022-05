Nhìn lại Audi R8 V10 Plus hơn 13 tỷ từng phục vụ Đông Nhi

Trong thế giới showbiz Việt, chuyện tình cảm của Đông Nhi và Ông Cao Thắng được nhiều người ngưỡng mộ khi sau 1 thập kỷ yêu nhau họ đã chính thức nên duyên vợ chồng bằng đám cưới "khủng" được tổ chức tại Phú Quốc với sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ Việt. Nhưng có lẽ ít người biết ngoài là 1 ca sĩ nổi tiếng và chuyện tình cảm đẹp có kết thúc có hậu, Đông Nhi và Ông Cao Thắng còn là những tay chơi xe rất ấn tượng và chuyên nghiệp. Đông Nhi chia sẻ hình ảnh chụp cùng siêu xe Audi R8 V10 Plus vào tháng 1/2017 với dòng trạng thái không phải là đại sứ thương hiệu của xe mà là chủ nhân. Không phải Tuấn Hưng hay bất kỳ ca sĩ nào khác, cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng mới chính là nghệ sỹ đi tiên phong trong việc tậu siêu xe và Audi R8 V10 Plus chính hãng là chiếc đầu tiên. Tuy nhiên, siêu xe Audi R8 V10 Plus của Đông Nhi và Ông Cao Thắng mua chính hãng vào tháng 1/2017 đã nhanh chóng bị bán lại chưa đầy nửa năm sở hữu. Người thu mua lại khá thú vị là ông chủ của Audi Việt Nam, xe vẫn được cho trưng bày trong đại lý chính hãng cùng tham dự 1 số sự kiện trước khi về tay chủ showroom siêu xe ở quận 5, TPHCM. Hiện chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus màu đỏ từng của Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã được dán đề-can màu trắng và đang định cư ở Hà Nội. So với thế hệ cũ, Audi R8 V10 Plus có thiết kế mới ở đèn pha, lưới tản nhiệt hình tổ ong mạ crôm và hai thanh dựng dọc ở hốc gió trước chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus này còn được trang bị đèn Laser. "Trái tim" của siêu xe Audi R8 V10 Plus là khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp S-tronic, động cơ giúp siêu xe Audi R8 V10 Plus tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Ngoài chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus đình đám kể trên, cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng còn sở hữu vài chiếc xe khác như Audi A7 bản Sportback trên 3,3 tỷ đồng hay trong ngày trọng đại của mình, Ông Cao Thắng từng cầm lái xe cổ Fiat 124 Sport Spider để đón Đông Nhi về dinh. Mẫu xe thể thao mui trần Fiat 124 Sport Spider sở hữu khá nhiều loại động cơ khác nhau như xăng 4 xi-lanh thẳng hàng có các dung tích 1,4 lít, 1,6 lít, 1,8 lít và 2.0 lít. Tiếp đến là động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.0 lít. Các động cơ này kết hợp với hộp số sàn 4 cấp, hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 3 cấp. Video: Audi R8 V10 của Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

